В Атырауской области произошел разлив нефти

Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
По словам Токаева, ежегодно объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет порядка 125 тысяч тонн. Основными источниками являются автотранспорт (55%), городские ТЭЦ и промышленные предприятия (35%), а также негазифицированные частные дома (около 10%).
Ситуация усугубляется плотной застройкой, не учитывающей розу ветров и препятствующей поступлению чистого воздуха в город. Повысив эффективность дорожно-транспортной системы, мы сможем значительно улучшить экологию города", - сказал глава государства на встрече с общественностью Алматы.
Он отметил, что уплотняющая застройка вызывает общественное недовольство.
Нельзя превращать город в каменные джунгли", - заявил президент, отметив, что город должен соответствовать требованиям современной урбанистики.
При строительстве города необходимо учитывать интересы не строительных компаний, а, прежде всего, жителей. В наших законах эта ситуация четко не урегулирована. Поручаю правительству совместно с акиматом проработать данный вопрос и разработать соответствующие поправки в закон. Все это необходимо для дальнейшего развития Алматы как более комфортного и комфортного города", - поручил президент.
В городе, отметил глава государства, должно быть много общественных мест, таких как Ботанический сад. В некоторых районах таких объектов вообще нет.
Также президент высказался о проблемах исторического центра города.
Исторический центр Алматы - идеальное место для жизни. Все необходимое находится поблизости. Однако у центра есть свои проблемы. В частности, изношена коммунальная система. Здания очень плотно прилегают друг к другу. На дорогах много пробок", - перечислил он.
Кроме того, остается слабым развитие прилегающих районов. Президент отметил нехватку соцобъектов, парков, мест для прогулок. Недостаточно транспортной и инженерной инфраструктуры.
Одна из главных задач акимата - устранить это неравенство, возникшее между центром и периферийными районами. Город-общий для всех. Поэтому блага города должны быть одинаково доступны всем жителям", - сказал глава государства.
Он заверил, что благодаря новым технологиям и умному трафику мобильность граждан не будет оказывать негативного влияния на окружающую среду.
Акимат должен строго следить за соблюдением норм экологической безопасности в городе, в первую очередь промышленными предприятиями. Перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ позволит более чем в десять раз снизить уровень вредных выбросов. Важно также полностью газифицировать частный жилой сектор. Городские власти ведут в этом направлении довольно активную работу, осталось около тысячи домов, не подключенных к газовому отоплению. Нужно также продумать решение вопроса газификации пригородных населенных пунктов", - высказался Токаев.
Ранее президент дал ряд поручений
по улучшению дорожно-транспортной системы города.
Напомним, аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил
что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.