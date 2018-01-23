Бозумбаев прокомментировал вопрос о возможном запрете на полиэтиленовые пакеты

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Министр энергетики РК Канат Бозумбаев прокомментировал информацию о том, что в Казахстане хотят запретить раздавать в супермаркетах полиэтиленовые пакеты, передает корреспондент агентства.

"Я читаю, как нас троллят в Facebook о том, что Министерству энергетики больше нечем заняться, только полиэтилен запретили. В реальности на Министерство энергетики вышел ряд общественных организаций и экологов, и мы в работу взяли изучение этого вопроса", - сказал глава Минэнерго сегодня в ходе брифинга.

Он напомнил, что, в соответствии с действующим Экологическим кодексом, с 1 января 2019 года будет запрещено захоранивать на полигонах полиэтилен и ряд других вредных веществ. "Несколько лет нужно, чтобы в почве полиэтилен мог каким-то образом, грубо говоря, переработаться, поэтому он несет большой вред окружающей среде", - отметил Бозумбаев.

В этой связи, по его словам, в Казахстане сейчас изучается международный опыт по данной проблеме. Однако пока речь о запрете на использование полиэтиленовых пакетов не идет.

"Не собираемся мы методом запрета идти. Мы в первую очередь хотим понять сейчас для себя, в чем альтернатива этому, и для этого изучаем международный опыт. Если будет альтернатива, она будет по стоимости сопоставима для населения нашей страны: то есть биоразлагаемые пакеты, бумажные, использование вторичных ресурсов. Тогда мы пойдем на то, чтобы каким-то образом заменять эти полиэтиленовые пакеты", - пояснил министр.

Вместе с тем он подтвердил, что рассматривается вопрос о введение запрета на бесплатную выдачу таких пакетов в магазинах. "На юге страны раздают, на севере - продают, то есть, по крайней мере, к единому знаменателю для начала нужно прийти. Вы в Астане сталкивались: когда ветер сильный, за город только выезжаешь, какое количество этих пакетов", - отметил он.

"В 2018 году мы эту работу проведем - гласно, открыто, вместе с общественными организациями. Только потом необходимые решения будут приняты. Никаким методом запретов мы не собираемся идти, только если будет найдена замена, которая не будет значительно дороже", - заключил Бозумбаев.

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