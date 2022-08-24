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В Северном Казахстане установили причины замора рыбы на двух озерах

23.08.2022, 15:06 5821
В Северном Казахстане установили причины замора рыбы на двух озерах
Фото: instagram.com/ecologysko
ПЕТРОПАВЛОВСК. 23 АВГУСТА - Департамент экологии Северо-Казахстанской области озвучил результаты работы межведомственной рабочей группы по фактам гибели рыбы на озерах Табунное и Соленое (Айтуар) в Жамбылском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Частичная гибель рыбы на озере Табунное Жамбылского района произошла вследствие высокой температуры окружающей среды и сильного прогревания водоема на протяжении длительного периода. На озере Соленое (Айтуар) Жамбылского района гибель рыбы произошла из-за процессов гниения растительности и содержания сероводорода в воде", - сообщили в департаменте экологи.

 
Рабочая группа вынесла рекомендацию арендаторам рыбохозяйственных водоемов вести постоянный мониторинг за состоянием водоемов, проводить мелиоративные работы по выкосу излишней растительности и аэрации для улучшения гидрохимического режима водоема.
 
Напомним, замор рыбы произошел на двух озерах в СКО в июле. Ранее массовая гибель рыбы неоднократно фиксировалась в водоемах региона. 
 

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В Казахстане могут разрешить платную спортивную охоту на сайгаков

23.08.2022, 12:25 8551
В Казахстане могут разрешить платную спортивную охоту на сайгаков
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Министерством экологии, геологии и природных ресурсов рассматривается возможность проведения спортивно-любительской охоты на сайгаков в следующем году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава Минэкологии РК Сериккали Берекешев напомнил, что сейчас сайгак не является краснокнижным животным. Запрет на охоту на сайгу в Казахстане до 1 января 2023 года, поэтому рассматривается вопрос о разрешении проведения платной охоты.
 
При этом министр отметил, что окончательное решение еще не принято.
 

Мы сейчас рассматриваем предложения, которые поступили от общественности. Это и вопрос принудительного переселения сайгаков в другие регионы. Многие говорили, зачем делать изъятие, давайте будем их перегонять в другие области. Но, к сожалению, научным сообществом эти методы признаны неэффективными по причине риска гибели сайгаков при попытке перегона и высокой вероятности их возвращения на прежнее место жительства. Поэтому этот вопрос отклонен", - пояснил Брекешев.

 
Также были предложения по увеличению численности волков, что, по мнению министра, не приведет к одномоментному снижению численности сайгаков, поскольку волк изымает из стада больных и ослабленных животных.
 
Глава ведомства сообщил, что в стране рассматривается вопрос по агрострахованию на случай потравы пастбищ и посевов сайгаками.
 

На сегодняшний день вопросы и жалобы со стороны сельхозтоваропроизводителей Западно-Казахстанской области отпали, потому что, являясь мигрирующим животным, сайга перешла из этого региона по своим путям миграции. Поэтому такая проблема, как потрава сельхознасаждений, сейчас не стоит", - отметил министр.

 
Брекешев напомнил, что осенью будет изъято 500 особей сайгаков для проведения анализов.
 
Напомним, в июле глава государства объявил выговор Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
 
Предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ. Эксперт высказался, что предложение по отстрелу не выдерживает никакой критики.
 

Само слово "отстрел" и то, что оно в себе несет, однозначно дискредитирует озвученную президентом страны идею о милосердной нации в контексте отношения к животным. С моральной и этической точки зрения предложение по отстрелу также не выдерживает никакой критики", - заявил Сергей Снегирев. 

 
Он подчеркнул, что "отстрел любых животных вне зависимости от их уникальности - неправильно и не несет в себе никакого положительного или конструктивного смысла".
 

Брекешев: с переводом Алматинской ТЭЦ на газ выбросы в атмосферу снизятся на 80% к 2025 году

23.08.2022, 11:30 8936
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - На заседании правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сериккали Брекешев рассказал, что с переводом Алматинской ТЭЦ-2 на газ, количество загрязняющих выбросов в атмосферу к 2025 году снизится на 80%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В рамках задачи по улучшению качества атмосферного воздуха предусматривается сокращение выбросов на 16 крупнейших промышленных предприятиях за 5 лет на 20% в 10 крупных городах. За 2021 год 16 предприятиями в атмосферный воздух фактически выброшено 655 тысяч тонн загрязняющих веществ, что на 3% ниже уровня 2020 года при лимите 803,8 тысячи тонн. За 6 месяцев этого года эмиссии предприятий составили 293,2 тысячи тонн, что на 6,7% ниже аналогичного периода 2021 года", - сказал глава МЭГПР в ходе рассмотрения реализации национального проекта "Жасыл Казахстан".

 
По его словам, показатель достигнут за счет проведения природоохранных мероприятий и повышения надежности оборудования. Для этого предприятиями выделено 15,4 млрд тенге собственных средств.
 
