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Экологи назвали причины гибели рыбы на озере Большое Чебачье в Бурабае

25.08.2022, 08:25 3791
Экологи назвали причины гибели рыбы на озере Большое Чебачье в Бурабае
Фото: parkburabay.akmol.kz
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Дирекция ГНПП "Бурабай" получила результаты исследований гибели рыбы на озере Большое Чебачье от специалистов департамента экологии по Акмолинской области и северного филиала НПЦ рыбного хозяйств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно полученным отчетам, признаков воздействия человека на природу не обнаружено. Возможной причиной гибели рыбы может быть выброс природного газа со дна озера либо сезонное цветение водоема", - сообщили в нацпарке "Бурабай".

 
Напомним, 12 августа 2022 года инспекторским составом ГНПП "Бурабай" установлен факт частичной гибели рыбы на озере Большое Чебачье. С 14 по 20 августа по всей береговой линии озера Большое Чебачье сотрудниками ГНПП "Бурабай" было собрано и утилизировано около 250 кг погибшей рыбы, в основном - сиговых пород. 
 
14 августа был совершен совместный комиссионный осмотр места гибели рыб специалистами ГУ ГНПП "Бурабай", Акмолинской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира МЭГиПР РК и департамента экологии по Акмолинской области. 
 

В пробах воды озера Улкен Шабакты, отобранных 14 августа 2022 года, установлено превышение нормативов ПДК по солевому составу, рН-среды, фторидам, ХПК (химическое потребление кислорода). В пробе воды озера Улкен Шабакты в месте замора рыбы и 300 метров слева от замора рН-среды составила 9,06-9,08; установленная ПДК от 6 до 9. ХПК составила 33-38 мгO2/л при норме 30 мгO2/л в месте замора рыбы и справа от замора. Содержание БПК также превышает норматив ПДК. Содержание фторидов составило 7,31 - 8,52 мг/л, в норме - 1,5мг/л, однако этот показатель природного характера и не может свидетельствовать о загрязнении водоема. Повышенное солесодержание также природного характера. Содержание растворенного кислорода находится в пределах нормы от 9,0 до 10,9мг/л (в норме - не менее 4мг/л). Содержание азота аммонийного также находится в пределах нормы от 1,40 до 1,98мг/л, норма ПДК 2мг/л. Повышенное содержание азота аммонийного, предположительно, может быть связано с цветением водоема в летний период. В пределах зоны замора рыбы антропогенного воздействия не обнаружено, в данном районе отсутствуют промышленные предприятия и населенные пункты", - сообщил руководитель отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Максим Шлымов.

 
По данным научного сотрудника СФ НПЦ РХ Дениса Буркова, в ходе обследования указанного водоема совместно с ихтиологом ГНПП "Бурабай" в трех точках на озере были проведены исследования с использованием прибора анализатора растворенного кислорода "Марк-302м" на предмет содержания растворенного кислорода, степень насыщения и температурного режима. 
 

На всех трех участках отбора показатели соответствовали норме и не достигали критических значений, которые могли бы послужить причиной гибели рыб. На месте проведены обследования погибших особей рыб на предмет обнаружения патологий жабр, внутренних органов и иных показателей, свидетельствующих о возможной причине гибели. У всех особей каких-либо видимых патологий не обнаружено, жабры розового цвета, внутренние органы (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и т.д.) без видимых изменений с наличием естественного характерного равномерного цвета и объемов. Принимая во внимание вышесказанное, учитывая отсутствие стока бытовых вод в водоем и тектоническое происхождение озера, можно предположить, что регулярные заморные явления, происходящие на водоеме, связаны с возможным выбросом природного газа со дна озера", - говорится в заключении научного сотрудника СФ НПЦ РХ.

 
Отмечается, что дирекция нацпарка "Бурабай" достигла договоренности о приезде в сентябре группы специалистов НПЦ РХ для более глубокого совместного изучения озера и проведения дополнительных исследований. 
 

Природоохранный мониторинг озер национального парка ведется инспекторским составом национального парка на постоянной основе. После случая с замором рыбы на озере Большое Чебачье - с повышенным вниманием. Новых фактов гибели рыбы нет", - сообщили в нацпарке.

 
Ранее сообщалось, что установлены причины замора рыбы на двух озерах в Северном Казахстане. 
 

