Экологи назвали причины гибели рыбы на озере Большое Чебачье в Бурабае

Фото: parkburabay.akmol.kz
Согласно полученным отчетам, признаков воздействия человека на природу не обнаружено. Возможной причиной гибели рыбы может быть выброс природного газа со дна озера либо сезонное цветение водоема", - сообщили в нацпарке "Бурабай".
Напомним, 12 августа 2022 года инспекторским составом ГНПП "Бурабай" установлен факт частичной гибели рыбы на озере Большое Чебачье. С 14 по 20 августа по всей береговой линии озера Большое Чебачье сотрудниками ГНПП "Бурабай" было собрано и утилизировано около 250 кг погибшей рыбы, в основном - сиговых пород.
14 августа был совершен совместный комиссионный осмотр места гибели рыб специалистами ГУ ГНПП "Бурабай", Акмолинской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира МЭГиПР РК и департамента экологии по Акмолинской области.
В пробах воды озера Улкен Шабакты, отобранных 14 августа 2022 года, установлено превышение нормативов ПДК по солевому составу, рН-среды, фторидам, ХПК (химическое потребление кислорода). В пробе воды озера Улкен Шабакты в месте замора рыбы и 300 метров слева от замора рН-среды составила 9,06-9,08; установленная ПДК от 6 до 9. ХПК составила 33-38 мгO2/л при норме 30 мгO2/л в месте замора рыбы и справа от замора. Содержание БПК также превышает норматив ПДК. Содержание фторидов составило 7,31 - 8,52 мг/л, в норме - 1,5мг/л, однако этот показатель природного характера и не может свидетельствовать о загрязнении водоема. Повышенное солесодержание также природного характера. Содержание растворенного кислорода находится в пределах нормы от 9,0 до 10,9мг/л (в норме - не менее 4мг/л). Содержание азота аммонийного также находится в пределах нормы от 1,40 до 1,98мг/л, норма ПДК 2мг/л. Повышенное содержание азота аммонийного, предположительно, может быть связано с цветением водоема в летний период. В пределах зоны замора рыбы антропогенного воздействия не обнаружено, в данном районе отсутствуют промышленные предприятия и населенные пункты", - сообщил руководитель отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Максим Шлымов.
По данным научного сотрудника СФ НПЦ РХ Дениса Буркова, в ходе обследования указанного водоема совместно с ихтиологом ГНПП "Бурабай" в трех точках на озере были проведены исследования с использованием прибора анализатора растворенного кислорода "Марк-302м" на предмет содержания растворенного кислорода, степень насыщения и температурного режима.
На всех трех участках отбора показатели соответствовали норме и не достигали критических значений, которые могли бы послужить причиной гибели рыб. На месте проведены обследования погибших особей рыб на предмет обнаружения патологий жабр, внутренних органов и иных показателей, свидетельствующих о возможной причине гибели. У всех особей каких-либо видимых патологий не обнаружено, жабры розового цвета, внутренние органы (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и т.д.) без видимых изменений с наличием естественного характерного равномерного цвета и объемов. Принимая во внимание вышесказанное, учитывая отсутствие стока бытовых вод в водоем и тектоническое происхождение озера, можно предположить, что регулярные заморные явления, происходящие на водоеме, связаны с возможным выбросом природного газа со дна озера", - говорится в заключении научного сотрудника СФ НПЦ РХ.
Отмечается, что дирекция нацпарка "Бурабай" достигла договоренности о приезде в сентябре группы специалистов НПЦ РХ для более глубокого совместного изучения озера и проведения дополнительных исследований.
Природоохранный мониторинг озер национального парка ведется инспекторским составом национального парка на постоянной основе. После случая с замором рыбы на озере Большое Чебачье - с повышенным вниманием. Новых фактов гибели рыбы нет", - сообщили в нацпарке.
Ранее сообщалось, что установлены причины замора рыбы на двух озерах в Северном Казахстане.