Акмолинка, победительница проекта "100 новых лиц Казахстана", посвятила свою научную деятельность защите леса

КОКШЕТАУ. 20 МАЯ - Жительница Акмолинской области, победительница проекта "100 новых лиц Казахстана" этого года Екатерина Вибе, связывает свою научную деятельность с защитой леса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В сфере защиты и охраны леса Екатерина Вибе имеет около 60 научных публикаций. В рамках работы в ТОО "КазНИИЛХА" имени А. Букейхана она принимала участие в реализации ряда международных и республиканских проектов. В прошлом году совместно с Институтом лесоведения Республики Корея в рамках сотрудничества AFoCO-NIFoS исследовала устойчивость форм саксаула черного к галлообразующим насекомым, сообщает пресс-служба управления внутренней политики Акмолинской области.

Я хочу качественно выполнять свою работу, по максимуму ей отдаваться. Сейчас работаю над проектом по устойчивости форм саксаула к галлообразующим насекомым. Это то, что действительно актуально для Кызылорды и ряда регионов. Для нас очень важно реализовать этот проект. Если мы найдем устойчивую форму, посадим и вырастим, действительно достигнем успеха. Для меня важно помочь нашей природе", - сообщила Екатерина Вибе.

Она также отметила важность воспитания детей в отношении к окружающей среде.

Нужно с детства прививать детям любовь к природе: выезжать на природу, учить правильно обращаться с деревьями, птицами и животными. Не нужно обламывать ветки. Мы стараемся объяснять детям, что дерево существует с нами всю жизнь, это - живой организм. Если каждый родитель, выезжая на природу, будет объяснять такие детали, ребенок не будет мусорить, а напротив, научится бережно относиться к природе", - поделилась ученая.

В управлении отметили, что, в этом году ежегодный конкурс "100 новых лиц Казахстана" приурочен к празднованию тридцатилетия Независимости РК.

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