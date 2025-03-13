12.03.2025, 11:32 8726
Добыча углеводородов, инвестиции и геологоразведка: Казахстан провел стратегические переговоры с лидерами мировой энергетики
Казахстан создает все условия для привлечения передовых технологий и инвестиций в энергетический сектор, заявил Алмасадам Саткалиев
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Вашингтон. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация Республики Казахстан с участием министра энергетики страны Алмасадама Саткалиева на CERAWeek 2025 провела серию стратегически важных встреч с руководством крупнейших мировых энергетических компаний - Chevron, ExxonMobil, Shell, Eni и Honeywell, сообщает пресс-служба ведомства.
В центре переговоров оказались как текущие проекты в Казахстане, так и перспективы долгосрочного партнерства. Среди приоритетных вопросов - актуализация объемов добычи углеводородов, ускорение развития газоперерабатывающих мощностей, привлечение инвестиций в геологоразведку, внедрение передовых технологий и развитие возобновляемых источников энергии", - проинформировали в пресс-службе.
В частности, с председателем правления и главным исполнительным директором Chevron Corporation Майклом Уиртом и старшим вице-президентом Exxon Mobil Corporation Джоном Уиланом обсуждались ключевые аспекты проектов на Тенгизе и Кашагане, включая реализацию проекта будущего расширения. Также были рассмотрены планы по дальнейшим объемам добычи нефти с учетом глобальных усилий по стабилизации рынка и международных обязательств Казахстана. Министр акцентировал внимание на необходимости соблюдения сроков и оптимизации затрат. В повестке также стояли перспективы участия компаний в новых геологоразведочных инициативах.
На встречах с главным исполнительным директором Shell Уаэлем Сауаном и главным операционным директором Eni S.p.A Гвидо Бруско особое внимание было уделено газовой стратегии. Рассматривался проект строительства нового газоперерабатывающего завода мощностью до 4 млрд кубометров в год для обеспечения внутреннего рынка и производства сжиженного углеводородного газа. С Shell обсуждались возможности сотрудничества в геологоразведке, а также реализация проектов в области возобновляемой энергетики. Eni представила прогресс в строительстве гибридной ветро-солнечной электростанции мощностью 120 МВт в Мангистауской области", - уточнили в министерстве.
Кроме того, в рамках визита делегация Казахстана посетила технологический центр Honeywell в Хьюстоне, где провела переговоры с руководством компании. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества.
Казахстан создает все условия для привлечения передовых технологий и инвестиций в энергетический сектор. Мы нацелены на долгосрочное взаимовыгодное партнерство с мировыми лидерами отрасли и готовы к реализации амбициозных проектов, которые будут способствовать устойчивому развитию нашей страны и укреплению глобальной энергетической безопасности", - добавил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Ранее контракт на разведку и добычу углеводородов в Мангистау подписали в Минэнерго.
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11.03.2025, 18:29 16381
В Астане ужесточили наказание за несанкционированные свалки
Фото: акимат Астаны
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане ужесточили наказание за несанкционированные свалки в городе, сообщает пресс-служба столичного акимата.
Внесены изменения в статью 344 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", согласно которым усилены меры наказания за сброс мусора в неустановленных местах, которые вступают в силу с 13 марта текущего года. Теперь за сброс мусора на стихийные полигоны для физических лиц и предприятий налагается штраф от 100 до 1000 МРП. Повторное совершение нарушения в течение года влечет удвоение штрафа: для физических лиц - 200 МРП, для должностных лиц, малого бизнеса и некоммерческих организаций - 750 МРП, для среднего бизнеса - 1000 МРП, для крупного бизнеса - 2000 МРП", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, в городе активно работают мобильные группы и система IKomek, фиксирующая нарушения.
По результатам проверок в 2024 году за незаконный выброс мусора оштрафованы 409 водителей грузового транспорта на 8,6 млн тенге. За нарушение благоустройства по статье 505 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" - 22 099 правонарушителей, сумма штрафов свыше 62 млн тенге; за загрязнение мест общего пользования - 16 098 правонарушителей, сумма штрафов свыше 315 млн тенге", - сообщили в акимате.
