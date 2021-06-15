Мирзагалиев рассказал об ужесточении наказания за незаконную вырубку деревьев

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев рассказал какое наказание последует за незаконную вырубку деревьев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр напомнил, что после случая незаконной вырубки 11 деревьев возле магазина Сулпак в Алматы в целях повышения ответственности за незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев были инициированы изменения и дополнения в действующее законодательство в части увеличения штрафов и ужесточения санкций к нарушителям.

Так, увеличены размеры возмещения ущерба с 6 до 1000 МРП за каждое незаконно срубленное дерево, занесенное в Красную книгу. Помимо этого, внесены изменения в Административный и Уголовный кодексы в части увеличения штрафов и ужесточение санкций к нарушителям за незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников в лесном фонде и в черте городов и населенных пунктов. Также в целях законодательного упорядочения всех вопросов по охране, воспроизводству и использованию ресурсов растительного мира разработан законопроект "О растительном мире", который рассматривается в мажилисе", - разъяснил Мирзагалиев.

Он также рассказал о ходе посадки 2 млрд деревьев, инициированной президентом страны. В этих целях утверждены комплексные планы по всем областям и подведомственным учреждениям министерства. Планами предусмотрены расходы, как из республиканского бюджета, так и из местных бюджетов. Создан штаб по координации действий лесных и природоохранных учреждений. Работа по посадке уже начата.





Уже посажено 80,5 млн деревьев на площади 26,1 тыс. гектаров. Указанные меры позволят довести лесистость страны до 5% к 2030 году.

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