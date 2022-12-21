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Продлить мораторий на отстрел сайгаков намерены в Минэкологии

20.12.2022, 12:40 4721
Продлить мораторий на отстрел сайгаков намерены в Минэкологии
Фото: Depositphotos
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Минэкологии намерены продлить запрет на отстрел сайгаков до конца 2023 года, сообщил в кулуарах правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.

Мы сегодня направили информацию с предложением о продлении моратория на изъятие сайгаков. Если наше предложение поддержат, то до конца 2023 года будет запрет на изъятие сайгаков. То есть отстреливать их в следующем году не будем", - проинформировал министр.


Напомним, в июле глава государства объявил выговор Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.

Предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ. Эксперт высказался, что предложение по отстрелу не выдерживает никакой критики.

По данным ученых, 95% сайгаков в мире обитают в Казахстане. 65% из них - в ЗКО.

Кроме того, директор центра прикладной биологии Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергей Скляренко говорил, что, по его мнению, создание резервата и заказника проблему сайгаков в области не решит. У животных миграция генетически запрограммирована, и в холодное время они будут все равно уходить.

Также в планах создание трансграничной особо охраняемой природной территории для сохранения мест обитания популяции сайгаков под эгидой ЮНЕСКО в Западно-Казахстанской области.
 

новости по теме

На озере Караколь обнаружили сотни мертвых лебедей

19.12.2022, 15:50 11681
На озере Караколь обнаружили сотни мертвых лебедей
Фото: кадр из видео
Сотни тушек пернатых рассеяны по всей береговой линии озера
Актау. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области на озере Караколь обнаружили сотни мертвых лебедей, сообщил блогер Азамат Сарсенбаев.

Он подчеркнул, что данная ситуация тревожит своими масштабами.

Сотни тушек пернатых рассеяны по всей береговой линии озера Караколь, и самое примечательное то, что, кроме лебедей, я не нашел тушек других представителей пернатых, которые обитают на этом озере в гораздо больших количествах, чем лебеди. Уж слишком большой процент падежа, чтобы списать это на естественный отбор", - написал Азамат Сарсенбаев на своей странице в Сети.


Ранее сообщалось, что более 100 мертвых тюленей обнаружено на побережье Каспия.

Дополнено 19.12.2022, 20.34

Предварительная версия гибели может быть связана с возрастом, так как лебеди еще не успели запастись достаточным количеством жира, чтобы пережить зиму. Кроме того, морозы в Мангистауской области достигали температуры -15 градусов, из-за чего озеро Караколь частично покрылось льдом, что усложнило процесс добычи питания", – сообщает "Лада" со ссылкой на Мангистаускую территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира.


 

В Алматы отмечается большая концентрация вредных веществ в воздухе

16.12.2022, 16:30 30566
В Алматы концентрация PM2.5 сейчас в 34,2 раза выше рекомендуемого ВОЗ
Алматы. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы концентрация PM2.5 сейчас в 34,2 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. Об этом сообщается на сайте Iqair.com.

По состоянию на 16.00 в Алматы отмечается большая концентрация частиц PM2.5 (170.9µg/m³), в связи с чем индекс качества воздуха составляет 221 AQI США, что является "очень вредным".


Для защиты от загрязнения атмосферы эксперты рекомендуют носить на улице маски, закрыть окна, пользоваться очистителями воздуха и избегать физических нагрузок на улице.

Завтра специалисты прогнозируют хорошее состояние атмосферного воздуха.

По данным РГП "Казгидромет", 16 декабря 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы.

Сутки 16, ночью 17 декабря 2022 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха", - сообщили синоптики.


В Алматы сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха днем 3-5 тепла.

На ночь 17 декабря синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 6-8 мороза.

Также, по данным РГП "Казгидромет", сегодня неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Астане, Шымкенте, Актобе, Караганде, Темиртау, Кокшетау, Петропавловске и Усть-Каменогорске (2-й степени), Семее (2-й степени), Риддере (2-й степени).

Как сообщалось ранее, президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. По его словам, основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.

Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются.

В настоящее время нет системы информирования населения об опасном уровне загрязнения. Информация о качестве воздуха должна предоставляться населению ежедневно вместе с данными о погоде", - сказал депутат.


Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт. В Алматы ежедневно курсирует более 700 тысяч автомобилей.
 

В Казахстане планируют построить восемь новых водохранилищ

13.12.2022, 15:37 49421
В Казахстане планируют построить восемь новых водохранилищ
Фото: Depositphotos.com
Также предусматривается реконструкция оросительных каналов
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Проект комплексного плана развития водной отрасли на 2023-2025 годы рассмотрен на заседании Водного совета Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Планируется построить 8 новых и реконструировать 16 аварийных водохранилищ в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях", - проинформировали в пресс-службе.


Отмечается, что это позволит накопить дополнительные объемы воды, снизить угрозу паводковых явлений для 124 населенных пунктов и ввести в оборот более 170 тысяч гектаров новых орошаемых земель.

Кроме того, предусматривается реконструкция оросительных каналов, автоматизация магистральных и межхозяйственных каналов, а также цифровизация управления водными ресурсами, что даст возможность значительно снизить потери и перерасход воды.

В предстоящие три года мы должны решить самые актуальные вопросы, которые дадут наибольший эффект для экономики и граждан. Необходимо отобрать приоритетные проекты, которые, с одной стороны, дадут нам максимальный эффект, а с другой стороны, позволят решить вопросы безопасности по тем водным сооружениям, которые требуется реконструировать в первую очередь", - заявил Алихан Смаилов.


Премьер-министр также добавил, что в рамках комплексного плана необходимо предусмотреть меры по совершенствованию системы подготовки кадров для отрасли, а также внедрению механизмов контроля за расходованием воды с применением современных технологических решений и космического мониторинга.

Ранее сообщалось, что в правительстве Казахстана рассмотрели планы по развитию водной отрасли.
 

Около двадцати туш мертвых сайгаков найдены в реке в Западном Казахстане

12.12.2022, 10:42 55911
Туши утилизируют после того, как будет подсчитан ущерб
Уральск. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В реке между селами Коктерек и Жулдыз Казталовского района Западно-Казахстанской области в реке обнаружены около 20 голов сайгаков, погибших по неизвестным причинам.

Сельчане опасаются, что весной туши животных могут стать источником опасных заболеваний, информирует портал "Мой город".

Аким Казталовского района Рустем Зулкашев рассказал, что сайгаки действительно погибли в водоеме при переходе через реку.

Лед очень толстый. На месте сейчас работают сотрудники Бокейординского природного резервата и Охотзоопрома. До вечера, думаю, извлекут туши животных. После этого будет составлен акт и их утилизируют", - сообщил Рустем Зулкашев.


Туши утилизируют после того, как будет подсчитан ущерб.

Видео с тушами мертвых животных опубликованы в соцсетях.

 

В метровом слое почвы зерносеющих регионов РК наблюдается дефицит влаги

10.12.2022, 09:27 64126
Недостаточный уровень запасов влаги в основном сформировался на западе, севере, в центре, на востоке республики
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам маршрутных обследований, проведенных в октябре-ноябре 2022 года, на преобладающей территории зерносеющих регионов перед уходом в зиму наблюдается дефицит запасов влаги в метровом слое почвы, сообщает РГП "Казгидромет".

По информации ведомства, низкие запасы влаги преобладают в пахотном слое почвы на всей территории страны.

Исключение составляют Теректинский, Сырымский, частично Зеленовский и Чингирлауский районы Западно-Казахстанской области, Мартукский район Актюбинской области, частично Карасуский, Мендыкаринский, Узынкольский районы и район Б.Майлина Костанайской области, а также в Северо-Казахстанской области северо-запад Кызылжарского района, на север Жамбылского района, частично Мусреповский и Айыртауский районы, в Акмолинской области Шортандинский и Зерендинский районы, Кокпектинский район Абайской и в район Алтай Восточно-Казахстанской области.

