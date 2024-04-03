Эколог сообщила о разливе нефти на Кашагане Дополнено
Фото: Facebook/Galina Chernova
Атырау. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По данным космического мониторинга, 30 марта в районе месторождения Кашаган на Каспийском море выявлен нефтяной разлив, сообщила на своей странице в Facebook исполнительный директор центра эколого-правовой инициативы "Глобус" Галина Чернова.
По данным группы, осуществляющей данный космический мониторинг, "на радиолокационном изображении европейского спутника Sentinel-1A отобразился разлив у казахстанского месторождения и места добычи нефти Кашаган",- написала Чернова.
По ее словам, причинами разлива могут быть:
- случайная или аварийная утечка нефти при добыче;
- сброс производственных вод, содержащих нефтепродукты, которые должны сохраняться и вывозиться на сушу для утилизации;
- возможно, произошла аварийная ситуация с судами обслуживания, которые допустили этот разлив.
Она уточнила, что площадь разлива около 7 квадратных километров, пятно дрейфовало на север Каспийского моря.
Накануне этого разлива компания NCOC проводила в ауле Дамба общественные слушания именно по работе морского комплекса компании. На все вопросы, которые звучали в зале от участников слушаний менеджеры компании отвечали, что компания не допускает загрязнения ни воздуха, ни морской акватории.В докладах и презентациях специалистов NCOC и разработчиков проекта сообщалось, что компания стремится к "нулевым" выбросам и сбросам в окружающую среду нашего региона. Но так ли это! Разлив из космоса красноречиво говорит совсем о другом", - написала Галина Чернова.
В областном департаменте экологии сообщили, что будет организован выход в Каспийское море для визуального осмотра и отбора проб на месте добычи нефти. В случае подтверждения данных фактов департаментом будет проведена внеплановая проверка компании NCOC.
На днях департамент экологии Атырауской области сообщил о выявлении фактов нарушения норм экологических требований компанией NCOC, в том числе сжигании сернистого газа без экологического разрешения, сбросе производственных вод в Каспийское море без очистки.
В отношении NCOC возбуждено 5 административных дел, которые рассмотрены в специализированном суде по административным правонарушениям Атырау. В феврале текущего года апелляционной инстанцией суда на предприятие наложен штраф в размере 12,4 млрд тенге, который оплачен в полном объеме", - говорится в сообщении департамента.
Дополнено 02.04.2024, 17.30
В пресс-службе департамента экологии по Атырауской области прокомментировали информацию о разливе нефти на Кашагане.
По фактам разлива нефти в районе Кашаганского месторождения на Каспийском море будет организован выезд в море для визуального осмотра и отбора проб на месте добычи нефти. В случае подтверждения данных фактов департаментом экологии по Атырауской области будет проведена внеплановая проверка компании NCOC. О результатах будет сообщено дополнительно", - сообщили в пресс-службе.
В январе сообщалось, что компания NCOC оштрафована на 2 триллиона тенге за нарушение в хранении серы в объеме около миллиона тонн, когда норматив составляет 750 тыс. тонн вещества.