Алматинцам рекомендовали сократить время пребывания на открытом воздухе

Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Начиная с 2017 года правонарушители наносят Казахстану ущерб в среднем на сумму 3,5 млрд тенге ежегодно - как самому государству, так и юридическим и физическим лицам.
В среднем за последние пять лет нарушителями возмещается только 676,5 млн тенге в год, или всего 19% от общей суммы ущерба. Сюда входит возмещение ущерба в ходе досудебного расследования, а также по делам, направленным в суд", - сообщает ranking.kz
Реакция на преступления, наносящие ущерб окружающей среде, нередко происходит уже после того, как, к примеру, редкие животные были пойманы и убиты или растения уничтожены.
Напомним, в августе текущего года до 8 лет лишения свободы получили браконьеры, которые незаконно сбыли 43 килограмма рогов сайги. Ущерб
государству составил 312 млн тенге.
С начала 2017-го по сентябрь 2022 года в Казахстане ежегодно совершалось около 1,1 тысячи уголовных экологических правонарушений. Несмотря на то что их количество с каждым годом уменьшается, финансовый ущерб, который они приносят стране, растет. В прошлом году экологические нарушения обошлись Казахстану в 5,3 млрд тенге - это рекордная с 2017 года сумма", - сообщают аналитики.
Экологические правонарушения - это незаконные действия, которые вредят экосистемам, повышая риск заболеваний, экологических катастроф и деградации дикой природы. В УК РК разные виды экологических правонарушений описываются в двадцать одной статье, включая порчу земли, загрязнение морской среды, незаконную охоту, самовольное пользование недрами и прочее.
Чаще остальных происходят два вида правонарушений:
• незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами;
• незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений.
В 2021 году на них пришлось 62,8% от всех уголовных экологических правонарушений, а за первые девять месяцев этого года - 56,1%.
Хорошо организованные преступные группы превратили незаконную эксплуатацию окружающей среды в профессиональный бизнес, приносящий прибыль. Это в свою очередь приводит к сокращению поголовья исчезающих и охраняемых видов животных в национальных парках", - заключили обозреватели.