В частности, на стальном департаменте АО "АрселорМиттал Темиртау" проведена реконструкция пылеочистного оборудования корпусов бункеров агломерата, а также ремонт электрофильтров котлоагрегатов. Это позволило снизить выбросы на 1,1 тысячи тонн. Начаты работы по реконструкции газоотводящего тракта зоны спекания агломашин с установкой электрофильтров и реконструкции пылеочистного оборудования корпуса дробления известняка. Работы завершатся в этом году. В целом по предприятию до 2025 года прогнозируется снижение до 30%.
 
На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе ведутся работы по тонкой очистке дымовых газов каталитического крекинга и аминовой очистки топливного газа на установках, что даст снижение выбросов загрязняющих веществ на 3,6%. В целом до 2030 года планируется снижение на 9,1%.
 
В области управления отходами в нацпроект включены 3 показателя и 16 мероприятий.
 

Для достижения показателей по доле переработки и утилизации ТБО и промышленных отходов приведены в соответствие экологическим нормам 639 полигонов из 3005. Приобретены и установлены 3876 контейнеров для раздельного сбора. Переработано 870 тысяч тонн гранулированного шлака в Жамбылской области. Построена площадка для складирования и переработки строительных отходов в Нур-Султане. В Павлодарской области проводятся мероприятия, направленные на локализацию исторического ртутного загрязнения территории озера Былкылдак", - проинформировал Брекешев.

 
Министр экологии обратил внимание на то, что регионах отсутствует комплексное видение текущей ситуации по управлению отходами и системного планирования развития отрасли с учетом иерархии отходов. В этой связи по предложению Минэкологии акиматы должны разработать программу по управлению коммунальными отходами, которая должна учитывать всю систему управления отходами в конкретном регионе и должна быть разработана с учетом территориальных особенностей региона.

Министр подытожил, что в 2021 году на реализацию задач нацпроекта было предусмотрено 89,3 млрд тенге, в том числе 27,6 млрд тенге - это средства республиканского бюджета, 15 млрд тенге - из местного бюджета, еще 46,7 млрд тенге - внебюджетные средства. В этом году на реализацию мероприятий нацпроекта предусмотрено порядка 161 млрд тенге.

Основные показатели, заверил Брекешев, по итогам 2021 года были достигнуты. По оперативным данным, за 1-е полугодие этого года также наблюдается достижение заявленных показателей. Не достигнут один показатель - по снижению объема забора свежей воды в промышленности из-за слабого внедрения промышленными предприятиями механизмов оборотного и повторного водоснабжения, добавили в пресс-службе правительства.

В Казахстане на крупных промышленных предприятиях внедрят автоматизированную систему мониторинга эмиссий.
 

В Казахстане на крупных промышленных предприятиях внедрят автоматизированную систему мониторинга эмиссий

23.08.2022, 09:31 10011
В Казахстане на крупных промышленных предприятиях внедрят автоматизированную систему мониторинга эмиссий
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Со следующего года вступает в силу норма о необходимости внедрения на крупных промышленных предприятиях автоматизированной системы мониторинга эмиссий, передает KAZAKHSTAN TODAY
 

Основные цели национального проекта "Жасыл Казахстан" - снижение загрязнения атмосферного воздуха, совершенствование системы управления отходами, водными ресурсами и лесного хозяйства. Для улучшения окружающей среды с 1 января следующего года вступает в силу норма о необходимости внедрения на крупных промышленных предприятиях автоматизированной системы мониторинга эмиссий. Данная мера направлена на получение оперативной и достоверной информации о выбросах каждого предприятия, это позволит проводить мониторинг и применять оперативные меры в случае завышения уровня выбросов", - сказал в ходе заседания правительства РК премьер-министр РК Алихан Смаилов.

 
Он напомнил, что по поручению главы государства реализуется масштабный проект по посадке 2 млрд деревьев в течение 5 лет.
 

В 2021 году проведена посадка деревьев площадью в 66 тысяч га (в количестве 138 млн деревьев). Однако в этом году существует риск недостижения поставленного показателя из-за слабого финансирования на местном уровне в ряде регионов", - отметил премьер-министр. 

 
По его словам, с прошлого года действует норма, когда экологические платежи обязаны быть направлены на меры по улучшению экологической обстановки.
 

Для этого Министерству экологии необходимо совместно с акиматами разработать планы мероприятий для улучшения экологической ситуации по каждому региону. Кроме того, в этом году Министерство индустрии начало разработку проектно-сметной документации полигонов твердо-бытовых отходов для населенных пунктов до десяти тысяч жителей", - сказал Смаилов. 

 
Он поручил Министерству экологии взять на особый контроль внедрение автоматизированной системы мониторинга эмиссий на крупных промышленных предприятиях.
 

