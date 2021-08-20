Министры экологии РК и РФ обсудили вопросы сохранения трансграничных рек

НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - 19 августа в Нур-Султан министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев встретился с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи стороны обсудили ход реализации программ казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистем бассейнов трансграничных рек Урал и Иртыш, сообщает пресс-служба Минэкологии.

Из предусмотренных Единой дорожной картой по проведению исследований в бассейнах крупных рек (Урал, Иртыш и другие) 17 мероприятий в 2021 году начаты 10 мероприятий, из которых 4 будут завершены до конца года. Остальные мероприятия будут начаты в 2022 году.

Сторонами в рамках исполнения обязательств по реализации графика мероприятий Единой дорожной карты, а также с целью обмена данными исследований произведен обмен информацией. В соответствии с рабочим графиком в первом полугодии выполнены мероприятия по сбору и обмену гидрологическими данными. Стороны договорились продолжить работу в данном направлении.

Стороны согласились организовать совместный мониторинг качества воды реки Иртыш и подземных вод на территории Павлодарской области (в районе накопителя Былкылдак) и Омской области (село Ольховка).

Также стороны договорились утвердить план-график проведения регулярных рабочих встреч экспертов. Так, третье заседание казахстанско-российской комиссии по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал пройдет уже в сентябре.

Российская сторона предложила разработать документ о вододелении трансграничных водных ресурсов реки Иртыш. Казахстанская сторона отметила, что в настоящее время сброс, осуществляемый из Верхне-Иртышского каскада водохранилищ, соответствует положению схем Комплексного использования и охраны водных ресурсов рек Оби и Иртыш, где учтены интересы всех отраслей экономики.

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