Черепахи и змеи гибнут в траншеях в Туркестанской области

Фото: АСБК

ТУРКЕСТАН. 24 МАЯ - Эксперты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) бьют тревогу: в траншеях на территории фермерских хозяйств гибнут черепахи и змеи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Туркестанской области снова зафиксированы факты гибели рептилий и амфибий в глубоких искусственных траншеях на территории фермерских хозяйств. 20 мая 2021 года группа экспертов, участвующих в экспедиции АСБК по проекту "SOS Джейран", в ходе мониторинга обнаружила новые траншеи между населенными пунктами Сарыагаш и Шардары с более чем сотней рептилий и амфибий на дне, среди которых преобладали среднеазиатские черепахи. Вырытая траншея глубиной около двух метров могла стать смертельной ловушкой для этих животных. В тот же день специалисты АСБК связались с заместителем акима Туркестанской области Сакеном Калкамановым, который 21 мая организовал выезд сотрудников администрации Сарыагашского районного акимата на место", - сообщили в ассоциации.

Отмечается, что впервые проблема гибели животных в траншеях поднималась ещё в 2019 году, когда во время экспедиции по гранту проекта "Инициатива по пустыням Центральной Азии" фонда Зуккова, учёными была обнаружена свежевырытая траншея вокруг фермерского хозяйства с 365 особями амфибий и рептилий на дне, среди которых были и редкие виды.

Тогда все живые земноводные и пресмыкающиеся были спасены от неминуемой гибели и выпущены на удалении 10-50 метров от траншеи. На момент обследования 16% рептилий уже погибли от перегрева и обезвоживания, остальные также были обречены на смерть без помощи человека. В еще одной аналогичной траншее протяженностью около километра были обнаружены несколько экземпляров рептилий, а также 2 ягненка и 2 козленка, которые также не сумели самостоятельно выбраться и могли погибнуть без посторонней помощи", - проинформировали в ассоциации.

По словам фермеров, подобная практика ограждения полей широко распространена в регионе. Однако это приводит к незаконному уничтожению огромного количества амфибий и рептилий, в том числе охраняемых.

Желтопузик занесен в Красную книгу РК, а среднеазиатская черепаха и восточный удавчик включены в Приложение II Конвенции СИТЕС (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Проблема нуждается в скорейшем решении и принятии конкретных мер по предотвращению массовой гибели животных", - отмечают эксперты.

Сообщается, что в 2019-2020 годы АСБК и Институт зоологии Министерства образования и науки РК официально обращались по этому поводу в государственные уполномоченные органы областного и республиканского уровня.

Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК, землепользователи, вырывшие траншеи, оштрафованы . Их обязали закопать траншеи.

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