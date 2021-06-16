Более 80 млрд тенге выделят на посадку 2 млрд деревьев в Казахстане

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По словам вице-министра, в числе 2 млрд деревьев планируется посадить: саксаул, сосну, клен, вяз, березу и другие породы.
Спикер уточнила, что большую часть деревьев планируется посадить силами акиматов - 1539,7 млн штук. На долю лесопользователей и международных доноров приходится 208,5 млн штук, подведомственных организаций КЛХЖМ - 251,8 млн штук деревьев, соответственно.
В ходе брифинга Шалабекова также сообщила о реализации нового проекта, который будет способствовать эффективной защите и развитии лесного фонда страны.
В настоящее время прорабатывается вопрос о создании интерактивной карты по мониторингу и контролю за посадками лесонасаждений. Сегодня функционирует платформа по мониторингу лесных пожаров, незаконных порубок леса и строений в лесном фонде. В рамках нее планируется внедрить интерактивную карту", - поделились в Минэкологии.
Данный проект поддержан Министерством финансов. Для его реализации планируется выделение 62 577 тыс. тенге.
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