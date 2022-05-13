В пригороде Актау неизвестные выбросили груду бутылок с просроченными напиткам
12.05.2022, 10:28 2116
Фото: Кадр с видео
АКТАУ. 12 МАЯ - Содержимое бутылок, выброшенных в пригороде Актау, установили экологи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает lada.kz, 11 мая местный житель обнаружил в степи близ села Баянды кучу пластиковых и стеклянных бутылок. Емкости наполнены жидкостью желтоватого цвета, похожей на бензин. Автор видео побоялся открывать их, так как предположил, что это могут быть ядохимикаты.
Специалисты отдела государственного экологического контроля и отдела лабораторно-аналитического отдела департамента экологии совместно с сотрудниками полиции сельского округа Баянды и специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля Мунайлинского района выехали на место", - информирует lada.kz.
Специалистами было установлено, что жидкость представляет собой напитки с просроченным сроком годности.
Когда и кто сбросил бутылки, пока неизвестно. Наши специалисты рекомендовали акимату Мунайлинского района собрать отходы и в дальнейшем вывезти их на полигон. Полицейских Мунайлинского района попросили установить и привлечь виновных лиц к административной ответственности", - сообщили в департаменте экологии.
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Охрана сайгаков усилена в Казахстане
08.05.2022, 13:28 12911
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 8 МАЯ - В казахстанских степях начался окот сайги, в связи с чем инспекторы "Охотзоопрома" переходят в усиленный режим работы, охраняя стада от степных хищников и браконьеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Западно-Казахстанской области инспекторам приходится защищать сайгу от местных фермеров, сообщает "Хабар 24".
Недовольные ростом уральской популяции крестьяне в борьбе за пастбища и водопои намерены пойти на самые крайние меры.
По данным телеканала, сайгак - реликтовое животное. Пережив ледниковый период, истребление людьми ради рогов, массовые эпидемии, он смог выжить. Благодаря мораторию на отстрел поголовье антилоп восстановилось.
Если уральская популяция прошлой весной насчитывала 545 тысяч особей, сейчас, по предварительным данным, поголовье приблизилось к миллиону. Фермеры Жанибекского района уже несколько лет пишут жалобы во все инстанции. Сайгаки занимают водопои, объедают пастбища, нечем кормить скот.
Потому что нам уже некуда идти, не к кому достучаться. Непользуемые есть регионы, может, отогнать, что ли. Госакты выдали всем, у всех по 500, по 1000 гектаров земли, а мы никак не можем хотя бы две тележки сена набрать", - говорит глава крестьянского хозяйства Жаксыбек Каратаев.
По словам сельчан, они вынуждены сокращать поголовье скота.
Надеемся, что Министерство экологии совместно с правительством решит вопрос. Это займет примерно неделю. После окота сайгаки уже разобьются на определённые группы и мигрируют в другие стороны. После этого уже их в этих краях будет мало", - отмечает эколог Сакен Дилдахмет.
Районные власти вместе с представителями полиции и прокуратуры убеждают сельчан дождаться официального решения Минэкологии. К тому же пока неизвестны официальные итоги нынешнего учёта.
Сейчас отгоняют сайгаков сотрудники "Охотзоопрома", смотрят, чтобы никакого ущерба не причинили новорожденным сайгакам. Но если это будет сложно сделать, то есть приказ министра, который мы обязаны соблюдать, – не навредить поголовью сайгаков, его будем исполнять. Если какой-то ущерб для домашних животных будет, будем смотреть, как этот ущерб восстановить или оказать содействие, чтобы ущерба не было", - проинформировал аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев.
Срок моратория истекает в следующем году. Минэкологии предлагает с 2023 года приступить к искусственному регулированию числа сайгаков в стране.
В Минэкологии прокомментировали слив черной жидкости в Каспий
07.05.2022, 20:33 16081
АКТАУ. 7 МАЯ - В Минэкологии прокомментировали ситуацию с трубой, из которой происходит слив в Каспийское море черной жидкости, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Департамент экологии по Мангистауской области в целях оперативного реагирования выехал на территорию ТЭЦ-1, принадлежащей ТОО "МАЭК-Казатомпром". В ходе осмотра отобраны пробы атмосферного воздуха, которые превышения не показали. А также получены пробы воды водозаборного канала, результаты которого в настоящий момент устанавливаются. На сегодняшний день департаментом устанавливается наличие разрешительных документов. По результатам анализов проб воды будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством РК", - сообщили в ведомстве.
