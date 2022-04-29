Более 90 погибших тюленей обнаружили на побережье Каспия в Мангистауской области

Фото: Комитет рыбного хозяйства

АКТАУ. 28 АПРЕЛЯ - В среду, 27 апреля, в ходе продолжения работ по обследованию побережья Мангистауской части Каспийского моря обнаружено 94 туши мертвых тюленей. Обследования проводились с участием представителей рыбной инспекции по Мангистауской области Комитета рыбного хозяйства МЭГПР, департамента экологии по Мангистауской области, ветеринарной службы и местных исполнительных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Департаментом экологии по Мангистауской области отобраны пробы воды и грунта для лабораторных исследований. Необходимо отметить, что вследствие сильного разложения тушек тюленей отбор проб тканей для лабораторных исследований с целью выяснения причин гибели не представился возможным", - сообщили в Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Отмечается, что в настоящее время организовываются утилизационные мероприятия мертвых тушек тюленей.

Мониторинг побережья продолжается, информация будет обновлена после подготовки результатов отобранных проб анализа воды и грунта.

В ведомстве напомнили, что на казахстанском побережье Каспийского моря за последние 5 лет наибольшее количество погибших тюленей было зафиксировано в 2017 году в районе города Форт-Шевченко в Мангистауской области, тогда было обнаружено 247 тушек, однако причину гибели не удалось установить.

Надо отметить, что во многих случаях взять образцы проб не удается в связи с сильным разложением туш погибших особей. При этом следует отметить различную степень разложения, что свидетельствует о их гибели в разные периоды времени по многим причинам, включая естественную смертность. Таким образом, нельзя утверждать о массовой гибели одномоментно, так как в основном тушки тюленей обнаруживаются весной на западном побережье полуострова Тубкараган, куда их выносит со всего Северного Каспия дующими ветрами с запада", - пояснили в комитете.

По словам специалистов, обследования показывают, что смертность определенной части тюленей может быть отнесена к естественной, обусловленной неблагоприятными зимними условиями, различными болезнями, а также антропогенными факторами, включая гибель в браконьерских сетях.

Напомним, постановлением правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2020 года каспийский тюлень включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных.

Проведенные исследования в казахстанском и российском секторах северной части Каспийского моря свидетельствуют, что численность тюленей в 2020 году составляла 282 тысячи, в 2021 году - 302 тысячи, а в 2022 году общая расчетная численность достигает порядка 340-360 тысяч особей.

Авиаразведка над зимним ледовым полем Северного Каспия в пределах казахстанской части моря показала, что наиболее значимым местом скопления тюленей в период размножения была территория южнее Уральской бороздины. Весной 2021 года в северо-восточной части моря обнаружено 19 залежек тюленей, которые сконцентрированы в трех районах: острова Новые Дурнева, Прорва и Ремонтные шалыги.

В поддержку усилий научных организаций в сентябре 2021 года в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством экологии и природных ресурсов Российской Федерации подписан совместный план действий по сохранению популяции каспийского тюленя на 2021-2026 годы.

По итогам совместных исследований будут выработаны меры по сохранению каспийского тюленя, одним из которых может стать создание особо охраняемых природных территорий.

По итогам форума президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству Республики Казахстан проработать возможность создания государственных природных резерватов на Северном Каспии для сохранения популяции каспийского тюленя, защиты их территорий обитания и размножения.

В этой связи начата целенаправленная работа. В частности, подготовлен проект технического задания на разработку естественно-научного обоснования, на основе которого будут определены границы, площадь, режим охраны и использования государственного природного резервата по сохранению популяции каспийского тюленя", - проинформировали в комитете.





Ранее сообщалось, что специалисты выясняют причину гибели тюленей в Мангистауской области.



