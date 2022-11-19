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Казахстан и Россия обсудили вопросы совместного использования и охраны трансграничных водных объектов

18.11.2022, 11:57 4166
Казахстан и Россия обсудили вопросы совместного использования и охраны трансграничных водных объектов
Тюмень.18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Тюмени (РФ) проходит 12-е заседание совместной казахстанско-российской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, информирует Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
 
Стороны обменялись информацией о прохождении весеннего половодья в текущем году, о наполнении водохранилищ и условиях обеспечения водой населения и отраслей экономики, о комплексном использовании и эксплуатации гидротехнических сооружений, предотвращении загрязнения и истощения водных ресурсов трансграничных водных объектов.
 
Особое внимание было уделено решению проблем бассейна реки Урал, реализации единой дорожной карты активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных трансграничных рек.
 

Казахстан и Россия имеют не только одну из самых протяженных границ в мире, но и множество общих водотоков - трансграничных рек, таких как Жайык, Ертис, Есиль, Тобыл, Илек, Кигач, Караозен и Сарыозен. Водные отношения между РК и РФ регулируются Межправительственным соглашением о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов от 7 сентября 2010 года. Совместная комиссия также работает в рамках данного соглашения и 6 рабочих групп по бассейнам вышеуказанных рек", - рассказали в пресс-службе Минэкологии.

 
Заседания комиссии и рабочих групп проводятся один раз в год поочередно на территориях сторон.

Напомним, на встрече с общественностью Атырауской области президент РК отметил, что экологическое состояние реки резко ухудшилось и по степени загрязнения достигло последнего, пятого уровня.
 

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Краснокнижного лебедя спасли в Костанае

18.11.2022, 14:41 3316
Краснокнижного лебедя спасли в Костанае
Фото: kstnews.kz
Костанай. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Костаная спасли краснокнижного лебедя. Замерзающую птицу обнаружили на территории центрального сквера.
 

Лебедь был обнаружен в снегу практически замершим. Его доставили в реабилитационный центр для бездомных животных "Зоопульс", где провели необходимое обследование и оказали помощь", - рассказал сотрудник природоохранной полиции Газретгали Алимгазин.

 
По словам ветеринаров, молодой лебедь не смог улететь с остальными птицами. Птица перезимует в реабилитационном центре для бездомных животных "Зоопульс", а затем ее отправят в естественную среду обитания, сообщает Polisiа.kz.
 
Между тем в Астане жители ЖК "Альбион" несколько дней просили помощи для двух замерзающих на набережной Есиль птиц. Одна из них в итоге погибла, другая улетела, сообщает Telegram-паблик Astanovka98.
 
 
Информацию из соцсетей прокомментировали в Акмолинской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
 
По словам сотрудников, на реке Есиль они обнаружили одного живого лебедя в хорошем состоянии, а также, по всей видимости, останки второй птицы.
 

Транспорт и уплотняющую застройку президент назвал основными причинами загрязненного воздуха в Алматы

16.11.2022, 11:04 14876
Транспорт и уплотняющую застройку президент назвал основными причинами загрязненного воздуха в Алматы
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
 
По словам Токаева, ежегодно объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет порядка 125 тысяч тонн. Основными источниками являются автотранспорт (55%), городские ТЭЦ и промышленные предприятия (35%), а также негазифицированные частные дома (около 10%).
 

Ситуация усугубляется плотной застройкой, не учитывающей розу ветров и препятствующей поступлению чистого воздуха в город. Повысив эффективность дорожно-транспортной системы, мы сможем значительно улучшить экологию города", - сказал глава государства на встрече с общественностью Алматы.

 
Он отметил, что уплотняющая застройка вызывает общественное недовольство.
 

Нельзя превращать город в каменные джунгли", - заявил президент, отметив, что город должен соответствовать требованиям современной урбанистики.