На юге и юго-востоке страны в пахотном слое почвы в основном преобладают удовлетворительные и оптимальные условия увлажнения в почве.

В метровом слое почвы недостаточный уровень запасов влаги в основном сформировался на западе, севере, в центре, на востоке республики. Наиболее благоприятные условия увлажнения сложились на юге и юго-востоке Казахстана, где в основном наблюдались удовлетворительные и оптимальные влагозапасы в метровом слое почвы.

Запасы продуктивной влаги почвы осенью характеризуют имеющиеся ресурсы влаги, сформированные в течение сентября-ноября и используются для оценки весеннего увлажнения", - пояснили синоптики.


Напомним, в Казахстане из-за дефицита воды площадь посева риса сократилась на 8,7 тысячи гектаров.
 

За нарушение экологического законодательства на "АрселорМиталл Темиртау" наложен штраф в почти 6 млрд тенге

07.12.2022, 16:22 78601
За нарушение экологического законодательства на "АрселорМиталл Темиртау" наложен штраф в почти 6 млрд тенге
Фото: ortcom.kz
Металлургический комплекс является основным источником загрязнения атмосферного воздуха в городе Темиртау
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За нарушение экологического законодательства на металлургический комплекс "АрселорМиталл Темиртау" наложен штраф на общую сумму 5,8 млрд тенге, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов.

По его словам, металлургический комплекс является основным источником загрязнения атмосферного воздуха в городе Темиртау. Доля вклада предприятия в загрязнение воздуха города составляет 86,4% - при выбросе по городу в целом 243 тысяч тонн, по предприятию - 210 тысяч тонн.

В 2021 году предприятие получило экологическое разрешение на эмиссии в окружающую среду на 2022 год с условием сокращения нормативов эмиссий на 25%.

При этом на следующий год предприятием экологическое разрешение не получено. Заявка со стороны компании направлена, на сегодняшний день находится на рассмотрении комитета.

Ежегодно АМТ является предметом экологического контроля. Только за 9 месяцев 2022 года территориальным департаментом экологии в отношении компании проведено 7 плановых и внеплановых проверок. Результаты проверки выявили нарушение требований экологического законодательства, таких как сверхнормативные выбросы неорганической пыли, невыполнение ранее выданных предписаний, неэффективная работа по улавливанию отходящих газов, а также очистных сооружений. В качестве мер реагирования наложен штраф на общую сумму 5,8 млрд тенге. Сейчас обжаловано в суде, находится на рассмотрении", - проинформировал Зулфухар Жолдасов.


В настоящее время департаментом проводится проверка ряда цехов.

Также направлены иски о приостановлении деятельности на эксплуатацию полигона промышленно-бытовых отходов, установок грохочения, хвостохранилищ № 2 и № 3, золошламонакопителя, сортировочного комплекса. При этом имеет место неисполнение 7 мероприятий дорожной карты по комплексному решению экологических проблем Карагандинской области", - добавил он.


Национальной программой "Жасыл Казахстан" предусмотрено сокращение эмиссий предприятием на 30% до 2025 года от имеющихся фактических объемов - 213 тысяч тонн. Министерство экологии придерживается принципиальной позиции по достижению предприятием данных показателей.
 

Астана вошла в пятерку городов с самым загрязненным воздухом в мире

07.12.2022, 10:04 81041
Астана вошла в пятерку городов с самым загрязненным воздухом в мире
В некоторых районах Астаны атмосфера не то что нездоровая, а даже опасная
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятерку городов с самым загрязненным в мире воздухом вошла столица Казахстана. Таковы данные компании по контролю качества воздуха IQAir.

По информации специалистов, в некоторых районах Астаны атмосфера не то что нездоровая, а даже опасная.

По данным специализированного портала iqair.com, уровень загрязнения воздуха на проспекте Ахмета Байтурсынова недалеко от вокзала Нурлы Жол превысил критическую отметку еще в обед, сообщает телеканал "Астана".

