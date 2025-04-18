17.04.2025, 10:30 5936
Обработку зеленых насаждений проведут в Алматы
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 20 апреля 2025 года в Алматы стартует сезон биологической обработки зеленых насаждений. Мероприятия проводятся с целью улучшения состояния деревьев, повышения их устойчивости к вредителям и сохранения экологического баланса в городе, сообщили в городском акимате.
Работы осуществляются в ночное время: отсутствие прямого солнечного света способствует более длительному действию средств на вредителей за счет замедленного испарения.
План обработки на текущий год охватывает 2,3 миллиона зеленых насаждений на землях общего пользования. Работы выполняются в четыре этапа подрядными организациями, имеющими лицензии на производство и применение пестицидов:
- I этап: с 20 апреля по 30 мая - первая обработка (включая четырехкратную обработку дубов и двукратную - тополей);
- II этап: с 1 июня по 30 июня - вторая обработка;
- III этап: с 5 июля по 5 августа - третья обработка;
- IV этап: с 15 августа по 20 сентября - четвертая обработка.
Для обработки используются сертифицированные биологические и в некоторых случаях химические препараты низкого класса опасности (П-4), разрешенные к применению на территории страны с учетом климатических факторов и безвредные для людей, птиц и животных", - отметили в акимате.
Сообщается, что по результатам работ последних четырех лет зафиксирована высокая эффективность препаратов, особенно в борьбе с такими вредителями-фитофагами, как каштановая моль, боярышниковая и розанная листовертки. Ежегодная систематическая обработка позволяет стабильно снижать численность опасных насекомых и поддерживать здоровье городских деревьев.
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16.04.2025, 12:01 12456
В Туркестанской области выросла популяция снежного барса
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области выросла популяция снежного барса до 11 особей, сообщает телеканал "Хабар 24".
Для того чтобы не спутать, обязательно идентифицируем по хвосту. И две организации - Жабаглинский национальный заповедник и Сайрам-Угамский национальный парк - все специалисты сидят, по хвостам определяют, чтобы одна особь не считалась дважды. Точные данные: у нас сейчас числится 11 особей по области", - заявил руководитель отдела животного мира и охотхозяйства территориальной инспекции Туркестанской области Бахыт Мусалиев.
Сообщается, что рост численности барсов связывают с увеличением популяции копытных животных - козерогов, кабанов и косуль. Отмечается, что сейчас хищников можно увидеть не только с помощью фотоловушек - их все чаще наблюдают вживую. В объектив также попадает и туркестанская рысь. По данным специалистов, этот вид также занесен в Красную книгу.
Ранее сообщалось, что в Казахстане численность снежных барсов увеличилась более чем в два раза. Их численность удалось довести до порядка 180 особей.
14.04.2025, 14:13 22926
Порядка 2,5 тыс. тонн мусора вывезли с нелегальных свалок в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане активно ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок. В каждом районе города проводится регулярный мониторинг для выявления нарушений, сообщили в столичном акимате.
По информации ведомства, с начала 2025 года в районе Байконыр было выявлено и ликвидировано 7 несанкционированных свалок, вывезено 230 тонн мусора. В районе Сарыарка за первые месяцы текущего года выявлено 7 несанкционированных свалок, из них 6 уже ликвидированы. В ходе работ было вывезено более 115 тонн строительных и бытовых отходов. С наступлением благоприятных погодных условий в районе Есиль было вывезено 2000 тонн мусора. В районе Сарайшык ликвидация 4 участков запланирована до конца апреля.
В акимате рассказали, как ведут борьбу с нарушителями экологических норм при помощи дронов. К примеру, в районе Сарайшык дрон зафиксировал момент слива нечистот. Данные (госномер техники) были переданы в правоохранительные органы, нарушитель был выявлен в течение 20 минут. Его оштрафовали на 145 тыс. тенге, а технику увезли на штрафстоянку.
В 2025 году в районе Нура с 4 точек вывезено 57 тонн мусора. Силы подрядных организаций сосредоточены на участках на проспекту Туран, Улы дала и улице Ч. Айтматова. К работам по ликвидации несанкционированных свалок в период городских субботников планируется привлечь строительные компании. В ходе проведенного мониторинга в районе Алматы не выявлены несанкционированные свалки.
Планируется внедрение цифровой карты для управления коммунальными отходами и использование искусственного интеллекта для оптимизации маршрутов вывоза мусора. Это позволит контролировать вывоз отходов и предотвратить появление свалок", - рассказали о планах в ведомстве.