 

При строительстве города необходимо учитывать интересы не строительных компаний, а, прежде всего, жителей. В наших законах эта ситуация четко не урегулирована. Поручаю правительству совместно с акиматом проработать данный вопрос и разработать соответствующие поправки в закон. Все это необходимо для дальнейшего развития Алматы как более комфортного и комфортного города", - поручил президент.

 
В городе, отметил глава государства, должно быть много общественных мест, таких как Ботанический сад. В некоторых районах таких объектов вообще нет.
 
Также президент высказался о проблемах исторического центра города.
 

Исторический центр Алматы - идеальное место для жизни. Все необходимое находится поблизости. Однако у центра есть свои проблемы. В частности, изношена коммунальная система. Здания очень плотно прилегают друг к другу. На дорогах много пробок", - перечислил он.

 
Кроме того, остается слабым развитие прилегающих районов. Президент отметил нехватку соцобъектов, парков, мест для прогулок. Недостаточно транспортной и инженерной инфраструктуры.
 

Одна из главных задач акимата - устранить это неравенство, возникшее между центром и периферийными районами. Город-общий для всех. Поэтому блага города должны быть одинаково доступны всем жителям", - сказал глава государства.

 
Он заверил, что благодаря новым технологиям и умному трафику мобильность граждан не будет оказывать негативного влияния на окружающую среду.
 

Акимат должен строго следить за соблюдением норм экологической безопасности в городе, в первую очередь промышленными предприятиями. Перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ позволит более чем в десять раз снизить уровень вредных выбросов. Важно также полностью газифицировать частный жилой сектор. Городские власти ведут в этом направлении довольно активную работу, осталось около тысячи домов, не подключенных к газовому отоплению. Нужно также продумать решение вопроса газификации пригородных населенных пунктов", - высказался Токаев.

 
Ранее президент дал ряд поручений по улучшению дорожно-транспортной системы города.

Напомним, аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.
 

Репутация Алматы как зеленого города померкла - Токаев

16.11.2022, 10:39 13181
Репутация Алматы как зеленого города померкла - Токаев
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - До 2030 года в Алматы планируется высадить 2,5 миллиона деревьев. Об этом на встрече с общественностью города сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
 

Важным фактором улучшения качества воздуха и окружающей среды в Алматы является озеленение. Алматы всегда славилась своей зеленью. Но в последние годы ее репутация как зеленого города померкла. Мы бываем за рубежом и видим, что есть города более зеленые и чистые, чем Алматы. В нем насчитывается порядка 4 миллионов деревьев, но в некоторых районах их явно недостаточно. Кроме того, более 10% зеленых насаждений и деревьев в городе нуждаются в обновлении", - сказал президент.

 
По его словам, до 2030 года в Алматы планируется высадить 2,5 миллиона деревьев.
 

Это достаточно большой объем. Главное, чтобы озеленение проводилось осмысленно и равномерно, с учетом доступности поливной воды и плана города", - подчеркнул Токаев.

 
В Алматы насчитывается 136 парков. Идет последовательная работа по увеличению их количества и благоустройству. Однако руководству города не стоит останавливаться на достигнутом, отметил он.
 

Алматы должен усилить свой статус "города-сада". Это вопрос репутации не только самого города, но и всей страны. Для этого необходимо создать устойчивый "экологический каркас", в который войдут новые рекреационные зоны и озелененные речные коридоры, пересекающие Алматы от предгорий до низин и поддерживающие естественную вентиляцию мегаполиса", - поделился мнением глава государства.


Он отметил необходимость усилить экологическое воспитание и привить подрастающему поколению бережное отношение к зеленым насаждениям.

В некоторых странах, в частности в Турции, действуют законы, категорически запрещающие рубку деревьев и уничтожение зеленых насаждений. Полагаю, мы должны воспользоваться полезным зарубежным опытом", - подчеркнул президент.


В рамках работы по обновлению генерального плана Алматы Токаев поручил принять единый градостроительный регламент, который должен учитывать циркуляцию воздушных потоков.

