В каких городах Казахстана чаще всего фиксируется превышение предельного уровня загрязняющих веществ в воздухе

АЛМАТЫ. 8 МАРТА - РГП "Казгидромет" представил еженедельную справку о качестве атмосферного воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации экологов, за период с 1 по 7 марта 2022 года были зарегистрированы следующие показания:
Нур-Султан - зафиксировано 786 случаев превышения предельно допустимой концентрации, воздух города наиболее загрязнен в районах улицы Байтурсынова;
Алматы - зафиксировано 367 случаев превышения предельно допустимой концентрации, воздух города наиболее загрязнен в Турксибском районе;
Жезказган - зафиксировано 178 случаев превышения предельно допустимой концентрации, воздух города наиболее загрязнен в районах улицы М.Жамиля, 4в;
Атырау - зафиксировано 42 случая превышения предельно допустимой концентрации, воздух наиболее загрязнен в районе улицы Сырдарья, 3;
Караганда - зафиксировано 809 случаев превышения предельно допустимой концентрации, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы 3-я Кочегарка (Пришахтинск);
Шымкент - зафиксировано 98 случаев превышения предельно допустимой концентрации, воздух города наиболее загрязнен в районе микрорайона Нурсат.
В городах Балхаше, Петропавловске и Темиртау ни на одном ПНЗ не зафиксировано случаев превышения ПДК загрязняющих веществ… Случаев экстремально высокого (более 20 ПДК) загрязнения не было зафиксировано ни на одном ПНЗ", - говорится в сообщении Казгидромета.
Отмечается, что мониторинг атмосферного воздуха в Алматы проводится на 16 постах, из них 11 автоматических постов и 5 постов ручного отбора проб.
Напомним, Казахстан вошел в рейтинг худших стран по уровню загрязнения городов.