Также, по информации ведомства, за прошлый год в шести районах города выявлено 404 стихийные свалки, с которых вывезено свыше 257 тысяч тонн мусора.
Напомним, более 34 тысяч фактов экологических нарушений выявили в ходе республиканской акции "Таза Қазақстан" в Астане.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители Бостандыкского района с жалобой на стихийную мусорку.
Позже жители Бостандыкского района вновь обратились в редакцию. По их словам, свалку мусора они убрали сами, не дождавшись участия акимата и коммунальных служб.
Также алматинцы предоставили видеозаписи, на которых видно, как жители соседнего ЖК выбрасывают свои бытовые отходы в неположенном месте. Видеозаписи, отметили они, также были предоставлены в полицию, но не дали никакого результата.
После жалоб жителей Бостандыкского района Алматы на свалку мусора на улице Катаева в акимате сообщили, что застройщик ТОО "GAB Construction" проведет работы по установке контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов.
11.03.2025, 15:44 17956
Уборка улиц, установка урн и снос незаконных киосков: подведены итоги первой недели кампании "Алматы - наш общий дом"
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы подведены итоги первой недели экологической кампании "Алматы - наш общий дом", проводимой в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан". Первая неделя кампании прошла с 1 по 9 марта под лозунгом "Чистые улицы" и была направлена на масштабную уборку улиц, приведение в порядок городской инфраструктуры и массовый демонтаж незаконных торговых объектов, сообщает телеканал almaty.tv.
За первую неделю кампании были убраны 2318 улиц протяженностью 2777 километров, почищены 560 остановочных павильонов, 315 светофорных объектов и 1537 дорожных знаков. В работах было задействовано более 100 единиц специализированной техники и 240 дорожных рабочих.
В рамках данного этапа проводилась акция "Комплексная уборка от фасада до фасада", где подрядные организации выполнили комплексную санитарную очистку, включающую сбор случайного мусора и веток, сгребание снега, очистку арычной системы, подметание прибордюрной части, очистку пешеходных тротуаров и улиц.
Кроме того, акиматами районов проведена разъяснительная работа с субъектами предпринимательства о необходимости поддержания санитарного состояния закрепленных участков в рамках правил благоустройства. По итогам проведенных работ оформлены около 284 паспортов благоустройства.
Для улучшения санитарного состояния города управлением развития коммунальной инфраструктуры установлено более 600 антивандальных урн объемом до 120 литров. Всего в 2025 году по городу планируется установить 12 036 новых урн объемом 80 и 120 литров.
Отмечается, что с 4 февраля 2025 года в Алматы активно проводится реализация программы по ликвидации объектов уличной торговли. На сегодня демонтировано 302 незаконных торговых объекта и 222 развлекательных аппарата (силомеры). Программа продлится до 15 марта текущего года.
Также в рамках кампании проведена акция "Помоги ближнему", в ходе которой волонтеры провели уборку дворовой и прилегающей территорий от снега и мусора, произвели мелкие ремонтные работы у пенсионеров.
Управлением экологии и окружающей среды усилена работа по экологическому мониторингу выбросов от автотранспорта на 19 стационарных и 3 передвижных экопостах в рамках акции "Чистый воздух".
Кроме того, в рамках акции "Безопасная дорога" начата работа по благоустройству магистралей, ремонт дорожных покрытий, разметок. За первую неделю проведен ямочный ремонт дорог объемом 1,2 тыс. м2, установлено 24 дождеприемника для ливневой канализации.
С 11 марта стартовал второй этап кампании под названием "Чистые парки и скверы", который направлен на уборку набережных рек, парков, скверов, общественных пространств. В целом кампания продлится до 1 апреля. За это время планируется привести в порядок всю городскую инфраструктуру, более 4 тыс. дворовых территорий, провести уборку в 445 парках и скверах города, очистить набережные рек, установить до 12 тыс. единиц уличных антивандальных урн, демонтировать более 600 незаконно установленных НТО, высадить 5 тыс. деревьев и кустарников.
