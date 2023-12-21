20.12.2023, 12:49 8666
Две крупные нефтяные компании оштрафовали за загрязнение окружающей среды в Атырауской области
Размер штрафа составил более 10 млрд тенге
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Атырау. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Атырауской области оштрафовала две нефтяные компании - ТОО "Karabatan Utility Solutions" и ТОО "Тенгизшевройл" за нарушение требований экологического законодательства, сообщает пресс-служба надзорного органа.
В рамках анализа установлены факты превышения квоты парниковых газов, а также осуществления эмиссии без экологического разрешения, превышения нормативов допустимых выбросов и загрязнения земель", - рассказали в прокуратуре.
По результатам внесенных актов прокурорского надзора ТОО "Karabatan Utility Solutions" и ТОО "Тенгизшевройл" привлечены к административной ответственности.
Вышеуказанные компании признаны судом виновными, размер взысканного штрафа составил 10,7 млрд тенге", - сообщили в ведомстве.
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19.12.2023, 19:11 15711
В Атырауской области компания заплатит 37 млрд тенге за причинение вреда здоровью казахстанцев
На полигоне "Сагиз" ТОО "Oxygenator" накопилось 13 108 тонн нефтяных отходов без экологического разрешения
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Атырау. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам анализа соблюдения законности в сфере оборота опасных отходов установлен вопиющий факт, прямо влияющий на здоровье более 20 тысяч граждан, проживающих в поселке городского типа Доссор. На полигоне "Сагиз" ТОО "Oxygenator" накопилось 13 108 тонн нефтяных отходов без экологического разрешения, сообщает пресс-служба прокуратуры Атырауской области.
Кроме того, на территории полигона отсутствовало соответствующее оборудование по утилизации нефтяных шламов, при этом ТОО продолжало оказывать услуги нефтяным компаниям в период 2022-2023 годы.
В связи с чем прокуратурой Атырауской области уполномоченному органу поручено проведение проверки, по результатам которой на ТОО составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 328 КоАП РК (Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду).
Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Атырау от 1 ноября 2023 года на ТОО наложен штраф в размере 37,4 млрд тенге (постановление вступило в законную силу).
19.12.2023, 15:36 17316
В ряде областей провалена работа по ликвидации стихийных свалок: Смаилов потребовал объявить строгий выговор заместителям акимов
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 15 декабря из 5543 выявленных стихийных свалок ликвидировано 4388, то есть 80%, сообщил на заседании правительства министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.
В своем выступлении глава Минэкологии подчеркнул, что отдельными акиматами работа по ликвидации стихийных свалок проведена не на должном уровне. В частности, практически отсутствует динамика по Улытауской (21%), Алматинской (38%) и Мангистауской областям (39%), где уровень ликвидации не достиг 50%.
Нысанбаев также сообщил, что в настоящее время разработаны поправки в КоАП по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах.
К примеру, для физических лиц размер штрафа будет увеличен с 50 МРП до 100 МРП, а для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организации - со 100 МРП до 200 МРП.
Заслушав докладчика, премьер-министр Алихан Смаилов поручил акимам Улытауской, Алматинской и Мангистауской областей объявить строгие выговоры курирующим заместителям за слабо проделанную работу по ликвидации стихийных свалок.
Премьер также обратил внимание, что в 75% районов и городов до сих пор не начата разработка программ управления коммунальными отходами.
Сроки уже давно прошли. Например, не разработан ни один план в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и опять в Мангистауской области. Поэтому акимам этих регионов также следует объявить выговоры своим курирующим заместителям за неисполнение поручения. Теперь лично акимы должны контролировать этот процесс (...) Если до 1 апреля не будет завершена вся работа, то будут приняты соответствующие дисциплинарные меры", - заявил Смаилов.
Глава правительства подчеркнул, что в целом необходимо переформатировать работу по недопущению образования стихийных свалок, формированию культуры обращения с отходами.
Международный опыт показывает, что развитые страны, в первую очередь, налаживают инфраструктуру по переработке отходов. Здесь требуется активно задействовать механизм расширенных обязательств производителей.Следует выстроить четкую систему обращения и утилизации отходов. Надо усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам управления отходами. Также необходимо обеспечить своевременное и качественное исполнение принятого плана мероприятий по экологическому образованию и воспитанию до 2029 года", - поручил Смаилов.
Напомним, в сентябре Смаилов поручил до конца текущего года в 2 раза сократить количество несанкционированных свалок.
