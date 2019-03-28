"АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 21 млн тенге за нарушение экологического законодательства

Темиртау. 27 марта. Kazakhstan Today - Прокуратура города Темиртау выявила многочисленные нарушения экологического законодательства в деятельности АО "АрселорМиттал Темиртау", передает Kazakhstan Today.

Среди выявленных нарушений: сверхнормативные выбросы от источников загрязнения атмосферного воздуха, несоблюдение экологических требований при сбросе хозяйственно-бытовых сточных вод и обращении с отходами, а также условий природопользования и эксплуатации технологических линий котельных, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.

В адрес Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики внесен акт надзора, по результатам рассмотрения которого АО привлечено к административной ответственности (по статьям 326, 328, 331, 332, 344 КоАП) с наложением штрафов на общую сумму более 21 млн тенге. Одновременно решением суда по иску департамента экологии области предприятием возмещен ущерб государству в размере 1,4 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.

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