В Мангистауской области предприятия сливают аммиачную воду в сельский арык

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 5 АВГУСТА - В результате добычи золотоносного песка в Восточно-Казахстанской области меняется русло рек и происходит загрязнение воды, сообщает областной департамент экологии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нарушения в сфере недропользования в нашей области носят массовый характер. Чаще всего это выражается в том, что жители добывают гравий в руслах рек для собственных хозяйственных нужд, невзирая на то, что это запрещено законом. Но имеются и более серьезные нарушения, наносящие вред экологии", - цитирует Noks руководителя департамента экологии ВКО Данияра Алиева.

В частности, он рассказал о нарушениях на реке Кулунджун возле села Самарское. В прошлом году жители села обратили внимание госорганов на то, что вблизи речки производится добыча золотосодержащих песков. На место выезжала комиссия с участием правоохранительных органов.

Факты были зафиксированы, материалы направлены в Иртышскую бассейновую инспекцию, которая составила протокол о нарушении правил ведения работ в водоохранной зоне и направила в суд. Курчумский суд наложил штраф с возложением на нарушителя обязательств по восстановлению нарушенного природного участка. Однако в июле нынешнего года комиссия с участием местных активистов установила, что решения суда по восстановлению экологического ландшафта, по словам руководителя депэко, выполнены не были", - рассказал глава департамента.

Выяснилось, что организация-нарушитель, на которую был наложен штраф, практически не существует.

У нее был заключен договор с предприятием, у которого есть лицензия на проведение разведки на данном участке - с условием, чтобы работы проводились за пределами водоохранной полосы. Уже в нынешнем году за нарушение этих требований на это предприятие был наложен штраф. Сейчас оно, согласно информации департамента экологии ВКО, уже приступило к рекультивации земель. Предполагается, что работы завершатся до наступления зимы", - сообщил Алиев.

По его словам, аналогичная жалоба поступила также из Самарского района, где на контрактной территории предприятия, которое также имеет лицензию на разведку полезных ископаемых, был раскопан участок вблизи речки Кулунджун. При проведении этих работ было изменено русло реки.

Иловый прудоостойник, куда сливается промытый песок, не имел противофильтрационного экрана. Хотя там должна быть геомембрана толщиной 1,5 миллиметра. По мере накопления в пруду вода стекала и загрязняла реку. За данное нарушение на компанию был наложен штраф. Предприятие мы обязали восстановить незаконно измененное русло реки и ликвидировать все площадки и пруды вблизи речки. Расстояние от реки, согласно заключению экспертизы, должно быть не менее 500 метров", - проинформировал Алиев.

Он отметил, что вмешательство экологов и даже судебных органов не всегда дает должный эффект. Так, в прошлом году имела широкий общественный резонанс история с загрязнением золотоискателями реки Калжыр вблизи поселка Боранды. В сентябре в Сети появились шокирующие факты "рекультивации", в ходе которой отходы производства просто оказались в реке.

Мы выяснили, что загрязнению способствовал экологически неверный способ исполнения решения суда. Судебный исполнитель просто снес дамбу, где находилась иловая площадка. И вся эта жижа потекла вниз. Калжыр - бурная река. Течением все смыло. Получилось, что во исполнение решения суда была загрязнена река Калжыр", - пояснил глава департамента.

В этом году русло реки, по его словам, восстановлено, но надо еще довести до конца план мероприятий по восстановлению горного ландшафта.

Алиев констатировал, что это, к сожалению, не единичные случаи, когда нарушения в сфере недропользования наносят реальный вред окружающей среде. В Самарской, Курчумском, Уланском районах были зарегистрированы факты, когда люди брали в аренду земли для ведения сельского хозяйства, а по факту занимались раскопками золотосодержащих песков.

Напомним, недропользователи самовольно изменили русло реки для незаконной добычи золота в ВКО.