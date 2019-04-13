АНПЗ оштрафован на 31,5 млн тенге за экологические нарушения

Атырау. 12 апреля. Kazakhstan Today - Департамент экологии Атырауской области оштрафовал АНПЗ на 31,5 млн тенге за экологические нарушения, передает Kazakhstan Today.

По результатам внеплановой проверки департаментом были возбуждены административные дела по статьям 331 (Нарушение правил эксплуатации, а также неиспользование оборудования для очистки выбросов в атмосферу и сброса сточных вод) и 328 (Превышение нормативов эмиссий в окружающую среду) КоАП РК. По первой статье штраф составил 252 500 тенге, по второй - 31 374 501, пишет "Ак Жайык"

Согласно технологическому процессу, сточные воды предварительно проходят механическую очистку через систему механического очистного сооружения (МОС), после чего поступают по ниткам в установку биологического очистного сооружения (БОС) с последующим сбросом на канал нормативно-очищенных сточных вод. В связи с ремонтом на БОС была остановлена нитка "А" и сточные воды переведены на нитку "В", что увеличило нагрузку на нитку и послужило причиной превышения нормативов эмиссий в окружающую среду", - проинформировали в департаменте экологии.

Отмечается, что окончательным приемником промышленных сточных вод завода являются поля испарения "Тухлая балка". На недавнем брифинге руководитель управления природных ресурсов Атырауской области Кадыржан Арыстан сообщил, что проект рекультивизации "Тухлой балки" находится на стадии разработки.

Кроме того, департаментом экологии на сегодня проводится расчет ущерба, нанесенного окружающей среде со стороны АНПЗ.

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