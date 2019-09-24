Cотрудники РГП "НИЦ "Ғарыш-Экология" присоединились к экологической акции "Бірге таза Қазақстан"

Алматы. 19 сентября. Kazakhstan Today - Cотрудники Республиканского государственного предприятия "Научно-исследовательского центра "Ғарыш-Экология" в Алматы присоединились к экологической акции "Бірге таза Қазақстан", передает корреспондент Kazakhstan Today.

14 сентября 2019 года в Алматы сотрудники Республиканского государственного предприятия "Научно-исследовательского центра "Ғарыш-Экология" в полном составе совместно с подведомственными организациями Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан приняли активное участие в общереспубликанской экологической акции "Бірге таза Қазақстан", - проинформировали в пресс-службе Научно-исследовательского центра "Ғарыш-Экология".

Как сообщили в научно-исследовательском центре, во время акции сотрудниками были проведены работы по очистке территории от мусора в парковой зоне на пересечении проспекта Аблайхана и улицы Курмангазы.





Напомним, в этом году Министерство экологии объявило акцию "Бірге таза Қазақстан". К ней присоединилось множество людей во всех регионах Казахстана. Экологические субботники #Birge #TazaQazaqstan проходят по всей стране. В них принимают участие волонтеры, госслужащие и неравнодушные жители.





Акцию поддержал глава государства Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр РК Аскар Мамин и члены кабинета министров.

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