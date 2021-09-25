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По факту гибели 70 тонн рыбы в Алматинской области возбуждено уголовное дело

24.09.2021, 16:53 5212
АЛМАТЫ. 24 СЕНТЯБРЯ - По факту гибели 70 тонн рыбы в Илийском районе Алматинской области возбуждено уголовное дело, сообщили в департаменте полиции Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Уголовное дело возбуждено по статье 328 УК РК (Загрязнение, засорение или истощение вод). Наказывается штрафом в размере до 160 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, – сообщили в полиции.

 
Арендатор озера Денис Громоздов рассказал, что причиненный ему ущерб до сих пор не подсчитали, пишет Toppress.kz.
  
Заместитель руководителя департамента экологии Алматинской области Серик Сарбасов сообщил, что в пробах воды выявили превышение содержания вредных веществ. В этом водоеме нельзя больше разводить рыбу.
 

Заново взяли пробы воды для проведения химического анализа. Превышение обнаружено по марганцу - в 1,7 раза, ионам - в 12,3 раза, фосфатам - в 1,68 раза, нефтепродуктам - в 14,6 раза. Эта вода относится к пятому классу качества воды - наихудшего качества, загрязненная, там нельзя заниматься разведением рыбы. Мы ждем заявление от арендатора озера, после назначим проверку в отношении "Алматы су". Сама организация "Алматы су" подтвердила, что труба их", - сказал Серик Сарбасов.

 
11 сентября стало известно, что на озере Кок Озен под Алматы из-за порыва канализационной трубы погибло не менее 70 тонн рыбы. В департаменте экологии Алматинской области позже сообщили, что не могут выяснить, на каком из коллекторов был порыв. В этом месте их два: один - бесхозный, ранее принадлежавший сахарному заводу в поселке Бурундай, другой - на балансе ГКП "Алматы су". В департаменте экологии также заявили, что к бесхозным трубам, вероятно, незаконно подключились местные жители. В "Алматы су" заявляли, что на их коллекторе порывов не было.

 

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