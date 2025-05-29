Альтернатива автобусам и такси: как струнный транспорт улучшит логистику и экологию в Алматы
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Алматы. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Внедрение технологии uST позволит значительно улучшить логистику и экологию в городе Алматы, сообщает научно-популярное издание Naked Science.
Транспортный коллапс вышел далеко за пределы городской черты. Пробки начинаются задолго до въезда в Алматы - в Талгаре, Бурундае, Каскелене. Белорусские инженеры предлагают решение, которое поможет изменить логистику в одном из направлений", - информирует издание.
Подчеркивается, что внедрение технологии uST окажет многосторонний эффект на логистическую систему Алматинской области и самого Алматы. В частности, перераспределение транспортных потоков и перенос пассажирских перевозок на второй уровень разгрузят наземные дороги. Кроме того, улучшится и экологическая ситуация в городе. Это произойдет за счет уменьшения количества автомобилей и внедрения "зеленых" транспортных технологий с минимальным влиянием на природу.
Проект предусматривает строительство двухпутной рельсо-струнной эстакады длиной 11,8 километров с двумя конечными станциями. 42-местные юнимобили будут развивать скорость до 112 километров в час. Планируется, что в часы пик на линии будет работать 31 электрический беспилотник, в обычном режиме - 15. Это обеспечит комфортную перевозку 5300 и 2500 человек в час соответственно. При этом, суточная пропускная способность составит 122 400 пассажиров. Время в пути от начальной до конечной станции составит шесть минут, а стоимость проезда будет сопоставима с ценой билета на маршрутку. Планируется, что вложения в проект окупятся за срок до десяти лет, лет благодаря экономичности и оптимизации работы. При этом на текущем этапе не идет речи о каких-либо дотациях со стороны региона, что, во многом, беспрецедентно, так как большинство существующих систем не просто не могут окупаться за столь короткие сроки, но выступают существенной дополнительной нагрузкой на бюджет регионов и стран. Срок службы комплекса, гарантированный разработчиками, - не менее 50 лет, что означает возможность для реализаторов проекта получения прибыли на протяжении 40 лет", - сообщается в публикации.
Также отмечается, что рельсовый беспилотник "Карат" U4-212 имеет не только высокие технические характеристики, но и продуманный дизайн. Кроме того, предполагается, что вдоль маршрута будут возводиться новые жилые районы и иные строения, которые сразу же будут обеспечены хорошей транспортной доступностью.
Система разработана с учетом климатических особенностей региона и будет функционировать при любых погодных условиях - будь то снегопад, гололед, ураганный ветер или проливной дождь. "Карат" U4-212 работает от контактной сети. На случай отключения электричества предусмотрен бортовой накопитель энергии, поэтому юнимобиль сохранит работоспособность и довезет пассажиров до станции даже в нештатной ситуации", - пишет Naked Science.
Кроме того, подчеркивается, что эстакада для рельсовых беспилотников органично впишется в городскую застройку, не создаст препятствий для наземного транспорта и потребует минимального землеотвода - менее 0,01 гектара на километр пути.
Напомним, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?"
70% участников опроса ответили: "Ввести запрет на въезд и транзит иногороднего транспорта, оставить только электротранспорт в городе и развивать туристическую инфраструктуру; 8% выбрали ответ: "В Алматы не нужно развивать туризм, только бизнес, торговля и миграция"; 15% считают, что туристы в Алматы должны заставить себя наслаждаться пробками и плохой экологией, а 7% ответили: "Мне все равно".