08.03.2025, 08:52 34841
Слив нечистот, свалка мусора - более 34 тысяч экологических нарушений выявили в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Более 34 тыс. фактов экологических нарушений выявили в ходе республиканской акции "Таза Қазақстан" в Астане, сообщает Polisia.kz.
С начала проведения республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" сотрудниками полиции обнаружено более 34 тысяч нарушений, среди которых: незаконный выброс мусора, слив нечистот в неустановленных местах, а также другие нарушения, связанные с загрязнением окружающей среды.
На сегодняшний день за незаконную выгрузку отходов привлечены к ответственности около 500 водителей грузового и ассенизаторского транспорта.
Благодаря мониторингу камер видеонаблюдения выявлены 2 грузовых автомобиля, водители которых сбросили мусор в несанкционированном месте. Транспортные средства задержаны, а нарушители привлечены к административной ответственности", - рассказали в полиции.
Напомним, житель Алматинской области вылил в Капшагайское водохранилище моторное масло.
03.03.2025, 17:39 74961
В Алматы утвердили правила мониторинга выбросов от автотранспорта
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Алматы. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением акимата города Алматы утверждены правила мониторинга выбросов от автомобильных транспортных средств, передает корреспондент агентства.
Правила распространяются на следующие автотранспортные средства, эксплуатируемые в городе Алматы: легковые автомобили категорий М1, автобусы категорий М2 и М3, грузовые автомобили категорий N1, N2 и N3, мотоциклы категории L, в соответствии с приложением 1 к настоящим правилам", - сообщается в тексте документа.
В частности, согласно правилам, измерения выбросов от автомобильных транспортных средств осуществляются на стационарных и передвижных постах. Также сообщается, что стационарные посты города работают круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.
Отмечается, что количество измерений на стационарных и передвижных постах устанавливается в договорах, заключенных между уполномоченным органом и испытательной лабораторией.
Выбросы в окружающую среду, производимые автотранспортными средствами при их эксплуатации, не должны превышать допустимый уровень, установленный техническими регламентами в сфере охраны окружающей среды", - подчеркивается в постановлении.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что в городе Алматы для улучшения качества воздуха будут регулировать потоки неэкологичного транспорта.
Напомним, в Алматы значительно вырос уровень загрязнения воздуха.
Ранее почти 60% опрошенных жителей мегаполиса заявили об ухудшении качества воздуха. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?"
70% участников опроса ответили: "Ввести запрет на въезд и транзит иногороднего транспорта, оставить только электротранспорт в городе и развивать туристическую инфраструктуру; 8% выбрали ответ: "В Алматы не нужно развивать туризм, только бизнес, торговля и миграция"; 15% считают, что туристы в Алматы должны заставить себя наслаждаться пробками и плохой экологией, а 7% ответили: "Мне все равно".
25.02.2025, 17:11 127566
Туркестанская рысь и снежный барс попали на видео в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В двух национальных парках Казахстана туркестанская рысь и снежный барс попали на видео, передает корреспондент агентства.
В частности, в национальном парке "Көлсай көлдері" в объектив камеры попала туркестанская рысь - один из редких хищников, занесенных в Красную книгу Казахстана.
Ее регистрация в национальном парке "Көлсай көлдері" является положительным признаком того, что экосистема находится в хорошем состоянии. Туркестанская рысь - осторожное животное, которое предпочитает скрываться от человеческого взгляда, поэтому встретить ее в дикой природе - крайне редкое явление. Эта находка также подтверждает эффективность мер по сохранению биоразнообразия на территории парка", - заявили в "Көлсай көлдері".
Также в парке "Алтын-Эмель" фотоловушка зафиксировала снежного барса.