Аналитики портала сообщают, концентрация загрязнителя PM2,5 в воздухе превысила годовое нормативное значение ВОЗ. Причем более чем в 26 раз. Как результат, в рейтинге городов с самым грязным воздухом Астана заняла пятое место после городов из Пакистана и Индии.

В РГП "Казгидромет" смог над столицей объясняют отсутствием ветра.

6 декабря в Астане были объявлены неблагоприятные метеорологические условия, это сочетание краткосрочных таких факторов, как штиль или слабый ветер, туман, инверсия, которые способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха", - прокомментировала пресс-секретарь Казгидромета Алина Испмуглова.


При этом бороться со смогом здесь и сейчас практически невозможно, считают отечественные экологи. По словам Елены Полянцевой, если способные на это технологии и существуют за рубежом, то при столичном морозе вряд ли сработают как надо. Единственный шанс - долгосрочный план.


Конечно, это газификация, конечно, это бензин стандарта Евро-5. То есть это какие-то реально конкретные действия, которые могли бы значительно уменьшить токсическое воздействие смога на человека", - сказала эколог.


Чтобы уберечь организм от отравления в такие хмурые дни, специалисты советуют носить на улице медицинские маски, а в домах не открывать окна. Экологи напоминают, даже несколько дней пребывания в особо загрязненной среде могут спровоцировать обострение и появление серьезных заболеваний.

Напомним, жители столицы протестуют против застройки города.

В ноябре президент назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.  
 

В Казахстане создадут резерват для сохранения популяции каспийских тюленей

06.12.2022, 14:06 83431
В Казахстане создадут резерват для сохранения популяции каспийских тюленей
Фото: Depositphotos
Ведутся работы по созданию государственного природного резервата на Каспийском море
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в ходе заседания правительства сообщил, что в Казахстане создадут резерват для сохранения популяции каспийских тюленей, информирует пресс-служба премьер-министра РК.

Он подчеркнул важность сохранения популяции каспийского тюленя.

По словам министра, в рамках поручения президента ведутся работы по созданию государственного природного резервата на Каспийском море. На сегодня разрабатывается естественно-научное обоснование (ЕНО), которое планируется получить в январе 2023 года и далее приступить к разработке ТЭО.

Также во исполнение поручений главы государства по вопросам рыбного хозяйства и в связи с созданием новых областей необходимо внести коррективы в программу развития рыбного хозяйства и актуализировать индикаторы с учетом текущей ситуации по маловодности и обстановке на мировых рынках.

Эту работу мы проведем совместно с представителями бизнеса и науки. После согласования с госорганами соответствующий проект постановления правительства будет внесен во втором квартале следующего года", - завил министр.


По его словам, комплекс принимаемых мер позволит привлечь инвестиции, обеспечить рост производства и экспорта рыбной продукции, создать новые рабочие места и увеличить уровень потребления рыбы населением.

Для этого требуется провести следующие работы:

  • Министерствам финансов, сельского хозяйства и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности ускорить интеграцию информационной системы прослеживаемости рыбы и рыбной продукции с системами ветеринарных, таможенных и иных заинтересованных госорганов.
  • Министерству индустрии и инфраструктурного развития проработать вопрос проведения дноуглубительных работ на судоходных каналах Жайык-Каспийского бассейна в целях обеспечения прохода рыболовных судов.
  • Министерству сельского хозяйства принять все необходимые меры по обеспечению ветеринарной безопасности при выращивании рыбы.
  • Акиматам областей ежегодно предусматривать в местном бюджете средства на субсидирование субъектов аквакультуры не ниже объемов, указанных в программе, усилить работу по привлечению инвестиций в сферу рыбного хозяйства, а также обеспечить предоставление земельных участков для создания рыбоводных хозяйств, в том числе для создания специализированных торговых объектов по реализации рыбной продукции.

В свою очередь Министерство экологии продолжит координацию вопросов реализации программы развития рыбного хозяйства до 2030 года и примет меры по своевременному и качественному исполнению поручений главы государства, данных в ходе встречи с населением Алматинской, Мангистауской и Атырауской областей по вопросам развития рыбного хозяйства", - добавил Сериккали Брекешев.

 

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