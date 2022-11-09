Токаев: Степень загрязнения Урала достигла последнего, пятого уровня

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Атырау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с общественностью Атырауской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял вопросы экологических проблем региона и способов их устранения.
По словам президента, озабоченность жителей области вызывает обмеление Урала.
Уровень воды в реке в последние годы снизился. Экологическое состояние реки резко ухудшилось и по степени загрязнения достигло последнего, пятого уровня. Я не раз поднимал этот сложный вопрос на международном уровне. Между Казахстаном и Россией заключено несколько соглашений в области экологии, сохранения биоразнообразия и использования трансграничных рек. Углубляя сотрудничество в этом направлении с нашими соседями, необходимо приложить усилия для обеспечения полной реализации договоренностей. Важную роль в этом помимо представителей государств региона должны играть эксперты, предприниматели, неправительственные организации и общественные активисты", - высказался глава государства.
Он подчеркнул, что необходимо приложить все усилия для сохранения Урала. Ухудшение экологической ситуации приведет к целому ряду необратимых последствий.
Нужно жестко пресекать любые нарушения природоохранного законодательства. Следует провести ревизию водоохранных зон, проверить все гидросооружения на реке. Это прямая обязанность акима области и правительства", - высказался Токаев.
Обмеление Урала, а также реки Кигаш создает препятствия и для нереста осетра. Глубина устьев обеих рек сейчас составляет всего 30-40 сантиметров.
Поэтому правительству следует обеспечить углубление устьев данных рек. Для сохранения рыбных запасов уполномоченные органы должны усилить борьбу с браконьерством", - поручил президент.
С начала года в регионе в этой сфере возбуждено 2,5 тысячи административных и 52 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято 14 тонн рыбы.
К сожалению, подобная незаконная деятельность не прекращается, что говорит об упущениях в работе природоохранных органов", - констатировал глава государства.
Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости повышать уровень экологической культуры граждан, внедрять ресурсосберегающие технологии, снижать уровень водопотребления. Особое внимание нужно уделить озеленению города Атырау.
Несмотря на ежегодно выделяемые значительные средства, результаты проводимой работы не впечатляют. Высаженные деревья не приживаются, а высыхают на корню. Конечно, в этом вопросе обязательно нужно учитывать рекомендации квалифицированных специалистов и ученых. Практика неэффективной траты бюджетных денег должна уйти в прошлое. Цель не в освоении бюджета, а в получении реального результата. Поэтому вся работа должна тщательно продумываться и затем качественно выполняться. Только в таком случае Атырау в действительности станет зеленым городом", - считает он.
Также президент затронул вопрос ухудшения экологической обстановки региона от деятельности крупных нефтегазовых компаний.
Постепенно начала улучшаться ситуация с Тухлой балкой. Однако большие нарекания у экологов вызывает работа Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Недавно была проведена масштабная модернизация предприятия, но качество технологических и управленческих процессов на нем все еще оставляет желать лучшего. Экологи говорят о частом превышении допустимых норм содержания вредных веществ в выбросах завода. Это неприемлемо", - заявил он.
Для снижения выбросов вредных веществ необходим строгий контроль, подчеркнул Токаев.
По его словам, экологические выплаты предприятий должны направляться на реальное решение проблем в сфере защиты окружающей среды.
Еще один вопрос, связанный с загрязнением воздуха, - мусорные полигоны. Необходимо рекультивировать старый полигон около города Атырау и ускорить строительство нового сортировочного комплекса твердых бытовых отходов", - добавил Касым-Жомарт Токаев.