Уверен, эти меры позволят добиться ощутимого прогресса в улучшении экологической ситуации в городе и будут способствовать сохранению здоровья и повышению качества жизни горожан», - добавил президент.


Напомним, алматинцы были возмущены тем, что с разделительной полосы на проспекте Абая перед Дворцом Республики убрали деревья связанные с историей города. Как пояснила активистка Салтанат Ташимова, хвойники на данном участке стали погибать из-за плохого ухода. Власти города приняли решение заменить их на более приспособленные лиственные деревья.

Ранее сообщалось, что в Алматы незаконно вырубили тополя на проспекте Гагарина.

В марте Экологическое общество Алматы сообщило о том, что в национальном парке Иле-Алатау, вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и Алма-Арасане, планируют вырубить более тысячи деревьев для строительства автостоянок и велодорожки.    
 

Многочасовые пробки, неэкологичный транспорт, маятниковая миграция - президент высказался о дорожно-транспортных проблемах Алматы

16.11.2022, 10:22 15491
Многочасовые пробки, неэкологичный транспорт, маятниковая миграция - президент высказался о дорожно-транспортных проблемах Алматы
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с общественностью Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости развития гармоничного дорожно-транспортного комплекса.
 
Со слов президента, ежедневно на дорогах Алматы насчитывается более 700 тысяч автомашин, включая транзитный грузовой транспорт. И этот поток с каждым годом только увеличивается.
 

Непродуктивная потеря времени в многочасовых пробках не только негативно сказывается на самочувствии и здоровье граждан, но и приносит ощутимый ущерб экономике и экологии города… Акимату нужно постоянно думать над оптимизацией трафика, использовать современные цифровые технологии и большие данные, внедрять интеллектуальные системы управления дорожным движением", - считает глава государства.

 
Особое внимание, подчеркнул он, следует уделить транспортной доступности школ и детских садов, которые в часы пик "превращаются в главную причину автомобильных заторов, влекут за собой стресс для водителей и родителей".
 

В целом для выявления проблем и выработки действенных решений в дорожно-транспортной сфере нужно активно привлекать горожан и независимых экспертов",- отметил Токаев.

 
Значимой составляющей качества жизни в городе является также безопасность дорожного движения. Несмотря на позитивные тенденции, дорожно-транспортные происшествия - все еще частое явление. Нужно принимать комплексные меры для решения этой сверхважной проблемы, убежден президент.
 

Полиции для повышения уровня водительской и пешеходной культуры необходимо в полной мере задействовать потенциал гражданского общества. Мы должны сделать все возможное, чтобы кардинально снизить количество трагических случаев на наших улицах и тротуарах", - считает он.

 
Сегодня основная доля пассажиропотока в Алматы приходится на автобусы и троллейбусы. При этом, отметил Токаев, маршрутная сеть организована недостаточно эффективно.
 

Большинство городских маршрутов очень длинные, городской и пригородный общественный транспорт слабо взаимосвязаны, отсутствуют удобные для пересадки транспортные узлы. Нужно срочно менять эту ситуацию. Следует последовательно повышать привлекательность общественного транспорта, одновременно стимулируя снижение использования личных автомобилей. Для этого необходимо продолжить расширение сети метрополитена", - уверен президент.

 
Кроме того, нужно отказаться от устаревших и неэкологичных видов транспорта.
 

На улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов - вместо них будут ездить составы на газе и электротяге. Позитивно скажется на городе и перевод большей части транзитных грузоперевозок на Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу. Для этого требуется строительство 6 радиальных и 4 внутренних магистральных улиц. Правительству совместно с акиматом следует проработать вопросы финансирования этих проектов. Необходимо также ускорить реконструкцию ключевых дорог на въезде в город. Эта важная работа должна быть синхронизирована в рамках Алматинской агломерации", - поручил глава государства.

