В Костанайской области произошла массовая гибель рыбы

КОСТАНАЙ. 8 ДЕКАБРЯ -6 декабря в Тобол-Торгайскую межобластную бассейновую инспекцию рыбного хозяйства поступила информация о заморе рыб на реке Желкуар Житикаринского района Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инспекцией организован выезд на место совместно с представителями Северного филиала ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства", КГУ "Камыстинское учреждение лесного хозяйства", РГУ "Департамент экологии по Костанайской области", Житикаринского производственного учреждения КФ РГП "Казводхоз", работниками близлежащих рыбохозяйственных участков (ТОО "Выстрел") и ГУ "Житикаринская Районная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК", сообщает пресс-служба Минэкологии.

В ходе выезда установлен факт гибели рыбы вида "плотва" средним весом от 17 до 25 граммов, общий объем погибшей рыбы 280 килограммов. Специалистами департамента экологии и Северного филиала ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства" произведен отбор пробы воды и тушек рыбы для проведения лабораторных исследований.

Погибшая рыба собрана и передана в КГП "Ветеринарная станция Житикаринского района Управление Костанайской области" для утилизации.

В целях сохранения оставшейся живой рыбы и своевременного принятия мер по недопущению дальнейшего замора, специалистами Инспекции совместно с акиматом поселка Забеловка Житикаринского района организованы мелиоративные работы (аэрации водоема, бурение лунок и прорубка майн). Для уменьшения плотности находящейся рыбы на данном участке, ведутся работы по переселению части рыб в близлежащий водоем Желкуарское водохранилище.

На сегодня силами сотрудников Инспекции, сельского акимата и ТОО "Выстрел" осуществлено спасение около 500 килограммов рыбы. Работы по спасению продолжаются.

По предварительным данным, причиной гибели рыб является недостаток кислорода в воде из-за перенасыщения рыбных ресурсов на участке 1,5 гектара.

Информация о результатах лабораторных исследований будет сообщена дополнительно.