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В Северном Казахстане установили причины замора рыбы на двух озерах

23.08.2022, 15:06 12381
В Северном Казахстане установили причины замора рыбы на двух озерах
Фото: instagram.com/ecologysko
ПЕТРОПАВЛОВСК. 23 АВГУСТА - Департамент экологии Северо-Казахстанской области озвучил результаты работы межведомственной рабочей группы по фактам гибели рыбы на озерах Табунное и Соленое (Айтуар) в Жамбылском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Частичная гибель рыбы на озере Табунное Жамбылского района произошла вследствие высокой температуры окружающей среды и сильного прогревания водоема на протяжении длительного периода. На озере Соленое (Айтуар) Жамбылского района гибель рыбы произошла из-за процессов гниения растительности и содержания сероводорода в воде", - сообщили в департаменте экологи.

 
Рабочая группа вынесла рекомендацию арендаторам рыбохозяйственных водоемов вести постоянный мониторинг за состоянием водоемов, проводить мелиоративные работы по выкосу излишней растительности и аэрации для улучшения гидрохимического режима водоема.
 
Напомним, замор рыбы произошел на двух озерах в СКО в июле. Ранее массовая гибель рыбы неоднократно фиксировалась в водоемах региона. 
 

В Казахстане могут разрешить платную спортивную охоту на сайгаков

23.08.2022, 12:25 15111
В Казахстане могут разрешить платную спортивную охоту на сайгаков
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Министерством экологии, геологии и природных ресурсов рассматривается возможность проведения спортивно-любительской охоты на сайгаков в следующем году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава Минэкологии РК Сериккали Берекешев напомнил, что сейчас сайгак не является краснокнижным животным. Запрет на охоту на сайгу в Казахстане до 1 января 2023 года, поэтому рассматривается вопрос о разрешении проведения платной охоты.
 
При этом министр отметил, что окончательное решение еще не принято.
 

Мы сейчас рассматриваем предложения, которые поступили от общественности. Это и вопрос принудительного переселения сайгаков в другие регионы. Многие говорили, зачем делать изъятие, давайте будем их перегонять в другие области. Но, к сожалению, научным сообществом эти методы признаны неэффективными по причине риска гибели сайгаков при попытке перегона и высокой вероятности их возвращения на прежнее место жительства. Поэтому этот вопрос отклонен", - пояснил Брекешев.

 
Также были предложения по увеличению численности волков, что, по мнению министра, не приведет к одномоментному снижению численности сайгаков, поскольку волк изымает из стада больных и ослабленных животных.
 
Глава ведомства сообщил, что в стране рассматривается вопрос по агрострахованию на случай потравы пастбищ и посевов сайгаками.
 

На сегодняшний день вопросы и жалобы со стороны сельхозтоваропроизводителей Западно-Казахстанской области отпали, потому что, являясь мигрирующим животным, сайга перешла из этого региона по своим путям миграции. Поэтому такая проблема, как потрава сельхознасаждений, сейчас не стоит", - отметил министр.

 
Брекешев напомнил, что осенью будет изъято 500 особей сайгаков для проведения анализов.
 
Напомним, в июле глава государства объявил выговор Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
 
Предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ. Эксперт высказался, что предложение по отстрелу не выдерживает никакой критики.
 

Само слово "отстрел" и то, что оно в себе несет, однозначно дискредитирует озвученную президентом страны идею о милосердной нации в контексте отношения к животным. С моральной и этической точки зрения предложение по отстрелу также не выдерживает никакой критики", - заявил Сергей Снегирев. 

 
Он подчеркнул, что "отстрел любых животных вне зависимости от их уникальности - неправильно и не несет в себе никакого положительного или конструктивного смысла".
 

Брекешев: с переводом Алматинской ТЭЦ на газ выбросы в атмосферу снизятся на 80% к 2025 году

23.08.2022, 11:30 15496
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - На заседании правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сериккали Брекешев рассказал, что с переводом Алматинской ТЭЦ-2 на газ, количество загрязняющих выбросов в атмосферу к 2025 году снизится на 80%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В рамках задачи по улучшению качества атмосферного воздуха предусматривается сокращение выбросов на 16 крупнейших промышленных предприятиях за 5 лет на 20% в 10 крупных городах. За 2021 год 16 предприятиями в атмосферный воздух фактически выброшено 655 тысяч тонн загрязняющих веществ, что на 3% ниже уровня 2020 года при лимите 803,8 тысячи тонн. За 6 месяцев этого года эмиссии предприятий составили 293,2 тысячи тонн, что на 6,7% ниже аналогичного периода 2021 года", - сказал глава МЭГПР в ходе рассмотрения реализации национального проекта "Жасыл Казахстан".

 
По его словам, показатель достигнут за счет проведения природоохранных мероприятий и повышения надежности оборудования. Для этого предприятиями выделено 15,4 млрд тенге собственных средств.
 