По информации ТОО "МАЭК-Казатомпром", на сегодняшний день из-за резкого обмеления Каспийского моря уровень воды в водозаборном канале снизился, местами образовались островки суши. Для поддержания необходимого уровня морской воды в канале и предотвращения остановки технологического процесса ТЭЦ-1 и ТОО "Опреснительный завод "Каспий" ТОО "МАЭК-Казатомпром" проводит дноуглубительные работы на водозаборном канале ТЭЦ-1.
Черную жидкость сливают в Каспий: комментарий ТОО "МАЭК-Казатомпром"
07.05.2022, 15:44 17246
АКТАУ. 7 МАЯ - Труба, из которой происходит слив в море, расположена между пляжем "Достар" и ТОО "Keppel-Kazaskhtan", передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации ТОО "МАЭК-Казатомпром", водозаборный канал ТЭЦ-1 предназначен для подачи морской воды на технологические нужды ТЭЦ-1 и для приготовления питьевой воды на ТОО "Опреснительный завод "Каспий" в качестве исходной воды, сообщает "Лада".
На сегодняшний день из-за резкого обмеления Каспийского моря уровень воды в водозаборном канале снизился, местами образовались островки суши. Для поддержания необходимого уровня морской воды в канале и предотвращения остановки технологического процесса ТЭЦ-1 и ТОО "Опреснительный завод "Каспий" ТОО "МАЭК-Казатомпром" проводит дноуглубительные работы на водозаборном канале ТЭЦ-1", - сообщили в ТОО "МАЭК-Казатомпром".
Дноуглубительные работы проводятся с помощью земснаряда механическим путем, а перекачиваемая вода с канала является той самой морской водой, без каких-либо посторонних примесей.
В компании заверили, что проводимые работы не влияют на экологическую безопасность Каспийского моря.
В департаменте экологии сообщили, что на место выехали специалисты ведомства.
Очевидцы засняли, как черную жидкость сливают в Каспий
07.05.2022, 12:58 17896
Фото: Кадр видео
АКТАУ. 7 МАЯ - Труба, из которой происходит слив в море, расположена между пляжем "Достар" и ТОО "Keppel-Kazaskhtan", передает KAZAKHSTAN TODAY.
На видео заснято, как под мощным напором из трубы извергается жидкая масса черного цвета, сообщает "Лада".
Видео было отправлено в департамент экологии Мангистауской области.
В конце апреля в Казнете было опубликовали видео слива сточных вод в озеро Караколь, находящееся на территории Карагие-Каракольского государственного заказника.
В Атырау в связи с массовой гибелью рыбы будут чистить каналы
05.05.2022, 16:58 22226
АТЫРАУ. 5 МАЯ - Вопрос предотвращения массовой гибели рыбы на водоемах Атырауской области обсуждался на собрании под председательством заместителя акима области Кайрата Нурлыбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В прошлом году в регионе погибло 12 тонн рыбы, в этом году благодаря профилактическим мерам такие потери составили 572 килограмма. В том числе 65 килограммов в озере Безымянном и 507 килограммов в озере Алмагамбет", - сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.
По словам руководителя управления рыбного хозяйства Артура Садибекулы, на днях из-за подъема уровня реки Урал вода прибыла в пересохшие каналы.
Это, конечно, радует. В то же время нужно учитывать, что при таком положении, оказывается, высок риск гибели рыбы. Нужно организовать соответствующую работу согласно утвержденному плану мероприятий. В случае если данные поручения не будут исполняться должным образом, предлагаю рассмотреть вопрос ответственности должностных лиц в соответствии с требованиями центральных государственных органов", - заявил Садибекулы.
По словам замакима области Кайрата Нурлыбаева, акимам сельских округов следует незамедлительно дать поручения по расчистке русла, бассейна водоемов от растений, остатков мусора, деревьев и контролировать их исполнение.
Ранее сообщалось о нескольких случаях массовой гибели рыбы в Атырауской области.
Так, в водоеме Безымянном Кайыршахтинского сельского округа в поисках подходящего места для нереста рыба застряла в устье канала.
Позже в этом же водоеме погибло еще около 65 килограммов рыбы. Еще 507 килограммов мертвой рыбы обнаружили в озере Алмагамбет. В Комитете рыбного хозяйства сообщили, что из-за спада уровня воды в озерах рыба застряла в зарослях джингила и осталась на мели.