 
Президент также рассказал, что маятниковая миграция межу городом и областью создает огромную нагрузку на дорожно-транспортную сеть Алматы.

Поэтому нужно уделить особое внимание развитию пригородного общественного транспорта. Необходимо запустить новые автобусные маршруты с дополнительным охватом 50 населенных пунктов. Недавно был возобновлен маршрут электропоезда между городами Алматы и Қонаевым. Министерству индустрии и инфраструктурного развития, акиматам Алматы и Алматинской области нужно разработать план по дальнейшему стимулированию пригородного железнодорожного сообщения. Необходимо продумать создание единой транспортной модели развития Алматинской агломерации", - заключил Касым-Жомарт Токаев.

 

Стало известно, как будут бороться с выбросами от котельных в Семее

15.11.2022, 20:41 18856
Стало известно, как будут бороться с выбросами от котельных в Семее
Фото: кадр из видео
Семей. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Стало известно, каким образом в Семее намерены решать проблему выбросов от котельных "Теплокоммунэнерго".
Горожане уже не первый год жалуются на выбросы, густой дым из труб котельных и черный снег. Однако проблему пока не решили, сообщает Arnapress.kz.
По информации областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, планируется принимать комплексные меры. Качество угля при этом играет немаловажную роль.

До этого времени у нас качество угля, поставляемого на теплоисточники, из-за разных проблем оставляло желать лучшего. Но на сегодняшний день у нас есть договоренность с "Каражырой" о том, что мы должны получать качественный уголь, который будет догорать правильно. "Теплокоммуэнерго" совместно с акиматом города прорабатывает вопросы по реализации мер, направленных на снижение выбросов", - сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай Болат Абдралиев.

Первостепенная необходимость - заменить фильтры на теплоисточниках. Старые уже не соответствуют стандартам и работают неэффективно.

У нас теплоисточники были построены в 60-70-х годах. Они уже не соответствуют стандартам. Мы сейчас пытаемся ставить фильтры, которые будут улавливать, чтобы у нас было поменьше выбросов, чтобы не было черного дыма. Это волнует население Семея. И нам самим неприятно. В дальнейшем мы будем ставить современные фильтры, которые будут соответствовать европейским стандартам", - отметил заместитель директора по общим вопросам КГП "Теплокоммунэнерго" Аржан Кельменбетов.

По его словам, работа по установке фильтров включена в проект на 2023-24-25-26 годы.
Сейчас готовится проектно-сметная документация, суммы просчитываются. Пока точная сумма неизвестна. По предварительным данным, около 124 млн на каждый теплоисточник.
Проектировщикам совместно с техническими службами предстоит определить наиболее эффективные и приемлемые для города фильтры. Установить их планируется на каждый теплоисточник. Всего в городе 22 теплоисточника, из них 20 котельных и две ТЭЦ. У "Теплокоммунэнерго" сейчас накопилось немало долгов, собственных денег на эти цели не хватит, поэтому для закупа новых фильтров планируется запрашивать средства из городского или областного бюджета.
 

ЭКСКЛЮЗИВ KT: Эксперты пояснили причины гибели деревьев в Алматы

15.11.2022, 17:38 19846
ЭКСКЛЮЗИВ KT: Эксперты пояснили причины гибели деревьев в Алматы
Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Экоактивистка, председатель общественного объединения "Защитим Алматы" Салтанат Ташимова рассказала журналисту Kazakhstan Today, почему хвойные деревья с разделительной полосы на участке проспекта Абая были пересажены в сквер имени Шухова.
 

Насколько я знаю всю эту разделительную полосу на Абая, все хвойные деревья в последние годы стали погибать. Это в основном из-за плохого ухода, потому что в советское время хвою "мыли". Специальные машины ездили и обрабатывали хвою, потому что копоть, оседая на иголочках, таким образом закупоривает поры, и дерево перестает "дышать" и постепенно погибает", - заявила Салтанат Ташимова.

