ТОО "Казферросталь" отделалось штрафом в миллион тенге за незаконное захоронение отходов в Алматы

Фото: Департамент экологии Алматы
Алматы. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ТОО "Казферросталь" оштрафовано на более чем миллион тенге за незаконное захоронение металлургического шлака в водоохранной зоне на реке Малая Алматинка, сообщает Министерство экологии.
Внеплановую проверку в отношении предприятия провел департамент экологии Алматы на основании заявления ОО "Kaz Eco Patrol" и представления специализированной природоохранной прокуратуры.
По результатам проверки установлено, что в период с 19 апреля по 18 мая 2022 года предприятие без разрешительных документов захоронило металлургический шлак и складировало отходы черных металлов в особо крупном объеме на земельном участке в водоохранной полосе реки Малая Алматинка.
Общая площадь участка захоронения составляет 3,1 гектара. Общий объем незаконно захороненного шлака от плавки составил более 125 тысяч кубометров", - сообщает ведомство.
Таким образом, ТОО нарушило законодательство Республики Казахстан в сфере экологических требований по управлению отходами, а также гигиенических нормативов по охране окружающей среды. Предприятием нарушена экосистема на данном участке земли, а также прилегающей территории реки Малая Алматинка.
В отношении нарушителя составлены два административных протокола и наложен штраф в сумме более 1 млн тенге. Предприятие штрафы оплатило.
Также составлен административный протокол по части 2 статьи 344 КоАП РК (Неисполнение или ненадлежащее исполнение оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) обязанностей и функций).
В настоящее время материал находится на стадии судебного разбирательства. За указанное административное правонарушение расчет суммы экономической выгоды, определенной департаментом экологии, составил более 5 млрд тенге", - говорится на сайте Минэкологии.
Результаты судебного рассмотрения будут дополнительно опубликованы.