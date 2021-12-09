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В Костанайской области произошла массовая гибель рыбы

08.12.2021, 19:42 46306
Фото: Минэкологии РК
КОСТАНАЙ. 8 ДЕКАБРЯ -6 декабря в Тобол-Торгайскую межобластную бассейновую инспекцию рыбного хозяйства поступила информация о заморе рыб на реке Желкуар Житикаринского района Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Инспекцией организован выезд на место совместно с представителями Северного филиала ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства", КГУ "Камыстинское учреждение лесного хозяйства", РГУ "Департамент экологии по Костанайской области", Житикаринского производственного учреждения КФ РГП "Казводхоз", работниками близлежащих рыбохозяйственных участков (ТОО "Выстрел") и ГУ "Житикаринская Районная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК", сообщает пресс-служба Минэкологии. 
 
В ходе выезда установлен факт гибели рыбы вида "плотва" средним весом от 17 до 25 граммов, общий объем погибшей рыбы 280 килограммов. Специалистами департамента экологии и Северного филиала ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства" произведен отбор пробы воды и тушек рыбы для проведения лабораторных исследований.
 
Погибшая рыба собрана и передана в КГП "Ветеринарная станция Житикаринского района Управление Костанайской области" для утилизации.
 
В целях сохранения оставшейся живой рыбы и своевременного принятия мер по недопущению дальнейшего замора, специалистами Инспекции совместно с акиматом поселка Забеловка Житикаринского района организованы мелиоративные работы (аэрации водоема, бурение лунок и прорубка майн). Для уменьшения плотности находящейся рыбы на данном участке, ведутся работы по переселению части рыб в близлежащий водоем Желкуарское водохранилище.
 
На сегодня силами сотрудников Инспекции, сельского акимата и ТОО "Выстрел" осуществлено спасение около 500 килограммов рыбы. Работы по спасению продолжаются.
 
По предварительным данным, причиной гибели рыб является недостаток кислорода в воде из-за перенасыщения рыбных ресурсов на участке 1,5 гектара.
 
Информация о результатах лабораторных исследований будет сообщена дополнительно.
 
Напомним, 11 сентября стало известно, что на озере Кок Озен под Алматы из-за порыва канализационной трубы погибло не менее 70 тонн рыбы. По факту гибели рыбы возбуждено уголовное дело.
 

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В Казахстане создан новый национальный парк

08.12.2021, 18:05 52921
В Казахстане создан новый национальный парк
НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - В Карагандинском регионе создан новый национальный парк, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках реализации поручения главы государства постановлением Правительства РК от 7 декабря 2021 года в Казахстане создан национальный парк "Улытау", сообщил в своем Твиттере министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев.
 
По информации министра, парк будет расположен в Карагандинском регионе, его площадь составит 58,9 тыс. гектаров.
 
Целью парка "Улытау" является сохранение, охрана биологического и ландшафтного разнообразия в государственных природных комплексах, имеющих особую экологическую, научную ценность. Это уже 14-й по счету Национальный парк в Казахстане.
 
Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев сообщил о возврате урочища Кок-Жайлау в состав Иле-Алатауского нацпарка.
 
Также осенью этого года принято постановление правительства Республики Казахстан об изменении правил осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках.
 
Ранее стало известно, что в развитие нацпарков Колсай-колдері, Алтын-Эмель и Чарын инвестируют 14,5 млрд тенге.
 

В Караганде загрязняется стратегический запас воды для города

08.12.2021, 09:30 66529
В Караганде загрязняется стратегический запас воды для города
Фото: Кадр с видео
КАРАГАНДА. 8 ДЕКАБРЯ - В Караганде загрязняется стратегический запас воды для города - Федоровское водохранилище, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
После того, как озеро замерзло, местный житель Владимир Бондаренко заметил на льду черную полосу длиною в километр. По его словам, снег темнеет уже через несколько часов после выпадения. То же самое было и прошлой зимой, сообщает "31 канал".
 

Это резерв, запас питьевой воды города Караганды, стратегически важный объект, и его практически загрязняют", - сказал он.

 
Общественники уже обращались в департамент экологии, но там повода для тревоги не усмотрели. 
 

В этот период используется печное отопление, есть несколько предприятий, которые работают на данных участках, а также неблагоприятные метеоусловия. Хотелось отметить, что в этом районе очень интенсивное движение транспорта", - говорит замглавы департамента экологии по Карагандинской области Дархан Исжанов.

 
Однако в Караганде зимой на дачах людей почти нет, транспорта тоже. 
 

На берегу водоема типичный черный снег, всем знакомый по Темиртау. Это говорит о том, что, безусловно, так не должно быть", - отметил директор по развитию Карагандинского областного экомузея Дмитрий Калмыков.

 
В департаменте экологии заверили, что если от жителей поступят письменные жалобы, они инициируют проверку. Эколог-общественник Дмитрий Калмыков считает, что есть способ действеннее - обратиться в офис "Адалдык аланы" при Минэкологии. Как правило, тогда проверки начинают гораздо быстрее.


 

В РК за год зарегистрировали 111 фактов незаконной вырубки деревьев

07.12.2021, 20:29 56566
В РК за год зарегистрировали 111 фактов незаконной вырубки деревьев
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Кутпанбаев в ходе брифинга в СЦК высказался о фактах незаконной вырубки деревьев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

У нас есть информационная геосистема, созданная совместно с Министерством информации и общественного развития. Она работает по четырем направлениям. Первое - защита лесов от незаконной вырубки, второе - предотвращение лесных пожаров, третье - недопущение незаконного строительства в лесах, четвертое - развитие лесов, то есть увеличение количества деревьев", - сказал Ерлан Кутпанбаев.

 
Он отметил, что в 2021 году в стране зарегистрировано 111 фактов незаконной вырубки деревьев. Объем вырубленных деревьев составил пять тысяч кубометров. Размер причиненного ущерба составил 97 миллионов тенге.
 
Напомним, одним из самых громких случаев стала незаконная вырубка 13 краснокнижных деревьев возле торгового дома Sulpak в Алматы. Этот факт вызвал справедливое возмущение общественности, а президент РК поручил акиму Алматы провести расследование и привлечь к ответственности виновных. 
 
В ноябре депутаты призвали ужесточить наказание за незаконную вырубку деревьев в населенных пунктах Казахстана.
 

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