В частности, на стальном департаменте АО "АрселорМиттал Темиртау" проведена реконструкция пылеочистного оборудования корпусов бункеров агломерата, а также ремонт электрофильтров котлоагрегатов. Это позволило снизить выбросы на 1,1 тысячи тонн. Начаты работы по реконструкции газоотводящего тракта зоны спекания агломашин с установкой электрофильтров и реконструкции пылеочистного оборудования корпуса дробления известняка. Работы завершатся в этом году. В целом по предприятию до 2025 года прогнозируется снижение до 30%.
 
На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе ведутся работы по тонкой очистке дымовых газов каталитического крекинга и аминовой очистки топливного газа на установках, что даст снижение выбросов загрязняющих веществ на 3,6%. В целом до 2030 года планируется снижение на 9,1%.
 
В области управления отходами в нацпроект включены 3 показателя и 16 мероприятий.
 

Для достижения показателей по доле переработки и утилизации ТБО и промышленных отходов приведены в соответствие экологическим нормам 639 полигонов из 3005. Приобретены и установлены 3876 контейнеров для раздельного сбора. Переработано 870 тысяч тонн гранулированного шлака в Жамбылской области. Построена площадка для складирования и переработки строительных отходов в Нур-Султане. В Павлодарской области проводятся мероприятия, направленные на локализацию исторического ртутного загрязнения территории озера Былкылдак", - проинформировал Брекешев.

 
Министр экологии обратил внимание на то, что регионах отсутствует комплексное видение текущей ситуации по управлению отходами и системного планирования развития отрасли с учетом иерархии отходов. В этой связи по предложению Минэкологии акиматы должны разработать программу по управлению коммунальными отходами, которая должна учитывать всю систему управления отходами в конкретном регионе и должна быть разработана с учетом территориальных особенностей региона.

Министр подытожил, что в 2021 году на реализацию задач нацпроекта было предусмотрено 89,3 млрд тенге, в том числе 27,6 млрд тенге - это средства республиканского бюджета, 15 млрд тенге - из местного бюджета, еще 46,7 млрд тенге - внебюджетные средства. В этом году на реализацию мероприятий нацпроекта предусмотрено порядка 161 млрд тенге.

Основные показатели, заверил Брекешев, по итогам 2021 года были достигнуты. По оперативным данным, за 1-е полугодие этого года также наблюдается достижение заявленных показателей. Не достигнут один показатель - по снижению объема забора свежей воды в промышленности из-за слабого внедрения промышленными предприятиями механизмов оборотного и повторного водоснабжения, добавили в пресс-службе правительства.

В Казахстане на крупных промышленных предприятиях внедрят автоматизированную систему мониторинга эмиссий.
 

В Казахстане на крупных промышленных предприятиях внедрят автоматизированную систему мониторинга эмиссий

23.08.2022, 09:31 16571
В Казахстане на крупных промышленных предприятиях внедрят автоматизированную систему мониторинга эмиссий
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Со следующего года вступает в силу норма о необходимости внедрения на крупных промышленных предприятиях автоматизированной системы мониторинга эмиссий, передает KAZAKHSTAN TODAY
 

Основные цели национального проекта "Жасыл Казахстан" - снижение загрязнения атмосферного воздуха, совершенствование системы управления отходами, водными ресурсами и лесного хозяйства. Для улучшения окружающей среды с 1 января следующего года вступает в силу норма о необходимости внедрения на крупных промышленных предприятиях автоматизированной системы мониторинга эмиссий. Данная мера направлена на получение оперативной и достоверной информации о выбросах каждого предприятия, это позволит проводить мониторинг и применять оперативные меры в случае завышения уровня выбросов", - сказал в ходе заседания правительства РК премьер-министр РК Алихан Смаилов.

 
Он напомнил, что по поручению главы государства реализуется масштабный проект по посадке 2 млрд деревьев в течение 5 лет.
 

В 2021 году проведена посадка деревьев площадью в 66 тысяч га (в количестве 138 млн деревьев). Однако в этом году существует риск недостижения поставленного показателя из-за слабого финансирования на местном уровне в ряде регионов", - отметил премьер-министр. 

 
По его словам, с прошлого года действует норма, когда экологические платежи обязаны быть направлены на меры по улучшению экологической обстановки.
 

Для этого Министерству экологии необходимо совместно с акиматами разработать планы мероприятий для улучшения экологической ситуации по каждому региону. Кроме того, в этом году Министерство индустрии начало разработку проектно-сметной документации полигонов твердо-бытовых отходов для населенных пунктов до десяти тысяч жителей", - сказал Смаилов. 