Второе. Акиматам Актюбинской и Западно-Казахстанской областей совместно с Министерством финансов в текущем году проработать вопрос финансирования запланированного объема посадки деревьев. Третье. Министерствам индустрии, финансов и экологии проработать вопрос выделения средств на разработку проектно-сметной документации для строительства полигонов твердо-бытовых отходов в крупных населенных пунктах", - распорядился Смаилов.

 

В Мангистауской области предприятия сливают аммиачную воду в сельский арык

20.08.2022, 20:17 19046
АКТАУ. 20 АВГУСТА - Жители села Баскудык недалеко от Актау жалуются на сильный запаха аммиака, из-за которого у детей возникают аллергические реакции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Особенно остро запах ощущается в ночные и утренние часы, сообщает "Хабар 24"
 

Село Баскудык находится в нескольких километрах от областного центра. Рядом с населенным пунктом, который относится к Мунайлинскому району, протекает арык для отвода канализационных вод. До этого по водной магистрали в хвостохранилище "Кошкар ата" сбрасывали только городские отходы. Но теперь к каналу подвели пластиковые трубы с близлежащих заводов, что негативно отразилось на экологической обстановке", - рассказывает корреспондент телеканала. 

 
По словам жителя села Жалгаса Онайбаева, через пластиковую трубу в арык сливают отходы аммиака с "КазАзота", отсюда и запах, который отражается на здоровье сельчан.
 

Мой 12-летний сын не хочет выходить на улицу, говорит, кожа чешется. Постоянно чихает, закладывает нос. На руках появились болячки", - рассказывает жительница Баскудыка Гулсимай Боранбаева. 

 
Место подведения пластиковой трубы до этого не раз обследовали экологи. Взятые пробы показали превышение ионов аммония и нитритов. 
 

Также в ходе мониторинга деятельности двух компании было обнаружено превышение предельной нормы серы и аммиака", - сообщил руководитель отдела областного департамента экологии Магжан Галымов. 

 
По словам специалистов, канал сегодня находится в частной собственности и отдан в аренду местному коммунальному предприятию и заводу "КазАзот". Однако выяснилось, что разрешения на слив отходов у предприятия нет. 
 

В 2020 году труба, подведенная к каналу, была демонтирована. Ответственных за это лиц оштрафовали на два миллиона тенге. Отдельный штраф в размере 14 млн тенге был уплачен за загрязнение окружающей среды. Специалисты отмечают, что в скором времени в отношении нарушителей будет начата очередная проверка", - сообщает телеканал.

 
 

"Зеленый пояс" вокруг Павлодара поручил создать Смаилов

20.08.2022, 18:26 19816
"Зеленый пояс" вокруг Павлодара поручил создать Смаилов
Фото: Telegram/Press Pavlodar region
ПАВЛОДАР. 20 АВГУСТА - Премьер-министр Алихан Смаилов во время визита в Павлодар поручил создать "зеленый пояс" вокруг города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Снижение выбросов и переработка отходов производства - один из самых актуальных вопросов, особенно для жителей области, поэтому нам нужны ощутимые результаты в этом направлении. Крупным предприятиям необходимо переходить на передовые экологичные и доступные технологии. Горнометаллургическим и энергетическим промышленным предприятиям необходимо разработать стратегию по сокращению, переработке и повторному использованию отходов производства", - отметил глава правительства. 

 
В Павлодаре Смаилов встретился с руководителями крупных промышленных предприятий, в том числе ТОО "Евразийская группа", АО "Алюминий Казахстана", АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" и АО "Транснациональная компания "Казхром". На встрече обсуждались вопросы перехода на современные технологии производства, охраны окружающей среды, уменьшения выбросов в атмосферу и внедрения систем автоматического мониторинга за качеством атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба акима Павлодарской области. 
 
Акимату области совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов, а также крупным предприятиям Смаилов поручил провести научно-исследовательскую работу по применению современных технологий снижения выбросов и переработки промышленных отходов. 

 

В Атырауской области нефтяным компаниям поручили сократить источники выбросов

18.08.2022, 11:39 25566
АТЫРАУ. 18 АВГУСТА - В Атырауской области нефтяным компаниям поручено провести анализ и сократить количество неорганизованных источников выбросов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова в рамках рабочего визита провела ряд встреч и мероприятий, посвященных решению экологических проблем Атырауской области. Делегация посетила ТОО "АНПЗ", поля испарения "Тухлая балка", "Квадрат" и КОС в правосторонней части Атырау", - сообщает пресс-служба Минэкологии РК. 

 
Также было проведено совещание с представителями общественности и руководителями предприятий (ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", ТОО "Тенгизшевройл", компания "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В."). 
 

