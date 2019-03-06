Браконьеров задержали в Северном Казахстане за убийство девяти косуль

Петропавловск. 5 марта. Kazakhstan Today - В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области выявлен факт незаконной охоты на сибирских косуль, передает Kazakhstan Today.

Полицейскими, совместно с инспекторами Согровского государственного заказника задержаны браконьеры.

2 марта в полицию поступило сообщение, что на берегу реки Ишим близ села Красный Яр задержана автомашина Mitsubishi Delica, под управлением 43-летнего петропавловца. В салоне авто находился мешок с мясом сибирской косули и гладкоствольное ружье", - сообщила пресс-служба департамента полиции СКО.

По словам начальника отделения природоохранной полиции УМПС ДП СКО майора полиции Сергея Липко, при осмотре окрестностей были обнаружены еще 5 мешков с мясом, неразделанные туши косуль и шкуры. Полицейскими установлено, что к незаконной охоте причастен ряд жителей области. Ими было отстрелено 9 косуль. В настоящее время по данному факту проводятся досудебное расследование по статье УК РК "Незаконная охота".

С начала года полицейскими области выявлено 189 правонарушений природоохранного законодательства. Из них 4 факта незаконной охоты.

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