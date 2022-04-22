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В Алматинской области обнаружили свалку останков сельхозживотных

21.04.2022, 19:48 4071
ТАЛГАР. 21 АПРЕЛЯ - Останки животных были обнаружены жителями на территории завода по производству рыбокостной муки в селе Даулет Кайнарского сельского округа в Талгарском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Экологический совет в составе депутатов районного и областного маслихатов выехал на место. Они назвали происшедшее экологическим коллапсом села Даулет, сообщает Talgarnews.kz в своем Instagram.
 
По словам члена экологического совета Ержана Игибаева, на территории завода на открытом воздухе без каких-либо ограждений и навесов складируется множество останков крупного рогатого скота, кости и шерсть. Работает промывочная печь, не имеющая специального оборудованного септика и разрешения на эмиссию. Также члены экологического совета заметили, что работники завода находятся на территории без защитных костюмов, перчаток и масок. По их информации, предприятие осуществляет свою деятельность не по целевому назначению.
 
Экологический совет считает, что это экологическое происшествие несет серьезную угрозу для окружающей среды Талгарского района и здоровья жителей близлежащих домов.
 

Поскольку при разложении остатков животного происхождения возможны образования биологических инфекций, бактерий, не исключается формирование опасных вирусов", - отметил Ержан Игибаев.

 
Экологический совет настоятельно и в безотлагательном порядке призывает департамент экологии Алматинской области, Талгарское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля открыть экологическую проверку на данный производственный объект. Сделать необходимые лабораторные пробы земли и воздуха, воды. Определить степень загрязнения и причиненного ущерба окружающей среде с дальнейшим привлечением к ответственности собственника завода.
 
 

новости по теме

В Павлодарской области на реке Ильюшка погибла рыба

21.04.2022, 11:08 6471
В Павлодарской области на реке Ильюшка погибла рыба
Фото: instagram/zemb_inspekcia.rh
ПАВЛОДАР. 21 АПРЕЛЯ - В Павлодарской области на реке Ильюшка, расположенной вблизи села Кызылжар города Аксу, погибла рыба. Вес снулой рыбы составил 25 килограммов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
20 апреля на место гибели рыбы выехала комиссия. Специалистами департамента экологии Павлодарской области и ТОО АФ "НПЦ РХ" проведен отбор проб воды для проведения лабораторных исследований.
 

При осмотре места гибели рыбы комиссией установлено, что замор произошел в одном месте речки Ильюшка, причиной которой явилось полное промерзание до дна в зимнее время. Точная причина гибели рыбы на речке будет определена после получения заключения лабораторных исследований от департамента экологии Павлодарской области, о которой дополнительно будет сообщено", - проинформировали в Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

 
Сбор и утилизация снулой рыбы будут проведены местными исполнительными органами.
 
В ведомстве уточнили, что количество снулой рыбы (щука) составило 25 килограммов.

 

В СКО произошла массовая гибель рыбы

18.04.2022, 18:49 13526
В СКО произошла массовая гибель рыбы
Фото: instagram.com/sko_kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 18 АПРЕЛЯ - В Северо-Казахстанской области произошла массовая гибель рыбы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Фотографиями, на которых заснято большое количество мертвой рыбы у берега озера, поделились в соцсетях очевидцы.
 
По информации управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО, замор рыбы произошел на озере Бугровое, расположенном в 100 метрах западнее села Бугровое в Кызылжарском районе.
 
В ведомстве уточнили, что водоем находится в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов. Площадь озера составляет 69 га, глубина - около 1,5 м. Ихтиофауна представлена карасем. 
 

Предполагаемой причиной замора рыбы стало снижение концентрации кислорода в связи с промерзанием водоема и увеличением концентрации соли в воде до критического уровня", - сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.

 
На место выехали специалисты заинтересованных госорганов. Комиссия сделает предварительные расчеты количества погибшей рыбы, отберет пробы воды и тушек для установления причин замора.
 

