Алматинцы пожаловались на слив нечистот в БАК

Алматы. 8 февраля. Kazakhstan Today - В соцсетях появилось видео, на котором ассенизаторская машина, предположительно, сливает нечистоты в Большой алматинский канал, передает Kazakhstan Today.

Жительница Алматы рассказала, что уже не в первый раз наблюдает, как "недобросовестные ассенизаторы сливают свое содержимое в неположенном месте".

По ее словам, это Алатауский район, улица вдоль БАКа, пересечение с микрорайоном Улжан-2.





Так как это частный сектор и тут городской канализации нет, то закрадываются сомнения, что они сливают нечистоты в БАК", - написала алматинка в Facebook .

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