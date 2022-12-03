В Казахстане проходит республиканская акция "Сайгак"

Фото: Depositphotos

Акция направлена на выявление, предупреждение и пресечение фактов незаконной охоты на сайгаков в период гона

Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках акции проводится работа по выявлению, предупреждению и пресечению фактов незаконной охоты на сайгаков, - В рамках акции проводится работа по выявлению, предупреждению и пресечению фактов незаконной охоты на сайгаков, информирует Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.





Широкомасштабная природоохранная акция проводится 2 раза в год - в период гона сайги с 1 по 31 декабря, также в период окота с 15 апреля по 15 мая, рассказали в ведомстве.





В акции "Сайгак" задействованы мобильные группы, куда вошли порядка 224 инспекторов РГКП "ПО "Охотзоопром", сотрудники территориальных подразделений Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, а также правоохранительных органов.





В Минэкологии напоминают, что за незаконную охоту на сайгаков, добычу, приобретение, хранение, сбыт, перевозку предусматривается уголовная ответственность от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.