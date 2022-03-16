В Алматы установят датчики мониторинга качества воздуха

АЛМАТЫ. 15 МАРТА - Азиатский банк развития (АБР) передал акимату Алматы 50 приборов мониторинга качества атмосферного воздуха Clarity Node-S, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным АБР, приборы были предоставлены в рамках проекта технической помощи "Экономический коридор Алматы - Бишкек". Они представляют собой датчики качества воздуха нового поколения, которые включают в себя солнечные панели, экраны для внешней защиты и подключение к сотовой сети для публикации данных о качестве воздуха в режиме реального времени на веб-сайтах РГП "Казгидромет" и проекта "Экономический коридор Алматы - Бишкек".

Получаемые в режиме реального времени данные помогут акимату определить наиболее эффективные меры смягчения воздействия и улучшения экологической ситуации", - сказал в ходе церемонии передачи приборов глава представительства АБР в Казахстане Нариман Маннапбеков.

Измерение твердых частиц (PM2,5, PM10) и диоксида азота (NO2) будет способствовать выявлению основных источников загрязнения, оценке их воздействия на здоровье населения, что в свою очередь послужит основой для разработки стратегий по улучшению качества воздуха.

Отмечается, что в прошлом году Бишкек также получил 50 аналогичных датчиков, которые уже установлены и позволяют отслеживать качество воздуха в городе и прилегающих районах. На следующем этапе данной инициативы предполагается разработка планов действий по обеспечению чистого воздуха для Алматы и Бишкека, которые будут включать технологические решения, меры политики и инвестиционные предложения по управлению качеством воздуха.