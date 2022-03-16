В Казахстане названы города с самым загрязненным воздухом.

По данным РГП "Казгидромет", в Нур-Султане за период с 8 по 14 марта был зафиксирован 841 случай превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Байтурсынова.
В Алматы - 191 случай превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в Алатауском районе.
В Караганде - 653 случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы 3-й Кочегарки (Пришахтинск).
В Жезказгане - 250 случаев превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районах улицы М. Жамиля, 4 В.
В Шымкенте - 132 случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе микрорайона Самал-3.
Отмечается, что случаев экстремально высокого (более 20 ПДК) загрязнения не было зафиксировано ни на одном ПНЗ.
Неделей ранее в Алматы было зафиксировано 367 случаев превышения ПДК.