Продлить мораторий на отстрел сайгаков намерены в Минэкологии

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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Минэкологии намерены продлить запрет на отстрел сайгаков до конца 2023 года, сообщил в кулуарах правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев.
Мы сегодня направили информацию с предложением о продлении моратория на изъятие сайгаков. Если наше предложение поддержат, то до конца 2023 года будет запрет на изъятие сайгаков. То есть отстреливать их в следующем году не будем", - проинформировал министр.
Напомним, в июле глава государства объявил выговор Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
Предложение по отстрелу сайгаков в Казахстане прокомментировал член республиканского общественного экологического совета при партии АМАНАТ. Эксперт высказался, что предложение по отстрелу не выдерживает никакой критики.
По данным ученых, 95% сайгаков в мире обитают в Казахстане. 65% из них - в ЗКО.
Кроме того, директор центра прикладной биологии Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергей Скляренко говорил, что, по его мнению, создание резервата и заказника проблему сайгаков в области не решит. У животных миграция генетически запрограммирована, и в холодное время они будут все равно уходить.
Также в планах создание трансграничной особо охраняемой природной территории для сохранения мест обитания популяции сайгаков под эгидой ЮНЕСКО в Западно-Казахстанской области.