Алматинцы пожаловались на слив нечистот в БАК

Жительница Алматы рассказала, что уже не в первый раз наблюдает, как "недобросовестные ассенизаторы сливают свое содержимое в неположенном месте".
По ее словам, это Алатауский район, улица вдоль БАКа, пересечение с микрорайоном Улжан-2.
Так как это частный сектор и тут городской канализации нет, то закрадываются сомнения, что они сливают нечистоты в БАК", - написала алматинка в Facebook.
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