В ходе научно-исследовательских работ сотрудники отдела науки, информации и мониторинга государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" установили фотоловушки на водопойных участках. В результате удалось получить уникальные кадры снежного барса, занесенного в Красную книгу Республики Казахстан", - сообщили в парке.
Ранее снежный барс и рысь с котятами попали в объектив камеры в нацпарке "Көлсай көлдері".
25.02.2025, 15:30 129191
Бектенов перечислил основные источники загрязнения воздуха в Алматы
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Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Учет влияния прилегающих районов Алматинской агломерации позволил получить обоснованные оценки фонового загрязнения атмосферного воздуха, а также детальную информацию о распределении загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы города Алматы, сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос.
Ссылаясь на расчетные данные, Бектенов проинформировал, что на сегодня основным загрязнителем воздушного бассейна Алматы является автотранспорт. Согласно сводным расчетам общий валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Алматы составляет 189 012,1 тонны, из них:
- от автотранспорта - 112 735 тонн (60%) с учетом въезжающего транспорта;
- от стационарных источников выбросов промышленных предприятий - 52 137,905 тонны (27,5%);
- от индивидуальных жилищных строений и бань частного сектора - 21 274,28 тонны (11%);
- от стационарных источников малого и среднего бизнеса - 1419,87 тонны (0,74%);
- от объектов строительства - 1445,04 т/год (0,76%).
Отвечая на предложение мажилисменов ликвидировать экопосты в Алматы и по примеру развитых стран установить модифицированные камеры видеонаблюдения с фиксацией превышения выбросов в атмосферу с автоматическим вынесением штрафа, Бектенов отметил, что за прошлый года на экопостах выявлено 31 682 административных нарушения, составлены административные протоколы на сумму более 581,7 млн тенге, из них взыскано более 443,5 млн тенге.
Установлено, что каждый 2-3 автомобиль из ранее оштрафованных или получивших предупреждение на экологических постах и остановленных повторно при замере в течение года показывает значения токсичности и дымности ниже нормативных, что связано с проведенным ремонтом или техобслуживанием двигателя. Положительным эффектом работы экопостов является уменьшение количества АТС, у которых выявляются нарушения установленных норм. Проверка соблюдения установленных национальным законодательством Республики Казахстан экологических требований для передвижных источников выбросов загрязняющих веществ реализуется практически на экологических постах города Алматы в рамках экологического мониторинга автотранспортных средств", - рассказал премьер, подчеркнув, что на сегодня прекращение деятельности экологических постов считается преждевременным.
Говоря о проблеме выдачи липовых заключений о прохождении технического осмотра, глава кабмина напомнил, что в октябре прошлого года был принят закон, усиливающий ответственность станций техосмотра за нарушение правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним. Закон вступает в силу с 5 апреля текущего года. Станциям, нарушающим правила прохождения технического осмотра транспортных средств, грозит штраф до 100 МРП и лишение разрешения на деятельность операторов технического осмотра до 3 лет.
Депутаты также предложили перевести весь таксопарк мегаполиса на электромобили. На это Бектенов ответил, что в городе на сегодняшний день существует дефицит электроэнергии, а также отсутствует инфраструктура для зарядки электромобилей. А перевод на электромобили дает высокую нагрузку на энергосеть, так как на зарядку электромобиля требуется 40-60 минут.
Таким образом, разработка трехлетней программы поэтапного перевода всех такси на электромобили преждевременна. Вместе с тем согласно Закону Республики Казахстан "Об особом статусе города Алматы" в 1-м полугодии 2025 года планируются разработка и утверждение правил охраны атмосферного воздуха города Алматы с последующей разработкой комплекса мероприятий, направленных на создание зон с низким уровнем выбросов, в которых планируется работа с владельцами таксопарков по качественному улучшению состава такси", - добавил Олжас Бектенов.
Ранее мажилисмен Сергей Пономарев заявил, что экологическая ситуация в Алматы достигла критического уровня.
