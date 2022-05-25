В Мангистауской области обнаружили факт слива нефтяных отходов

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Плохая экология из-за нефтяных отходов является причиной врожденных патологий у детей и смертей взрослых, считают жетыбайцы. Отходы сливают во многих местах, в том числе в заброшенном карьере прямо у села, сообщает inaktau.kz.
Часто люди умирают во сне. Причиной смерти указывают давление, но я считаю, что это связано с экологией. Живу тут около 60 лет и могу сказать, что раньше детей с ограниченными возможностями были считанные единицы, а теперь их много. Видите, пока я даю интервью, едет цистерна, чтобы сбросить отходы", - говорит житель села.
Власти признают - на территории около 10 тысяч тонн различных отходов. В Каракиянском районе переработкой нефтешлама занимаются 15 компаний. С тремя из них по разным причинам расторгли договор. Проведенный космический мониторинг выявил семь незаконных площадок. Как сообщили в районном акимате, четыре точки уже очистили. Однако все компании грешат несоблюдением экологического законодательства.
Глава села в 2008 году предоставил крупной компании шесть гектаров земли для переработки нефтяных отходов и изготовления строительных материалов. Однако она обанкротилась - ее деятельность остановил суд в том числе из-за несоблюдения требований экологического департамента", - привел пример Сымбат Торетаев, замакима Каракиянского района.
Участок вернули государству, а отходы оказались бесхозными. Для проведения рекультивации землю нужно вернуть в коммунальную собственность.
После жалоб местных жителей экологи выехали на место для отбора проб в одной из точек.
Визуальный осмотр подтвердил повреждение территории места разлива нефтяных остатков. На этом месте отобрали пробы грунта для исследования в лаборатории департамента. На основании результатов пробы департамент экологии произведет расчет причиненного ущерба и примет меры в соответствии с законодательством. Установлено, что земельный участок принадлежит ООО "VOID", - сообщили в департаменте экологии.
Как рассказали в департаменте, перерабатывающие нефтешлам компании оштрафовали за нарушение экологического законодательства на сумму, превышающую 2 млрд тенге.