В акимате также напомнили, что 13 марта текущего года были внесены изменения в статью 344 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", согласно которым усилены меры наказания за сброс мусора в неустановленных местах.
Напомним, в феврале текущего года жители Бостандыкского района Алматы пожаловались на стихийную свалку. Не дождавшись участия акимата, местным жителям пришлось самостоятельно убирать горы мусора.
04.04.2025, 14:12 68776
Опустынивание, дефицит воды - Токаев призвал страны Центральной Азии скоординировать действия в борьбе с климатическими угрозами
Принимаемые климатические решения должны четко коррелироваться с национальными стратегиями и обеспечивать качественную синергию для полноценного развития региона
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Самарканд. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе международной конференции "Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз" призвал страны региона скоординировать действия в решении климатических проблем.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Центральная Азия - это регион, который сильно подвержен изменениям климата на планете. По его словам, температура здесь растет в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Регион страдает от экстремальных погодных явлений - тают ледники, идет опустынивание, растет дефицит воды.
Такая ситуация подтверждает необходимость скоординированных действий всех государств региона. Принимаемые нами климатические решения должны четко коррелироваться с национальными стратегиями и обеспечивать качественную синергию для полноценного развития региона. Мы должны найти правильный баланс между ростом наших экономик и климатической повесткой. В этой связи хотел бы проинформировать вас о том, что мной поставлена задача произвести посадку новых деревьев по всей территории Казахстана. Кроме того, осуществляется специальная программа защиты и сохранения лесов, проводится кампания "Таза Қазақстан", имеющая своей целью привитие экологического сознания, прежде всего, для подрастающего поколения. Вместе с Узбекистаном мы работаем по озеленению на дне Аральского моря", - сказал глава государства.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, климатическая повестка Казахстана вбирает в себя приоритеты регионального сотрудничества, прагматичные амбиции и международное взаимодействие. По его словам, Казахстан вносит вклад в глобальные усилия по поддержке уязвимых стран и рассматривает "зеленый" переход как стратегический приоритет.
Возобновляемая энергия занимает центральное место в нашей стратегии. Мы реализуем один из крупнейших в мире проектов по производству "зеленого" водорода. В партнерстве с ведущими мировыми корпорациями мы запустили проекты по производству ветряной и солнечной энергии. Казахстан производит порядка 40 % мирового урана. Это важный вклад, учитывая, что почти 10 % мировой электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях. Казахстан сейчас планирует построить первую атомную электростанцию для сокращения выбросов и повышения своей энергетической безопасности", - сообщил глава государства.
Президент рассказал, что обширные степи Казахстана открывают огромные возможности для углеродного земледелия и восстановления экосистем. Он отметил, что редкоземельные элементы создают основу для развития чистых технологий. При этом Казахстан располагает значительными запасами многих критических сырьевых материалов, а также обладает полным перерабатывающим циклом.
Вода - это растущая проблема для нашего региона, как минимум, по двум причинам. За последние двадцать лет доступность воды на душу населения снизилась на 30 %. При этом 70 % региональных водных ресурсов являются трансграничными. Именно поэтому нам необходима поддержка международного сообщества в развитии водосберегающих технологий, умного полива и гидрологического мониторинга. Мы продвигаем давнюю идею создания Центрально-азиатского водно-энергетического партнерства", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
В выступлении были затронуты вопросы биоразнообразия и сохранения уникальных и исчезающих видов, обитающих в Центральной Азии. Глава государства сообщил о своем решении создать в Казахстане Международный фонд биоразнообразия при президенте.
Убежден, что глобальные усилия по "зеленому" переходу дают всем нам уникальный шанс на лучший, чистый, безопасный и процветающий мир. Но для этого мы должны обеспечить как государственное, так и частное финансирование климатических целей в реальных масштабах. Это позволит снизить риски необходимости работы по смягчению последствий, инвестировать в "зеленую" энергетику и построить прибыльную устойчивую экономику. В противном случае переход к углеродной нейтральности будет поставлен под угрозу. Чтобы предотвратить это, мы должны удвоить наши усилия, умножить и расширить наше партнерство. Ни одна страна не сможет пройти столь долгий и сложный путь в одиночку", - подытожил свое выступление президент Казахстана.
02.04.2025, 17:20 80621
Северный Каспий может исчезнуть в течение 75 лет - депутат об экологических проблемах моря
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Сергей Пономарев в ходе заседания нижней палаты заявил, что северная часть Каспийского моря может исчезнуть в течение 75 лет, передает корреспондент агентства.
