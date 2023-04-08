В Павлодарской области выставят блокпосты для защиты сайгаков

Специалисты будут следить за состоянием сайгаков в местах их скопления и миграции

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Павлодар. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области 15 апреля запустят природоохранную акцию по защите сайгаков, в которой задействуют более 200 инспекторов в мобильных группах и выставят блокпосты в ареалах обитания степных антилоп.





По словам руководителя областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслана Тулепбаева, специалисты будут следить за состоянием сайгаков в местах их скопления и миграции, проверять объявления о скупе и продаже рогов и дериватов. Нарушителям грозит уголовная ответственность, информирует pavlodarnews.kz.





С 2019 года не было случаев браконьерства. За незаконное изъятие и добычу, перевозку мяса, рогов и дериватов сайгаков штраф от пяти до семи миллионов тенге и ограничение свободы от трех до десяти лет с конфискацией имущества", - сообщил Руслан Тулепбаев на брифинге в региональной службе коммуникаций.





В Павлодарской области сайгаки встречаются в Майском, Баянаульском районах, сельских зонах Экибастуза и Аксу. За год особей стало больше на 30% - более 20 тысяч.





По данным Минэкологии, более 90% всемирной популяции сайгаков обитает в Казахстане. В республике до 2024 года действует мораторий на отстрел парнокопытного. По последним данным, численность степных антилоп в стране достигла 1,3 миллиона особей.





Ранее в Казахстане прошла республиканская акция "Сайгак".





Широкомасштабная природоохранная акция проводится 2 раза в год - в период гона сайги с 1 по 31 декабря, также в период окота с 15 апреля по 15 мая.