15.12.2023, 19:00 46036
Казахстан и Узбекистан обсудили вопросы охраны окружающей среды и качества воды
По итогам заседания принят план работы рабочей группы на 2024 год
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 14 декабря в Астане в гибридном формате состоялось 6-е заседание казахстанско-узбекистанской совместной рабочей группы по вопросам охраны окружающей среды и качества вод бассейна реки Сырдарья, сообщает пресс-служба Министерство экологии и природных ресурсов РК.
Также в качестве наблюдателей на мероприятии присутствовали представители Таджикистана и Кыргызстана.
В ходе заседания участники обсудили вопросы об исполнении плана работ рабочей группы по проведению согласованного мониторинга качества воды в реке Сырдарья, обмена данными, проведения инвентаризации потенциальных источников загрязнения рек Келес и Чирчик с предоставлением результатов о принимаемых мерах по выявленным источникам загрязнения бассейна реки Сырдарья, проработки вопросов проведения разового анализа донных отложений по согласованному количеству показателей, изучения влияния на состояние водных объектов сбросов коллекторно-дренажных вод и мер по снижению их воздействия и др.
Кроме того, был рассмотрен вопрос об итогах заседания региональной рабочей группы по качеству воды, которое состоялось 13 декабря 2023 года.
По итогам заседания принят план работы рабочей группы на 2024 год.
14.12.2023, 09:00 56201
Минэкологии опровергло информацию о снижении численности снежных барсов в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов РК опровергло информацию о снижении численности снежных барсов в Казахстане.
Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК сообщает, что распространяемая информация о рекордном снижении численности снежных барсов не соответствует действительности. По подсчетам Института зоологии количество снежных барсов в Казахстане на сегодняшний день составляет более 180 особей", - сообщили в Минэкологии.
Вместе с тем в Казахстане 10 особей снежного барса были помечены спутниковыми передатчиками. Это стало возможным благодаря масштабной инициативе по сохранению снежного барса Программы развития ООН в Казахстане и Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Напомним, по информации Energyprom, численность снежных барсов в Казахстане достигла рекордно низкого за последние несколько лет уровня. По их данным, на территории республики насчитывается всего 99 ирбисов.
13.12.2023, 11:57 61956
Популяция краснокнижного ирбиса в Казахстане за год сократилась почти вдвое
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Численность снежных барсов в Казахстане достигла рекордно низкого за последние несколько лет уровня.
На территории республики насчитывается всего 99 ирбисов, сообщает Energyprom.
Последние актуальные данные о численности краснокнижных животных опубликовало в конце ноября Бюро национальной статистики. В отчете говорится, что с 2021 по 2022 год численность снежных барсов в Казахстане уменьшилась со 170 до 99 особей. При этом в 2018 году в Казахстане насчитывалось 223 ирбиса.
Печально констатировать: несмотря на все усилия ученых, экологов и правозащитных организаций, популяция этого удивительного горного животного в прошлом году показала рекордный минимум", - пишет источник.
На сайте профильного комитета нет никакого пояснения такого резкого сокращения. В силу особенностей учета снежных барсов, обитающих в труднодоступных горных ущельях, нельзя утверждать, что их истребляют.
Факторы уменьшения численности могут лежать в методологической плоскости. Дело в том, что расчет численности и изучение популяции происходит на основании данных от фотоловушек, установленных в местах обитания, исследований зоологов, которые изучают следы, метки и т.д. От того, как часто животные или их следы попадают в поле зрение человека, зависит итоговая расчетная цифра", - поясняется в информации.
В 2021 году благодаря спонсорской помощи были закуплены и установлены в горах дополнительные фотоловушки, которые позволили сделать более точный расчет. Не исключено, что в прошлом году количество встреч ирбисов с фотоловушками было меньше. Хотя у этого редкого животного есть множество угроз, влияющих на популяцию.
Судя по информации Комитета лесного хозяйства, снежный барс в Казахстане обитает в горных районах нескольких регионов. Ареал распространения этой дикой кошки - национальные парки Иле-Алатау, Жонгар-Алатау, Кольсайские озера, Катон-Карагай, Сайрам-Угам, Чарын, Алтын-Эмель, Алматинский и Аксу-Жабаглинский заповедники. Большая часть этих территорий относится к приграничным, и барсы могут мигрировать по горным территориям в Китай, Кыргызстан, Россию.