Каспийское море сталкивается с серьезными экологическими проблемами, которые вызвала в том числе и деятельность крупных нефтеперерабатывающих компаний. Приведу статистику исследований международных и казахстанских экологов. С 2005 по 2023 год уровень моря упал на 185 сантиметров, площадь водной поверхности уменьшилась более чем на 31 тысячу квадратных километров. Это соразмерно территории Бельгии. Средняя интенсивность спада - 10 сантиметров в год, а в отдельные годы - до 25 сантиметров. Согласно данным зондирования земли NASA Earth Observatory, с 2008 по 2023 год акватория казахстанского сектора Каспийского моря сократилась на 7%. Наибольшее обмеление наблюдается в районе Атырау. Такими темпами Северный Каспий может исчезнуть в течение 75 лет", - заявил депутат.
Кроме того, отметил он, биоразнообразие моря тоже переживает глубокий кризис.
Постоянные выбросы токсичных химических веществ и разливы нефти ведут к загрязнению водной среды. Это ослабляет иммунитет животных и снижает устойчивость к заболеваниям. В результате численность каспийских тюленей сократилась с одного миллиона до ста тысяч особей. За последние 40 лет количество осетровых по разным причинам сократилось на 90%", - сообщил Сергей Пономарев.
По словам депутата, интенсивный промышленный вылов, утечка нефти, а также работа буровых платформ и судов, транспортирующих нефть, создают серьезные препятствия для размножения осетровых на нерестилищах.
Это ставит под угрозу сам вид. И наконец страдают люди. В результате ухудшения экологической ситуации в Атырауской и Мангистауской областях наблюдается снижение продолжительности жизни, рост онкозаболеваний", - подчеркнул он.
Мажилисмен предложил:
- пересмотреть экологические условия контрактов с нефтяными компаниями с целью обеспечения более строгих требований по охране окружающей среды;
- рассмотреть возможности временной приостановки лицензий для компаний, систематически нарушающих экологические нормы;
- провести международный экологический аудит всех нефтяных проектов в акватории Каспийского моря, с целью объективной оценки воздействия на окружающую среду и выработки рекомендаций по минимизации экологического ущерба.
Если мы не примем необходимые меры, Великий Каспий превратится в лужу без рыбы, животных, растений и людей", - добавил Сергей Пономарев.
Ранее российские ученые обнаружили новый источник загрязнений Каспийского моря.
30.03.2025, 17:34 105766
Около 70 павших сайгаков обнаружили на Кенгирском водохранилище в области Улытау
Еще 505 голов сайги погибли от голода в Нуринском районе Карагандинской области
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Жезказган. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На Кенгирском водохранилище продолжают находить туши павших сайгаков. Обнаружены почти 70 павших животных.
На Кенгирском водохранилище в области Улытау, в районе водосброса и дачного массива "Спутник", продолжаются санитарные мероприятия. Спасатели обследуют прибрежную территорию и принимают меры по недопущению экологического ущерба. В ходе работ обнаружено 67 туш сайгаков, их передали сотрудникам РГКП "Охотзоопром", - сообщили в МЧС.
Очистка территории продолжается.
Дополнено 30.03.2025, 19.58
Более 500 голов сайги погибли от голода в Нуринском районе Карагандинской области, сообщает "Вечерняя Караганда".
Трупы животных были обнаружены на реке Жаманкон. Всего спасатели нашли 505 туш", - сообщает источник
По предварительным данным "Охотзоопрома", причиной массовой гибели животных стали неблагоприятные погодные условия и нехватка корма.
Для предотвращения распространения инфекций все туши погибших сайгаков будут утилизированы путем захоронения в биотермической яме Беккари в соответствии с санитарными нормами. На месте работают мобильные группы, продолжается мониторинг территории и поиск новых очагов падежа", - сообщили в МЧС.
Ранее в области Улытау обнаружили более 3 тысяч туш павших сайгаков.
В акимате заявили, что причинами гибели животных стали зимний падеж и нападения бродячих собак.
Ранее на пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев ответил, разрешат ли в Казахстане снова отстрел сайгаков. Он подчеркнул, что сегодня в Казахстане "налицо конфликт (сайгаков. - Прим. ред.) с человеческой деятельностью". Глава Минэкологии предположил, что решение по отстрелу будет принято в этом году.
Напомним, в феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен.
Осенью 2023 года в Казахстане сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным, и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. В ноябре на мясоперерабатывающих предприятиях начали производить тушенку из сайгачатины.