О причинах смога в столице рассказали в Казгидромете

18.04.2022, 16:09 14191
О причинах смога в столице рассказали в Казгидромете
Фото: 365info.kz
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - В Нур-Султане зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Посты экологического мониторинга РГП "Казгидромет" отмечают превышение: 
 
1) по сероводороду: 38 случаев превышения в пределах 1,1 - 3,2 ПДК; 
 
2) по РМ-2,5 (пыль): 76 случаев на уровне 1,1 - 2,2 ПДК;
 
3) по РМ-10 (пыль): 7 случаев на уровне 1,1 - 1,2 ПДК;
 
4) по оксиду азота: 30 случаев превышения в пределах 1,0 - 2,5 ПДК;
 
5) по диоксиду азота: 53 случаев превышения в пределах 1,1 - 3,6 ПДК.
 
Наиболее загрязнены район поста № 5 (пр. Туран, 2/1) по диоксиду азота, по сероводороду в районе поста № 8 (мкр. Коктал), по РМ-2,5 в районе постов № 6 (ул. Акжол) и № 7 (ул. Туркестан).
 
В Казгидромете отметили, что влияние на задымление могли оказать пожары в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. 

Ранее сообщалось, что на территории дачных обществ Павлодарской области произошел пожар.

 

Резкое обмеление Каспия сняли на видео в Актау

14.04.2022, 16:29 25191
Резкое обмеление Каспия сняли на видео в Актау
Фото: кадр из видео
АКТАУ. 14 АПРЕЛЯ - Очередное видео обмелевшего Каспийского моря опубликовали в соцсетях очевидцы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Lada, видео снято видеографом Нуркеном Тажибаем в районе впадины Жыгылган в Тупкараганском районе. По его словам, вода отошла от берега примерно на 60 - 70 метров. 
 
 

Такая же ситуация наблюдается и в городской черте, где вода также значительно отступила от берега", - сообщает издание. 

 
 
Напомним, в прошлом году в Министерстве экологии РК прокомментировали видео с обмелением Каспия. 
 

Судя по видео, это район Прикаспийской низменности, Северо-Восточный Каспий. В этом районе характерны очень малый уклон дна и малые глубины. С 2005 года уровень Каспийского моря имеет тенденцию к понижению. И понижение будет продолжаться", - отметили в министерстве.

 

В Алматы началась биообработка зеленых насаждений

14.04.2022, 15:55 25641
В Алматы началась биообработка зеленых насаждений
АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - Подрядные организации управления зеленой экономики Алматы начали первый этап работ по обработке зеленых насаждений от вредителей на территории восьми районов города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для более эффективного результата работа по обработке зеленых насаждений производится в ночное время суток, с 23.00 до 06.00. Данное время является благоприятным периодом для обработки, так как при отсутствии солнечных лучей повышается эффективность воздействия на вредителей", - сообщили в акимате Алматы.

 
Отмечается, что для обработки применяется биологический препарат низкого класса опасности, разрешенный в РК. Препарат имеет специфический запах, но не наносит вреда окружающей среде, здоровью людей, в том числе домашним животным, птицам, насекомым и другим. 
 
Работы будут проводиться по всему городу, первый этап продлится в течение месяца. Следующие три этапа планируется провести в июне, июле и августе. Планируется обработать зеленые насаждения во дворах, скверах, парках и вдоль магистральных улиц. В этой связи управление зеленой экономики просит жителей и гостей города отнестись с пониманием и не препятствовать работе специалистов.
 
Ранее сообщалось, что в Алматы планируют построить дендрарий.
 

Мажилисмены призвали провести срочную проверку соблюдения экотребований на мусорных полигонах страны

13.04.2022, 16:15 31606
Мажилисмены призвали провести срочную проверку соблюдения экотребований на мусорных полигонах страны
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Депутаты партии "Ак жол" призвали срочно провести проверку соблюдения санэпидтребований полигонами во всех регионах, их защиту от подтоплений и распространения заражений в окружающую среду, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Депутаты отметили, что в ходе встреч с избирателями жители регионов неоднократно жаловались на наплевательское отношение местных органов власти к экологическим требованиям. 
 

Приводились различные примеры массового ухудшения самочувствия граждан и появления хронических заболеваний из-за антисанитарии и иных результатов пренебрежения к базовым интересам граждан на доступ к чистому воздуху, питьевой воде или защите от воздействия высоковольтных линий, проложенных посреди жилых домов", - сообщили представители партии в депзапросе

 
Они напомнили, что вопросы организации полигонов бытовых отходов, а попросту - свалок в Семее, Актобе и Нур-Султане поднимались неоднократно. Теперь к ним добавились жалобы на свалки в Алматинской, Акмолинской и Костанайской областях.
 
