В Минэкологии обсудили новые подходы по управлению популяцией сайгаков

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НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - После выговора президента РК Касым-Жомарта Токаева министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев провел совещание по вопросу рассмотрения новых подходов по управлению популяцией сайгаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Представителями Института зоологии и Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана было высказано предложение о необходимости проведения глубоких научных исследований по комплексной оценке экосистем в ареале популяции сайги в Казахстане для определения оптимальной численности каждой популяции, эффективного мониторинга и устойчивого управления. С точки зрения сохранения сайгака наиболее целесообразно поддерживать максимально возможный размер его популяции при их разумном использовании с продолжением специальной охраны данного вида", - сообщили в Минэкологии.

Отмечается, что такое управление популяциями требует тщательной подготовки. Это работа уже начата и будет вестись под контролем министерства и всех заинтересованных сторон с информированием общественности.

Также на совещании Сериккали Брекешев отметил, что Министерству сельского хозяйства необходимо рассмотреть вопрос по разработке методики расчета ущерба, наносимого потравой диких животных, и рассмотреть вопросы компенсации ущерба фермерам.