Прошлым летом в Минсельхозе также заявили о готовности мясокомбинатов к переработке мяса сайги.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
По данным energyprom.kz, за полвека в половине популяций в дикой природе численность животных сократилась в среднем на 73%.
28.03.2025, 12:04 141471
Массовый падеж сайгаков зафиксировали в области Улытау
Фото: Depositphotos
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Жезказган. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Более 3 тысяч туш сайгаков обнаружили в области Улытау. Животных хоронят на скотомогильнике, сообщает акимат области.
Обнаружено и утилизировано более 660 туш сайгаков в пределах города Жезказгана и 2342 туши в районе города Каражала. Туши утилизируются на специализированных скотомогильниках. Механических повреждений на останках не выявлено", - проинформировали в ведомстве.
По данным акимата, причинами гибели животных стали зимний падеж и нападения бродячих собак.
Работы по сбору останков сайгаков будут продолжены", - рассказали в акимате.
Ранее на пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев ответил, разрешат ли в Казахстане снова отстрел сайгаков. Он подчеркнул, что сегодня в Казахстане "налицо конфликт (сайгаков. - Прим. ред.) с человеческой деятельностью". Глава Минэкологии предположил, что решение по отстрелу будет принято в этом году.
Напомним, в феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен.
Осенью 2023 года в Казахстане сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным, и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. В ноябре на мясоперерабатывающих предприятиях начали производить тушенку из сайгачатины.
Прошлым летом в Минсельхозе также заявили о готовности мясокомбинатов к переработке мяса сайги.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
По данным energyprom.kz, за полвека в половине популяций в дикой природе численность животных сократилась в среднем на 73%.
27.03.2025, 20:38 152301
В Кызылординской области с 1 апреля вводят запрет на ловлю рыбы
Причина - начало периода нереста
Фото: gov.kz
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Кызылорда. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области на водоемах Арало-Сырдарьинского бассейна с 1 апреля по 10 июня вводиться запрет на ловлю рыбы в связи с началом периода нереста и размножения водных биоресурсов, сообщает Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
В этот период специалисты Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с представителями департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области, управлением гражданской обороны и оперативно-спасательным отрядом проводят усиленный контроль на водоемах", - заявили в комитете.
По данным ведомства, основная цель акции - охрана водных биоресурсов, предотвращение незаконного вылова рыбы и проведение разъяснительной работы среди населения.
В рамках мероприятия инспекторы и сотрудники спасательных служб организуют рейды, осуществляют государственный контроль и надзор за соблюдением природоохранного законодательства и ведут разъяснительную работу с рыболовами-любителями и субъектами рыбного хозяйства о необходимости соблюдения правил рыболовства", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что будет продлен запрет на коммерческий вылов осетра из Каспия.
27.03.2025, 15:53 153216
Эксперты: Реализация плана развития горного туризма Алматы приведет к разрушению экосистем и ухудшению экологии города
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Алматы. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прошла пресс-конференция экологов и представителей экспертного сообщества относительно планов правительства и местных властей по масштабной застройке гор и передаче около 20 тысяч гектаров территории Иле-Алатауского национального парка государственному региональному природному парку "Медеу", сообщили в Казахстанском пресс-клубе.
В феврале 2025 года на портале электронного правительства был размещен для обсуждения "Комплексный план развития туризма Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы". Он предусматривает реализацию более 120 мероприятий (большинство из которых на территории особо охраняемых территорий) на общую сумму 656 миллиардов тенге, которые на две трети планируется финансировать за счет государственного бюджета. Позже СМИ сообщили о том, что около 20 тысяч гектаров земель Иле-Алатауского национального парка планируется передать на баланс государственного регионального природного парка "Медеу". То есть, пояснили эксперты, "фактически понизить их охранный статус, передав земли из ООПТ республиканского значения в ООПТ местного значения".
Как отметили участники пресс-конференции, предложения правительства и акимов по бюджетным вливаниям и поддержке инвесторов для реализации проектов по привлечению иностранных туристов и развитию горнолыжных курортов "стали краеугольным камнем в вопросе экологической безопасности всей агломерации". По их мнению, реализация плана "приведет к дальнейшему разрушению горных экосистем, к ухудшению экологической ситуации в Алматы и области, к нарушению норм международных конвенций, ратифицированных РК: о всемирном наследии, о биологическом разнообразии, об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и других".
