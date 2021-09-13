Массовую гибель рыбы под Алматы прокомментировали в министерстве

АЛМАТЫ. 12 СЕНТЯБРЯ - В Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана прокомментировали информацию о массовой гибели рыбы в Карасайском районе Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно схеме взаимодействия при гибели рыб и других водных животных, оперативно с целью проверки информации осуществлен выезд сотрудников Инспекции, департамента экологии по Алматинской области, Алматинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области, а также специалистов научной организации. Причины гибели рыбы будут уточнены после получения результатов лабораторных исследований", - прокомментировали в министерстве.

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