 
Она подчеркнула, что "все сосны, ели по Абая стали погибать".
 

Вместе с зеленой комиссией мы проходили, видели это все. Зафиксировали именно то, что деревья в очень печальном состоянии. Многие уже практически погибли, поэтому приняли решение заменить лиственными породами", - сообщила она.


Также ситуацию прокомментировала эколог, PhD, стипендиат программы "Болашак" Айнур Сейлхан.
 

Ситуация с пересадкой хвойных деревьев требует строгого соблюдения ботанических требований. Хвойные растения лучше всего пересаживать с середины августа до конца сентября. Были ли они пересажены в это время или нет?" - интересуется эколог.

 
По ее словам, "пересаженные в это время хвойные деревья должны долго восстанавливать корневую систему до наступления холодов и промерзания земли".
 

Если они были все-таки пересажены в это время, то не были ли повреждены корневые системы этих деревьев? Позднее пересаженные растения могут не прижиться вовремя и, скорее всего, не переживут зиму. И кто будет отвечать за эти действия?" - задает вопросы Айнур Сейлхан.

 
Она также подчеркнула, что хвойные виды растения придают эстетический вид и полезны жителям города в отличие от своих лиственных собратьев, это такие деревья, как пихты, лиственницы, кедры, сосны, ели.
 
По словам эколога, преимущество хвойных пород перед лиственными - кислород они выделяют круглогодично и при любых температурах воздуха. Кроме того, они обладают мощнейшим обеззараживающим и дезинфицирующим эффектом.
 
Также, отметила Айнур Сейлхан, хвойные породы являются отличными поглотителями шума. В условиях, когда автомобильный транспорт не прекращает свое движение ни днем, ни ночью, что наблюдается в этих районах города, их свойство становится особо актуальным.
 

Недаром современные медики даже ввели термин "шумовая болезнь". Она весьма разрушительно действует на организм человека, поскольку обстановка постоянного, непрекращающегося шума не дает нервной системе в полной мере восстановиться. Установлено, что хвойники на городских улицах в несколько раз лучше поглощают "ненужные" децибелы, чем лиственные деревья. Доказано опытным путем, что посаженные вдоль дороги в два ряда сосны, ели или пихты нейтрализуют сорок процентов шума, производимого автомобильным транспортом", - добавила эксперт.


Стоит отметить, что чиновники Алматы до сих пор не пояснили причины данного решения. Кроме того, решение было принято без учета мнения общественности, что возмутило жителей города.

Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today от жителей Алматы поступили фото и видео, на которых запечатлена оголенная разделительная полоса участка проспекта Абая между проспектом Назарбаева и проспектом Достык. Ранее на данном участке росли многолетние хвойные и лиственные деревья, украшавшие облик мегаполиса.
 
Между тем горожане назвали данное решение городских властей варварским и "издевательством над многодесятилетними деревьями, которые могут не выжить в результате подобного обращения".

Ранее сообщалось, что в Алматы незаконно вырубили тополя на проспекте Гагарина.

В марте Экологическое общество Алматы сообщило о том, что в национальном парке Иле-Алатау, вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и Алма-Арасане, планируют вырубить более тысячи деревьев для строительства автостоянок и велодорожки.    

В феврале в Минэкологии рассказали, как будет ужесточено наказание за вырубку деревьев.    

В декабре 2021 года заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос сенатора Андрея Лукина, проинформировал о запланированных законодательных мерах по ужесточению ответственности за незаконную вырубку лесов.  

Также основными экологическими проблемами города Алматы названы загрязнение воздуха, утилизация твердых бытовых отходов, проблемы озеленения и непродуманная застройка.    

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что основными источниками загрязнения воздуха являются выбросы автотранспорта, теплоэнергетические комплексы (ТЭЦ-2,3), негазифицированные дома и дачи Алматы и Алматинской агломерации, производственные предприятия.  
 