Горы являются экологическим регулятором для всего Алматинского региона. От их состояния зависит наше здоровье и благополучие! Развитие туризма не избавит нас от смога, которым дышат уже два поколения алматинцев. В комплексном плане не предусмотрено уменьшение антропогенной нагрузки, которая возникла из-за безответственной застройки и избыточного туризма, не запланировано улучшение качества воды и состояния воздушного бассейна города, не намечено решение проблемы с отходами, заполонивших парки. На землях Иле-Алатауского национального парка хозяйничают многие ведомства, администрация парка фактически утратила контроль над его территорией", - заявил председатель ЭО "Зеленое спасение" Сергей Куратов.
По мнению эксперта в области экологии и транспортной политики Елены Ерзакович, основная проблема текущего планирования в сфере туризма на примере алматинского горного кластера - "это полное игнорирование вопросов устойчивого развития самой агломерации, учета мнения общественности на всех стадиях обсуждения проектов, и особенно отсутствие межведомственной координации".
Мы посылали запросы в Министерство туризма и спорта и в Министерство экологии и природных ресурсов с целью добиться проведения стратегической экологической оценки предлагаемого комплексного плана, чтобы оценить его экологические и социальные риски. Но получили отсылку на будущую оценку таких рисков на уровне отдельных объектов. При этом нет никаких гарантий, что в соответствии с действующим экологическим законодательством вообще будут проводиться оценка воздействия на окружающую среду и общественные обсуждения по планируемым объектам на территории особо охраняемой природной территории. Получается, что, принимая план, чиновники намерены потратить из бюджета на инфраструктуру для туризма в горах то, что обеспечивает социальные потребности жителей города в течение года, при этом создавая дополнительную нагрузку на инфраструктуру города", - сказала эксперт.
Туроператор Вагида Салимова в свою очередь отметила, что предварительные консультации по поводу реализации комплексного плана с представителями туристического бизнеса не проводились.
Некоторые запланированные объекты вызывают недоумение не только у экологов, но и у представителей туристического бизнеса (...) Мы выступаем за развитие экологического туризма на природных локациях и формирование круглогодичных турпродуктов, которые будут привлекать осознанных туристов и давать возможность развиваться местным сообществам и продвигать местных туроператоров. Совершенно непонятно, почему из текущего плана по развитию туризма, несмотря на его "комплексный и кластерный" статус, выпали проекты по открытию новых музеев, выставочных и концертных площадок и других доступных объектов туризма в городе Алматы, Талгаре и Каскелене и поселках для экономического и социального роста и просвещения местного населения", - задалась вопросом представитель туристического бизнеса.
Участники пресс-конференции призвали правительство и местные власти прислушаться к голосу общественности, выражающему мнение о необходимости пересмотра пакета мер по развитию туризма в Алматинском горном кластере и остановить все попытки передачи земель нацпарка под управление акимата Алматы.
Масштабное строительство, увеличение туристического потока и новая хозяйственная деятельность на территории ООПТ приведут к негативным последствиям для жителей города и экологических систем парка, которые обеспечивают Алматинскую агломерацию жизненно важными экологическими услугами (водой и чистым воздухом). Запланированные затраты на реализацию комплексного плана развития туризма Алматинского горного кластера сравнимы с общими затратами на социальную сферу, запланированными в бюджете города Алматы на 2025 год (851,9 миллиарда тенге)", - заявили активисты.
Участники пресс-конференции выразили сомнение в целесообразности таких огромных затрат в трудный для страны период и предложили:
- сосредоточить усилия госорганов и депутатов на улучшении законодательства, в частности Экологического кодекса и других законов, регулирующих деятельность и застройку ООПТ;
- ликвидировать межведомственную "неразбериху", которая является одним из самых серьезных препятствий для сохранения природы и эффективного управления ООПТ;
- разработать и принять особые стандарты для любых видов деятельности на ООПТ;
- запретить или существенно ограничить использование одноразового пластика в их границах.
Ранее в Минэкологии сообщили, что акимату Алматы не планируют передавать земли Иле-Алатауского нацпарка.
Стоит отметить, что в Алматы уже на протяжении нескольких десятилетий идет активная застройка водоохранных зон. Внося изменения в проекты детальной планировки, вдоль рек вместо парков и скверов повсеместно "закладывают" многоквартирные жилые комплексы. В ряде районов города, в том числе в предгорьях, отсутствует система центральной канализации. Жилые дома, кафе, рестораны и другие объекты используют септики, из которых нечистоты попадают в речные и грунтовые воды и, соответственно, несут колоссальную угрозу заражения людей всевозможными инфекциями.
Ранее в эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today юрист Петр Кодаш заявил о росте нарушений при строительстве в водоохранных и природоохранных зонах.
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?