 
Он поручил Министерству экологии взять на особый контроль внедрение автоматизированной системы мониторинга эмиссий на крупных промышленных предприятиях.
 

Второе. Акиматам Актюбинской и Западно-Казахстанской областей совместно с Министерством финансов в текущем году проработать вопрос финансирования запланированного объема посадки деревьев. Третье. Министерствам индустрии, финансов и экологии проработать вопрос выделения средств на разработку проектно-сметной документации для строительства полигонов твердо-бытовых отходов в крупных населенных пунктах", - распорядился Смаилов.

 

В Мангистауской области предприятия сливают аммиачную воду в сельский арык

20.08.2022, 20:17 25606
АКТАУ. 20 АВГУСТА - Жители села Баскудык недалеко от Актау жалуются на сильный запаха аммиака, из-за которого у детей возникают аллергические реакции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Особенно остро запах ощущается в ночные и утренние часы, сообщает "Хабар 24"
 

Село Баскудык находится в нескольких километрах от областного центра. Рядом с населенным пунктом, который относится к Мунайлинскому району, протекает арык для отвода канализационных вод. До этого по водной магистрали в хвостохранилище "Кошкар ата" сбрасывали только городские отходы. Но теперь к каналу подвели пластиковые трубы с близлежащих заводов, что негативно отразилось на экологической обстановке", - рассказывает корреспондент телеканала. 

 
По словам жителя села Жалгаса Онайбаева, через пластиковую трубу в арык сливают отходы аммиака с "КазАзота", отсюда и запах, который отражается на здоровье сельчан.
 

Мой 12-летний сын не хочет выходить на улицу, говорит, кожа чешется. Постоянно чихает, закладывает нос. На руках появились болячки", - рассказывает жительница Баскудыка Гулсимай Боранбаева. 

 
Место подведения пластиковой трубы до этого не раз обследовали экологи. Взятые пробы показали превышение ионов аммония и нитритов. 
 

Также в ходе мониторинга деятельности двух компании было обнаружено превышение предельной нормы серы и аммиака", - сообщил руководитель отдела областного департамента экологии Магжан Галымов. 

 
По словам специалистов, канал сегодня находится в частной собственности и отдан в аренду местному коммунальному предприятию и заводу "КазАзот". Однако выяснилось, что разрешения на слив отходов у предприятия нет. 
 

В 2020 году труба, подведенная к каналу, была демонтирована. Ответственных за это лиц оштрафовали на два миллиона тенге. Отдельный штраф в размере 14 млн тенге был уплачен за загрязнение окружающей среды. Специалисты отмечают, что в скором времени в отношении нарушителей будет начата очередная проверка", - сообщает телеканал.

 
 

"Зеленый пояс" вокруг Павлодара поручил создать Смаилов

20.08.2022, 18:26 26376
"Зеленый пояс" вокруг Павлодара поручил создать Смаилов
Фото: Telegram/Press Pavlodar region
ПАВЛОДАР. 20 АВГУСТА - Премьер-министр Алихан Смаилов во время визита в Павлодар поручил создать "зеленый пояс" вокруг города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Снижение выбросов и переработка отходов производства - один из самых актуальных вопросов, особенно для жителей области, поэтому нам нужны ощутимые результаты в этом направлении. Крупным предприятиям необходимо переходить на передовые экологичные и доступные технологии. Горнометаллургическим и энергетическим промышленным предприятиям необходимо разработать стратегию по сокращению, переработке и повторному использованию отходов производства", - отметил глава правительства. 

 
В Павлодаре Смаилов встретился с руководителями крупных промышленных предприятий, в том числе ТОО "Евразийская группа", АО "Алюминий Казахстана", АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" и АО "Транснациональная компания "Казхром". На встрече обсуждались вопросы перехода на современные технологии производства, охраны окружающей среды, уменьшения выбросов в атмосферу и внедрения систем автоматического мониторинга за качеством атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба акима Павлодарской области. 
 
Акимату области совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов, а также крупным предприятиям Смаилов поручил провести научно-исследовательскую работу по применению современных технологий снижения выбросов и переработки промышленных отходов. 

 

В Атырауской области нефтяным компаниям поручили сократить источники выбросов

18.08.2022, 11:39 32126
АТЫРАУ. 18 АВГУСТА - В Атырауской области нефтяным компаниям поручено провести анализ и сократить количество неорганизованных источников выбросов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова в рамках рабочего визита провела ряд встреч и мероприятий, посвященных решению экологических проблем Атырауской области. Делегация посетила ТОО "АНПЗ", поля испарения "Тухлая балка", "Квадрат" и КОС в правосторонней части Атырау", - сообщает пресс-служба Минэкологии РК. 