В последнее время все чаще горожан возмущают эксперименты властей над обликом города. Так, недавно резонанс в обществе вызвало решение о сносе исторического здания VIP-терминала международного аэропорта Алматы.

Общественники выразили несогласие с данным решением. В Алматы был проведен ряд общественных консультаций по вопросу строительства нового международного терминала и судьбы VIP-терминала. На публичных слушаниях общественники детально оценивали окончательный вариант расширения аэропорта.

Кроме того, горожане недовольны экспериментами властей над проезжими частями города. В частности, жители Алмалинского района обратились к акиму Алматы Ерболату Досаеву с просьбой оставить линию BRT по центру проспекта Тимирязева, "чтобы не стояли в пробках сотни тысяч алматинцев и студентов КазНУ". Также горожане недовольны появлением велодорожки по проспекту Сейфуллина.
 
По их словам, это нововведение привело к образованию пробок из автомобилей и общественного транспорта. В обществе также нарастает социальная напряженность из-за хаотичной точечной застройки города.

Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.

Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
 
Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней. Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
 

Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.

 
Напомним, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
 

"АрселорМиттал Темиртау" может остаться без экологического разрешения в 2023 году - Брекешев

14.11.2022, 15:01 24956
"АрселорМиттал Темиртау" может остаться без экологического разрешения в 2023 году - Брекешев
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - "АрселорМиттал Темиртау" может остаться без экологического разрешения на следующий год, если не выполнит поставленные Министерством экологии требования, заявил глава ведомства Сериккали Брекешев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах мажилиса.
 

В наше министерство отправлены необходимые документы для получения экологического разрешения на следующий год. В настоящее время мы рассматриваем документы. Если АО "АрселорМиттал Темиртау" не представит конкретных предложений к поставленным нами требованиям, не сможет получить экологическое разрешение. Мы работаем над этим", - сказал министр.

 
Напомним, после аварии на шахте имени Ленина в Карагандинской области, унесшей жизни 5 горняков, Минэкологии заявило, что намерено требовать многомиллиардный штраф для "АрселорМиттал Темиртау".
 
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести комплексную проверку "АрселорМиттал Темиртау" в связи с регулярными авариями на предприятии, в которых гибнут люди.
 
Предприятие также обяжут инвестировать средства в модернизацию производства, сообщил на заседании сената премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
 

Причиной массовой гибели тюленей мог быть выброс сероводорода - Брекешев

14.11.2022, 12:39 25266
Причиной массовой гибели тюленей мог быть выброс сероводорода - Брекешев
Фото: Минэкологии РК
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан назвал предположительную причины гибели 141 тюленя на Каспии.
 
Выброс сероводорода является одной из предполагаемых причин массовой гибели тюленей.
 
Брекешев рассказал, что тюлени всплывают на поверхность, чтобы набрать кислород, а затем уходят на дно. Вероятно в это время произошел выброс газа.
 
По данным Минэкологии, сейчас в Каспийском море обитает порядка 300 тысяч этих животных.

Напомним, 8 ноября на побережье Каспия обнаружена 141 туша тюленя в районе между селом Баутино и городом Форт-Шевченко.

Во время визита в Мангистаускую область президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что важнейшей задачей является сохранение экологического равновесия и биоразнообразия Каспия.

Сегодня все чаще фиксируются случаи массовой гибели тюленей и рыб. К подобным явлениям приводит деятельность человека и изменение экологических условий. Тюлени занесены в Красную книгу Казахстана. Проблема сохранения и восстановления численности этого вида находится на моем личном контроле", - сообщил Токаев.


Почему умирает каспийский тюлень? (видео).

Ранее систематическую гибель тюленей на Каспии прокомментировал председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов. По его мнению, гибель диких животных, в том числе розовых фламинго и тюленей, это в первую очередь экологическое бедствие, которое образует деятельность человека.
 

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