По данным Центрально-Азиатской программы WWF, на долю Казахстана приходится всего 3% популяции ирбисов. Наша республика исторически выполняла роль экологического коридора для снежного барса. Ареал обитания этого животного нельзя делить строго по странам. Поэтому при публикации данных о численности снежного барса в разных странах эксперты часто делают поправку на миграцию животных и не претендуют на абсолютную точность цифр, ведь часть особей в разное время может быть подсчитана одновременно в двух странах. По данным Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP), расчетная численность популяции в мире составляет от 3 тысяч до 5,4 тысячи особей. То есть погрешность велика", - подчеркивает источник.
В целом ареал обитания ирбиса приходится на территории 12 стран мира. Во всех этих государствах животное занесено в Красную книгу, принимаются программы для защиты барсов от исчезновения. По предварительным подсчетам, больше всего пятнистых хищников - до 2,5 тысячи особей - живет в горах Китая. Большими можно назвать также популяции в Монголии (до 1 тысячи особей) и Индии (до 600 особей). Казахстан с показателем в 100-110 особей (данные за 2001 год) находится на 10-м месте.
Основным стресс-фактором для этого животного является антропогенное воздействие человека на среду обитания. Во-первых, это освоение горных территорий в Алматинской области, во-вторых, развитие в них неустойчивого туризма. По большому счету это неконтролируемый туризм в те горные районы, где живет ирбис. Появление человека на диких горных тропах отпугивает хищников, и они могут уходить в более отдаленные места.
Еще одним фактором снижения популяции может быть незаконная охота на горных парнокопытных, которые, как известно, являются кормовой базой для барсов. Четвертый фактор влияния также связан с деятельностью человека. По мнению экспертов, ареал ирбисов меняется, когда на прилегающей к местам обитания территории начинается выпас сельскохозяйственных животных, оттесняющих с этих земель диких парнокопытных.
12.12.2023, 08:17 71146
Сайгаки больше не относятся к исчезающему виду
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Международный союз охраны природы (МСОП) объявил о переходе сайгака (Saiga tatarica) из категории "находящийся на грани исчезновения" в категорию "находящийся в состоянии, близком к угрожаемому" в международном Красном списке.
Как отметили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК, переход сайгака из категории высокого риска в категорию меньшего риска стал результатом значительного роста численности животных в Казахстане.
Комплекс государственных мер по охране и учетам вида позволил добиться значительных успехов в сохранении и восстановлении популяции сайгаков в республике - от 21 тысячи особей в 2003 году, до 1 млн 915 тысяч особей в 2023 году (по данным учета весны 2023 года предокотная численность сайгака в Казахстане составила 1 915 000 особей и превысила максимальную численность периода КазССР в 1 200 000 особей)", - сообщили в министерстве.
С 2006 года правительством Казахстана были созданы и расширены особо охраняемые природные территории в местах обитания сайгака общей площадью 5 081 485 га. В том числе это создание государственных природных резерватов "Иргиз-Торгай", "Алтын Дала" для охраны бетпакдалинской популяции сайгаков и резервата "Бокейорда" - для уральской популяции.
По данным ведомства, более 98% мировой популяции сайгаков сосредоточено в Казахстане.
С 2006 года между Казахстаном, Россией, Узбекистаном и Туркменистаном действуют договоренности в рамках меморандума о взаимопонимании относительно сохранения, восстановления и устойчивого использования антилопы сайги. Данный документ принят в исполнение международных обязательств стран как сторон Конвенции по мигрирующим видам диких животных (CMS).
Системный подход в учетах и охране вида, а также сотрудничество с научными и общественными организациями позволили стабилизировать численность сайгаков и создать объективную основу для их устойчивого использования", - проинформировали в Минэкологии.
Напомним, в сентябре в Казахстане сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
11.12.2023, 17:22 74956
В Алматы выкопали редкие деревья ради пробивки улицы
Алматинцы намерены продолжить борьбу за оставшиеся деревья и сохранить хотя бы часть уцелевшей зеленой зоны
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Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцев возмутила пробивка улицы Толе би, ради которой подрядчики с корнем выкопали взрослые деревья редкой породы.
Здесь аллея, целая зеленая зона. Уже больше 30 лет растет крымская сосна - это редкая порода. Высотой она больше 15 метров, в обхвате около метра. Как минимум 30 деревьев. Еще есть акация, ель. Нам говорят, что их пересадят в другое место, рабочие вручную выкапывают, хотя их физически толпой невозможно с места сдвинуть. Все они уже не подлежат пересадке, это мы узнавали у экологов. И то, что их окапывают, равносильно вырубке, потому что обрубают толстые корни", - цитирует zakon.kz горожанина Мухтара Дуйсенбаева.