Из-за загрязнения побережья Балхаша местные жители намерены подать в суд
02.05.2022, 19:03 30146
Фото: Facebook/Алия Ахмедиева
ТАЛДЫКОРГАН. 2 МАЯ - Жители Алматинской области намерены подать в суд коллективный иск из-за загрязнения берега Балхаша, сообщила в Facebook местная жительница Алия Ахмедиева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Побережье озера Балхаш. Кругом мусор, грязь. Власти не могут отрегулировать вопрос складирования и вывоза мусора. Здесь очень много зон отдыха работают. Для них нужно решить вопрос мусорных полигонов. Неравнодушные жители Жетысу, кто хочет присоединиться к коллективному иску. Пишите в личку. Будем подавать иски", - написала Ахмедиева.
Экоактивисты заявили об утечке 45 тонн ГСМ в реки Актюбинской области
30.04.2022, 14:04 38156
Фото: diapazaon.kz
АКТОБЕ. 30 АПРЕЛЯ - По данным экоактивистов, в степные речки в Каргалинском районе вылилось 45 тонн солярки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На маслянистые разводы в реке Куагаш и запах солярки пожаловались общественникам местные жители.
Разлив горючего произошел из-за того, что в поселке в емкости для хранения ГСМ не закрыли кран. Вначале горючее попало в Жусалинскую плотину, оттуда - в Кемпирсайку и Куагаш, это маленькие степные речки. Вода из них идет в Каргалинское водохранилище", - рассказал активист Александр Мандрыкин.
В рыбинспекции редакции издания "Диапазон" сообщили, что на место выезжали их специалисты, мора рыбы в водоемах не обнаружили.
Нефтепродукты попали только в плотину. Она закрыта шлюзами. Горючее пришло туда со снегом и дождями. Вода в плотине для водопоя. Будем ее чистить. Для водопоя будем использовать другую плотину. К нам приезжали экологи, отобрали пробы воды, - рассказал аким Кемпирсайского сельского округа Жараскан Темирбаев.
Попадание нефтепродуктов в реки в акимате отрицают.
Нет, только в плотину. Возможно, горючее от техники крестьянских хозяйств. С ГСМ работают они. Поселок стоит на горе, вся талая вода стекается в эту плотину, дальше она никуда не идет", - утверждает аким.
Однако местные жители и экоактивисты уверяют, что вода с плотины прямиком течет в степные речки Кемпирсайку и Куагаш, масляные пятна уже и там. А вода из рек идет в Каргалинское водохранилище.
Речки в масле. Недавно в Куагаше наловили рыбы, ее есть невозможно, пахнет соляркой, пришлось выкинуть", - рассказывают жители.
В департаменте экологии рассказали, что в Каргалинский район выезжали инспекторы, взяли пробы воды в плотине, проверяют ее. В речках пробы не брали. Экологи написали письмо в полицию, чтобы найти виновных в разливе ГСМ.
Напомним, в водоемах СКО произошел седьмой по счету массовый мор рыбы.
Также ранее сообщалось, что на побережье Каспия в Мангистауской области обнаружено более 90 погибших тюленей. По утверждению экспертов, флора и фауна Каспия уничтожается из-за дикой наживы нефтяников.
В Северном Казахстане произошел седьмой случай массовой гибели рыбы
30.04.2022, 12:06 38256
ПЕТРОПАВЛОВСК. 30 АПРЕЛЯ - На озере Куспек в Северо-Казахстанской области погибло 100 килограммов пеляди, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В СКО произошел очередной, седьмой по счету случай массовой гибели рыбы. На этот раз на арендованном озере Куспек в Айыртауском районе погублено как минимум 100 килограммов пеляди, сообщает телеканал "Астана.тв".
Происходящим обеспокоены экологи и местные жители. Последние вынуждены терпеть зловония разлагающихся водных обитателей. Рыбинспекторы списывают все на маловодье.
Наблюдаются значительные уменьшения кислорода. При норме 4 мг/л на сегодняшний день в двух водоемах составляет 2 мг/л. Это свидетельствует о том, что на недостаточном уровне проводится аэрация", - прокомментировал глава департамента экологии СКО Азамат Бектасов.
Напомним, в Атырауской области произошла массовая гибель рыбы.
В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?