Дымящим авто запретят въезд на некоторые улицы Алматы

АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - Разработана программа развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным портала Kolesa.kz , в программе представлен перечень мер по снижению уровня загрязнения воздушного бассейна.

До 2023 года будут приняты правила проведения замеров выбросов автомобилей на соответствие установленным нормам токсичности и дымности выхлопных газов, будет разработан регламент о присвоении экологического класса автотранспортным средствам в соответствии с техническими регламентами по экологической маркировке Евразийского экономического союза, до 2025 года будет внедрена экомаркировка автомобилей для ограничения доступа в зоны с низким уровнем выбросов", - говорится в документе.

Сообщается, что правила проведения замеров выхлопа акимат собирается принять уже этой осенью.

В городском управлении зеленой экономики редакции Kolesa.kz пояснили, что список участков с низким уровнем выбросов, где установят ограничения для авто с грязным выхлопом, пока не определен. Но предварительно речь будет идти о ряде улиц в центральной части города, на которых обустроены прогулочные зоны для пешеходов, таких как, например, Панфилова, а также о местах отдыха в горных районах. Следить за нарушителями запрета предполагается с помощью камер "Сергек".

Сотрудники Комитета экологического регулирования и контроля рассказали, что введение экомаркировки предусмотрят в обновленной дорожной карте по комплексному решению экологических проблем Астаны и Алматы, которая в данное время готовится. Процесс этот небыстрый и будет разделен на несколько этапов.

На первом планируется изменить стандарт 1433-2017, в котором сегодня прописаны экологические классы авто и допустимое количество выбросов. По словам контролеров, в документе укажут, предположительно, четыре новых норматива: для машин с нулевыми выбросами, для не очень чистых и т.д. Соответственно, и маркировать такие автомобили будут зеленым, желтым, оранжевым и красным стикерами. Внутри каждого норматива пропишут пороговые значения выбросов от и до.

На следующем этапе, ориентировочно в 2024 году, функции замера выхлопа, присвоения экологического класса и выдачи цветных наклеек предполагается передать станциям техосмотра.

Однако автомобилисты Казахстана знают, как сегодня проводится техосмотр… И потому в Комитете экорегулирования предлагают внести поправки в Адмкодекс, согласно которым ЦТО будут нести ответственность за присвоение экокласса без проверки, а также за достоверность данных. К примеру, если машина прошла техосмотр, получила стикер, а через месяц на экопосту у нее выявили, что дымность или токсичность соответствует не желтому, а красному уровню, станции будут строго наказывать: штрафовать и лишать лицензии", - сообщает Kolesa.kz.

Одновременно в КоАП РК будут внесены нормы, обязывающие водителей в течение определенного времени устранить превышение разрешенного уровня грязи в выхлопе. А количество передвижных экопостов, проверяющих выхлоп на улицах мегаполиса, увеличится.

И, наконец, на третьем этапе, примерно в 2025 году, Алматы планируется разделить на экологические зоны, ограничив в наиболее чистые из них въезд авто с красными или оранжевыми стикерами. В комитете говорят, что прекрасно понимают, что большинство машин в Казахстане старые, и потому вопрос о запретах будет тщательно прорабатываться с общественностью, чтобы избежать социальной напряженности.