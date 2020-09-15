Экологи назвали причину массовой гибели рыбы в озере в СКО

Петропавловск. 14 сентября. Kazakhstan Today - Стала известна причина мора рыбы в озере Косколь Малый в Северо-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Лабораторные исследования подтвердили, что падеж произошел из-за очередного выплеска сероводорода со дна водоема. В итоге погибло 500 килограммов карася, сообщает телеканал "Хабар 24"

Сообщается, что это уже третий факт гибели рыбы в водоемах региона за год. Общий ущерб от выброса газа составил 1,5 тонны мертвой рыбы.

Это лето было жаркое, было большое испарение, воды мелеют, поэтому идет сильное брожение в воде, идет гниение и образуется сероводород. На поверхности воды образуется тонкая пленка, которая не дает поступление кислорода в воду, поэтому рыба из-за этого гибнет", - рассказала главный специалист отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Елена Мазик.

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