Отмечается, на крайние меры проектировщики пошли, чтобы пробить новую улицу на Толе би, которая позволит значительно разгрузить дорогу.
Работы здесь шли полным ходом: перекрыли дороги, убрали бордюры, большие деревья подготовили к пересадке. Однако деятельность подрядчиков жители приостановили", - сообщает издание.
Они вызвали полицию, которая оштрафовала начальника участка за нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений.
По данному факту сотрудниками управления полиции Ауэзовского района приняты меры в отношении начальника участка: составлен административный протокол по статье 386 КоАП. Размер штрафа составил 30 МРП (91 890 тенге)", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
В свою очередь в акимате Алматы уточнили, что в городе реализуется проект "Пробивка улицы Толе би от Яссауи до улицы Ашимова", общая протяженность составляет 4,5 километра.
Проект прошел государственную экспертизу, и на данном участке имеются зеленые насаждения, попадающие под пятно строительства. При этом, при реализации проекта, особое внимание уделяется максимальному сохранению зеленого фонда. В том числе хвойных деревьев (сосна крымская, сосна обыкновенная), произрастающих по улице Толе би, улице Яссауи в количестве 22 штук. Чтобы их сберечь, планируется их пересадка. Для этого был произведен выезд на место для обследования совместно с общественниками и специалистами. Был составлен акт обследования с привлечением научных сотрудников КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева, по рекомендации которых указанные деревья будут пересажены с использованием современной техники и обеспечением надлежащего ухода", - заверили в городском акимате.
В ведомстве добавили, что часть деревьев уже пересажана на территории Наурызбайского и Алатауского районов. Однако алматинцы намерены продолжить борьбу за оставшиеся деревья и сохранить хотя бы часть уцелевшей зеленой зоны. Ради этого они уже обратились в суд.
Напомним, в прошлом году в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today от жителей Алматы поступили фото и видео, на которых запечатлена оголенная разделительная полоса участка проспекта Абая между проспектом Назарбаева и проспектом Достык. Ранее на данном участке росли многолетние хвойные и лиственные деревья, украшавшие облик мегаполиса.
Между тем горожане назвали данное решение городских властей варварским и "издевательством над многодесятилетними деревьями, которые могут не выжить в результате подобного обращения".
Ситуацию прокомментировала эколог, PhD, стипендиат программы "Болашак" Айнур Сейлхан.
По ее словам, "пересаженные в это время хвойные деревья должны долго восстанавливать корневую систему до наступления холодов и промерзания земли".
06.12.2023, 16:42 102761
Президент поручил ускорить решение проблемы экологии в Актюбинской области
Токаев подчеркнул, что проблема экологии очень острая и актуальная
Фото: Акорда
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Актобе. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки в Актюбинскую область Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить решение вопросов экологии региона, сообщает Акорда.
Эту работу нужно обязательно завершить, поскольку населению наносится большой ущерб. Проблема экологии очень острая и актуальная, поэтому ее решению следует уделить особое внимание", - заявил он.
Также президенту был представлен проект по строительству канализационных очистных сооружений в Актобе за счет привлечения займа Европейского банка реконструкции и развития. Стоимость проекта составляет 53,5 млрд тенге.
Наряду с этим представители крупных компаний презентовали главе государства свои инвестиционные проекты.
В частности, генеральный директор ERG Серик Шахажанов доложил о реализации в Актюбинской области экологической стратегии, в которую до 2030 года планируется инвестировать 228 млрд тенге. В рамках стратегии завершена модернизация газоочистных систем плавильных цехов №№ 1, 2 Актюбинского завода ферросплавов.
Генеральный директор АО "СНПС-Актобемунайгаз" Ли Шуфэн рассказал президенту страны о проектах первой, второй и третьей очереди ГПЗ-3 Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса, отвечающих самым высоким стандартам современных технологий в подготовке нефти и газа. Общий объем инвестиций составляет 3,5 трлн тенге.
В завершение беседы глава государства пожелал предпринимателям успехов в реализации намеченных проектов.
Дополнено 06.12.2023, 18.04
В ходе рабочей поездки в Актюбинскую область президент ознакомился с деятельностью ТОО "Зерде-Керамика Актобе", сообщает пресс-служба Акорды.
По словам исполнительного директора завода Даурена Битемирова, производимые здесь керамогранит и керамические плиты полностью обеспечивают спрос западных регионов Казахстана. Продукция также экспортируется в Россию, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан.
Уникальность завода заключается в полной автоматизации производственного процесса на современном оборудовании итальянской фирмы SACMI.
Напомним, сегодня Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область.
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