 
Также было проведено совещание с представителями общественности и руководителями предприятий (ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", ТОО "Тенгизшевройл", компания "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В."). 
 

Предприятиям, осуществляющим деятельность в регионе, поручено провести анализ и сократить количество неорганизованных источников выбросов, ускорить работу по рекультивации поля испарения "Тухлая балка", снизить объем технического неизбежного сжигания газа, внедрить водосберегающие технологии, решить вопрос переработки промышленных отходов в черте контрактной территории, обеспечить исключение влияния на животный и растительный мир при реализации проекта на акватории Каспийского моря", - сообщили в министерстве. 

 
Кроме того, в целях качественного исполнения работы по рекультивации департаменту экологии по Атырауской области совместно с филиалом РГП "Казгидромет" поручено разработать план-график по мониторингу сточных вод поля испарения "Тухлая балка". 
 

Сельчане жалуются на попадание канализации в Балхаш

09.08.2022, 14:52 46101
Сельчане жалуются на попадание канализации в Балхаш
Фото: кадр из видео
КАРАГАНДА. 9 АВГУСТА - Жители поселка Шашубай уже несколько месяцев жалуются на аварийный пруд-испаритель, куда стекают канализационные сточные воды из Балхаша. По их словам, вода просачиваются через стенки пруда, и с подземными водами канализация может прямиком попадать в озеро Балхаш, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Компании "Балхаш Су" было выдано предписание до 1 июля принять меры, чтобы исключить попадание канализации в озеро. Организация произвела берегоукрепление и создала дамбу, чтобы исключить попадание вод с территории пруда-накопителя. Однако местные жители утверждают, что работа была сделана плохо и дренирование канализационных вод продолжается, пишет eKaraganda.
 

Помните эту историю со сбросом канализации в озеро Балхаш из пруда-испарителя "Балхаш-Су". Их тогда оштрафовали, а также в срок до 1 июля их обязали укрепить стены пруда для недопущения дренирования. "Балхаш-Су" тогда имитировало бурную деятельность: пригнали пожарную машину и с помощью нее якобы откачивали канализационные воды из этого пруда на Кокдонбак, в дальнейшем типа осушим и отремонтируем. Однако это было лишь показухой, успокоить возмущенный народ. Не выкачав даже и половины разливающихся по степи и стекающих в озеро Балхаш канализационных вод из пруда, пожарная машина уехала. Теперь главный вопрос: возможно ли такое, что по бумагам пруд уже отремонтировали и потратили бюджетные, уточню - народные, деньги, а в реалии ничего не сделали? Ведь мы же видим, что действительно ничего не сделано и канализационные воды продолжают просачиваться. То есть то, что жителями Балхаша смывается в унитаз, с прошлого года и до сих пор сливается в озеро и все отдыхающие радостно купаются в этом", - рассказал местный житель.


 
Главный эколог Балхаша выезжал на место и отчитался перед департаментом экологии. Выяснилось, что небольшое дренирование действительно присутствует.

 

Представителем департамента экологии по Карагандинской области 4 августа 2022 года произведен выезд на место пруда-накопителя. При визуальном осмотре установлено, что КГП "Балхаш Су" повторно использовал поврежденное водохозяйственное сооружение с нарушением принципов пункта 1 статьи 213 Экологического кодекса РК. На момент осмотра обнаружено дренирование сточных вод из-под аварийного пруда-испарителя. По устным пояснениям представителя КГП "БалхашСу", насосная станция ФНС № 6 перестала работать в связи с отключением электроэнергии и для исключения сброса на рельеф местности сточные воды направили в пруд-накопитель. Об этой нештатной ситуации КГП "Балхаш Су" уведомлений и сообщений в департамент экологии по Карагандинской области не направлял. Обваловка, воздвигнутая вокруг пруда-накопителя, целостная, имеется небольшое дренирование. Прямого попадания сточных вод в озеро не наблюдается", - сообщают в департаменте экологии Карагандинской области.

 
Эта проблема известна уже несколько месяцев. Местные жители регулярно с ней обращаются к экологам. Но кардинально решить проблему пока не получается. Всем известно, что канализационные сети Балхаша и очистные сооружения очень изношены. До 2024 года должны произвести их полную реконструкцию, возможно, тогда эта проблема решится.


 

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