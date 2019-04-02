Более 12 тыс. деревьев высадят в Алматы

Алматы. 1 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы на проспекте аль-Фараби начали высаживать деревья, передает Kazakhstan Today.

В Алматы в рамках городской акции "Jasyl meken" на разделительной полосе по проспекту аль-Фараби, от улицы Желтоксан до улицы Ходжанова начата высадка лиственных и хвойных пород деревьев, сообщает управление зеленой экономики Алматы.

Начиная с апреля 1975 года, когда улицу Водозаборную переименовали в проспект имени аль-Фараби, было высажено около 30 видов различных пород деревьев, но прижиться смогли только три: каштан, сосна и ель. Поэтому были выбраны именно эти породы деревьев", - объяснили в управлении.

Вдоль проспекта из местных питомников планируется высадить около 800 деревьев. Кроме того, будет произведена посадка цветников площадью более 2,5 тыс. квадратных метров.

Данная акция проводится акиматом города Алматы совместно с республиканским общественным объединением "Посади дерево" при спонсорской помощи бизнес-сообщества. То есть для реализации проекта не будет потрачено ни одного бюджетного тенге, подчеркнули в акимате.

Работы по посадке деревьев будут полностью завершены до 10 апреля.

В ближайшее время в рамках инициированной акиматом Алматы акции "Jasyl Day" во всех районах города планируется высадить более 12 тыс. деревьев.

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