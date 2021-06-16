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Более 80 млрд тенге выделят на посадку 2 млрд деревьев в Казахстане

15.06.2021 8101
Более 80 млрд тенге выделят на посадку 2 млрд деревьев в Казахстане
Фото: trk7.ru
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Для финансирования проекта по посадке 2 млрд деревьев в течение 5 лет потребуется выделить из республиканского бюджета 22,4 млрд тенге, из местных бюджетов - 60 млрд тенге. Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщила вице-министр Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алия Шалабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам вице-министра, в числе 2 млрд деревьев планируется посадить: саксаул, сосну, клен, вяз, березу и другие породы.
 
Спикер уточнила, что большую часть деревьев планируется посадить силами акиматов - 1539,7 млн штук. На долю лесопользователей и международных доноров приходится 208,5 млн штук, подведомственных организаций КЛХЖМ - 251,8 млн штук деревьев, соответственно.
 
В ходе брифинга Шалабекова также сообщила о реализации нового проекта, который будет способствовать эффективной защите и развитии лесного фонда страны.
 

В настоящее время прорабатывается вопрос о создании интерактивной карты по мониторингу и контролю за посадками лесонасаждений. Сегодня функционирует платформа по мониторингу лесных пожаров, незаконных порубок леса и строений в лесном фонде. В рамках нее планируется внедрить интерактивную карту", - поделились в Минэкологии.

 
Данный проект поддержан Министерством финансов. Для его реализации планируется выделение 62 577 тыс. тенге.
 

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