В качестве примера депутаты привели незаконную деятельность полигона ТОО "КокшеТазалык" в Кокшетау.
 

Свалка прямо граничит с крупным пищевым предприятием, куда зашел иностранный инвестор с условием закрытия полигона. Однако теперь вопрос ставится о репутации и уходе самого инвестора. А свалка продолжает принимать отходы", - говорится в депзапросе. 

 
Также в Костанае мясокомбинаты "КостанайАгропродукт", "Карасу-Ет", "Север-Ет" работают без утилизации отходов, рассказали мажилисмены.
 

С покровительства местных чиновников, в нарушение всех требований СанПиН отвозят на свалку ТОО "Горизонт" города Тобыла, что прямо запрещено санитарными требованиями. Оттуда эти отходы разбирают посторонние и неизвестно на что используют, возможно, для питания. Остатки разлагаются, распространяя зловонный запах, собирая крыс и бродячих животных. Здесь незаконная работа свалки угрожает уже не столько бизнесу, сколько здоровью и самочувствию людей", - заметили депутаты.

 
Они также рассказали о стихийной свалке в селе Отеген батыр Алматинской области, которая распространилась на территорию местного кладбища.
 

Уже по этим примерам очевидно, что проблема свалок становится системной. А на фоне массовых весенних разливов и потепления погоды вопрос приобретает уже и эпидемиологическую угрозу", - добавили представители партии.

 
В связи с вышеизложенным депутатская фракция "Ак жол" просит:
 
  1. Срочно провести проверку соблюдения санэпидтребований полигонами во всех регионах, их защиту от подтоплений и распространения заражений в окружающую среду.
  2. Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в неисполнении предписаний госорганов и решений судов, а также закрывавших глаза на систематические нарушения требований СанПиН.
  3. Поставить вопрос о компенсации полигонами-нарушителями причиненного вреда здоровью местных жителей.

Напомним, ранее заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал о планах по строительству полигонов и мусороперерабатывающих заводов в стране.
 

В Алматы появились новые экоавтобусы

13.04.2022, 14:19 32666
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - Парк общественного транспорта Алматы пополнили 105 новых экологичных и комфортабельных автобусов Golden Dragon на газовом топливе, в ближайшее время ожидается поставка еще 45 автомобилей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Низкопольные трехдверные автобусы экологического класса Евро-5 вместимостью 90 человек оснащены кондиционером, камерами видеонаблюдения, автоматическим голосовым объявлением остановок, датчиком фиксации усталости водителя, видеорегистратором, пандусом для людей с особыми потребностями и другими опциями", - сообщили в акимате Алматы.

 
Сегодня 14 новых автобусов вышли на маршрут № 44. Остальные автобусы по мере технической готовности будут запускаться на обновление и усиление наиболее загруженных маршрутов в ближайшее время.
 

Всего до конца первого полугодия парк общественного транспорта получит 300 новых автобусов. Дополнительно в течение года 250 газовых автобусов приобретет частный перевозчик", - сообщили в акимате. 

 
Всего в этом году долю экологически чистого транспорта в городе планируется довести до 50%.
 

На границе ЗКО и Астраханской области создадут резерват для сайгаков

13.04.2022, 12:14 31781
На границе ЗКО и Астраханской области создадут резерват для сайгаков
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Трансграничную особо охраняемую природную территорию для сохранения мест обитания популяции сайгаков под эгидой ЮНЕСКО создадут в Западно-Казахстанской области, сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Зульфия Сулейменова, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 

Мы планируем разработать совместные меры по мониторингу и охране сайгака. В целях сохранения популяции ведется работа по созданию резервата. Его размещение планируется на территории Западно-Казахстанской области. По завершении этих работ с российской стороной мы планируем создать трансграничный комплекс под эгидой ЮНЕСКО", - сказала Сулейманова в ходе 17-го заседания комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и сенатом парламента Казахстана, который в понедельник и вторник проходит в Астрахани.

 
На территории Казахстана и России сайгаки относятся к исчезающему виду животных и занесены в Красную книгу. Охота на сайгаков в двух странах запрещена.
 
В Астраханской области для сохранения популяции сайгака создан заказник "Сайгак", численность этих редких антилоп в регионе оценивается в 12 тысяч особей, сообщает портал astravolga.ru.
 

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