Сегодня мы теряем один из красивейших и душевных городов страны - Алматы. В 2024 году экологическая ситуация достигла критического уровня: Алматы вошел в пятерку самых загрязненных мегаполисов мира, заняв 5-е место среди 120 крупнейших городов, лидируя в позорном списке Индекса качества воздуха. С таким угрожающим показателем жителям города рекомендуется ограничивать пребывание на улице, а людям с повышенной чувствительностью - использовать защитные маски даже в повседневной жизни. Это недопустимо для современного мегаполиса", - выступил депутат.
Напомним, Алматы возглавил список самых грязных городов мира.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
24.02.2025, 15:45 137826
В Костанайской области выявили три нелегальных завода по производству бетона
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Костанай. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области выявили три нелегальных завода по производству бетона и изделий из него, которые работали без экологического разрешения, сообщает прокуратура региона.
Предприятия установлены в городах Костанае и Тобыле, свою деятельность длительное время они осуществляли без разрешительных документов. В отношении экологических нелегалов возбуждены дела об административных правонарушениях, судом они привлечены к штрафу свыше 6 млн тенге с запрещением деятельности до оформления экологической документации", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в ЗКО компанию оштрафовали на более чем 140 млн тенге за выбросы пыли.
24.02.2025, 12:35 136986
Открытую базу данных о каспийских тюленях создадут в Казахстане
Фото: Жанарбек Аманкулов
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Открытую базу данных для каспийского тюленя создадут в Казахстане. Планируется, что научные исследования ведущих мировых ученых, данные мониторинга с датчиков слежения, результаты анализов эндемика Каспия будут собраны в открытой информационной базе, сообщил организатор проекта Центрально-Азиатский институт экологических исследований (CAIER).
Данные научно-исследовательских работ показали катастрофическую экологическую обстановку на Каспии и стали основанием для включения каспийского тюленя в Красную книгу Казахстана.
Для изучения причин сокращения популяции каспийского тюленя требуется доступ к научным исследованиям, многие из которых на данный момент разрознены и находятся в закрытом доступе. За 10 лет научно-исследовательской работы учеными нашего института проведены уникальные анализы и собрана обширная база данных. Мы планируем, создать открытую big date, которая позволит отечественным и международным ученым объединить усилия по спасению каспийского тюленя и всего прикаспийского региона", - рассказала основатель CAIER эколог Асель Тасмагамбетова.
В начале февраля завершилась очередная научно-исследовательская экспедиция CAIER на Каспий, в которой приняли ученые из Великобритании, Казахстана и США, а также съемочная группа международного телеканала BBC.
Во время экспедиции была оказана ветеринарная помощь больным каспийским тюленям, отобраны пробы воды, снежного покрова и проведен ряд уникальных анализов. Также на животных установлены биометрические облегченные датчики слежения.
Датчики включают три спутниковых модуля и один модуль LoRa, позволяют минимизировать вмешательство в естественное поведение тюленей. Такой подход обеспечил получение точных данных о температуре, давлении, глубине, местоположении GPS, скорости перемещения, ориентации и проводимости без значительного влияния на поведенческие паттерны животных.
В свою очередь профессор Даниель Коста, ведущий мировой исследователь ластоногих, принимавший участие в экспедиции CAIER, считает, что выполненные анализы внесут значимый вклад в исследование сокращения популяции каспийского тюленя.
Лаборатория Коста с энтузиазмом собирала различные биологические образцы у каспийских тюленей во время экспедиции 2025 года. Мы с нетерпением ждем результатов анализа, который поможет нам глубже понять объем крови, физиологию стресса, поведенческие особенности кормления, энергетические затраты на размножение, гематологические показатели, состав молока и многое другое. Мы благодарны за приглашение принять участие в этой экспедиции и с радостью продолжаем изучать экологию и здоровье этого уникального вида", - рассказал профессор.
На данный момент все пробы отправлены для исследования в высокотехнологичную лабораторию. Планируется, что результаты анализов будут включены в единую базу данных о жизнедеятельности каспийского тюленя.
Напомним, более 150 особей каспийских тюленей планируют изъять для научных исследований в РК.
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