Предприятиям, осуществляющим деятельность в регионе, поручено провести анализ и сократить количество неорганизованных источников выбросов, ускорить работу по рекультивации поля испарения "Тухлая балка", снизить объем технического неизбежного сжигания газа, внедрить водосберегающие технологии, решить вопрос переработки промышленных отходов в черте контрактной территории, обеспечить исключение влияния на животный и растительный мир при реализации проекта на акватории Каспийского моря", - сообщили в министерстве. 

 
Кроме того, в целях качественного исполнения работы по рекультивации департаменту экологии по Атырауской области совместно с филиалом РГП "Казгидромет" поручено разработать план-график по мониторингу сточных вод поля испарения "Тухлая балка". 
 

Сельчане жалуются на попадание канализации в Балхаш

09.08.2022, 14:52 40721
Сельчане жалуются на попадание канализации в Балхаш
Фото: кадр из видео
КАРАГАНДА. 9 АВГУСТА - Жители поселка Шашубай уже несколько месяцев жалуются на аварийный пруд-испаритель, куда стекают канализационные сточные воды из Балхаша. По их словам, вода просачиваются через стенки пруда, и с подземными водами канализация может прямиком попадать в озеро Балхаш, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Компании "Балхаш Су" было выдано предписание до 1 июля принять меры, чтобы исключить попадание канализации в озеро. Организация произвела берегоукрепление и создала дамбу, чтобы исключить попадание вод с территории пруда-накопителя. Однако местные жители утверждают, что работа была сделана плохо и дренирование канализационных вод продолжается, пишет eKaraganda.
 

Помните эту историю со сбросом канализации в озеро Балхаш из пруда-испарителя "Балхаш-Су". Их тогда оштрафовали, а также в срок до 1 июля их обязали укрепить стены пруда для недопущения дренирования. "Балхаш-Су" тогда имитировало бурную деятельность: пригнали пожарную машину и с помощью нее якобы откачивали канализационные воды из этого пруда на Кокдонбак, в дальнейшем типа осушим и отремонтируем. Однако это было лишь показухой, успокоить возмущенный народ. Не выкачав даже и половины разливающихся по степи и стекающих в озеро Балхаш канализационных вод из пруда, пожарная машина уехала. Теперь главный вопрос: возможно ли такое, что по бумагам пруд уже отремонтировали и потратили бюджетные, уточню - народные, деньги, а в реалии ничего не сделали? Ведь мы же видим, что действительно ничего не сделано и канализационные воды продолжают просачиваться. То есть то, что жителями Балхаша смывается в унитаз, с прошлого года и до сих пор сливается в озеро и все отдыхающие радостно купаются в этом", - рассказал местный житель.


 
Главный эколог Балхаша выезжал на место и отчитался перед департаментом экологии. Выяснилось, что небольшое дренирование действительно присутствует.

 

Представителем департамента экологии по Карагандинской области 4 августа 2022 года произведен выезд на место пруда-накопителя. При визуальном осмотре установлено, что КГП "Балхаш Су" повторно использовал поврежденное водохозяйственное сооружение с нарушением принципов пункта 1 статьи 213 Экологического кодекса РК. На момент осмотра обнаружено дренирование сточных вод из-под аварийного пруда-испарителя. По устным пояснениям представителя КГП "БалхашСу", насосная станция ФНС № 6 перестала работать в связи с отключением электроэнергии и для исключения сброса на рельеф местности сточные воды направили в пруд-накопитель. Об этой нештатной ситуации КГП "Балхаш Су" уведомлений и сообщений в департамент экологии по Карагандинской области не направлял. Обваловка, воздвигнутая вокруг пруда-накопителя, целостная, имеется небольшое дренирование. Прямого попадания сточных вод в озеро не наблюдается", - сообщают в департаменте экологии Карагандинской области.

 
Эта проблема известна уже несколько месяцев. Местные жители регулярно с ней обращаются к экологам. Но кардинально решить проблему пока не получается. Всем известно, что канализационные сети Балхаша и очистные сооружения очень изношены. До 2024 года должны произвести их полную реконструкцию, возможно, тогда эта проблема решится.


 

В Семее наказали инициаторов незаконного спила деревьев

07.08.2022, 11:32 46651
Фото: arnapress.kz
СЕМЕЙ. 7 АВГУСТА - В Семее к административной ответственности привлекли инициаторов незаконной вырубки деревьев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Касательно спила и вырубки деревьев по улице Шакарима, в районе старого моста, сообщаем, что данный спил производил подрядчик по строительству нового моста", - цитирует arnapress.kz исполняющего обязанности акима Семея Димитрия Гарикова. 

 
По его словам, в проекте предусмотрены данные работы, но на момент спила у подрядной организации не было выписано разрешение на спил и вырубку зеленых насаждений, места компенсационной посадки не определили. 
 
Ранее сообщалось, что по факту вырубки сосен на территории школы в Текели возбуждено уголовное дело.
 

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