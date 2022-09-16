Экологи опасаются гибели рыбы в Шардаринском водохранилище из-за тонны мусора
15.09.2022, 13:22 3031
Фото: Otyrar.kz
ТУРКЕСТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Более тонный мусора убрали волонтеры и сотрудники Комитета рыбного хозяйства во время массового субботника на территории Шардаринского водохранилища, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инспекторы бьют тревогу, мусор не только на берегу, но и в воде, что чрезвычайно опасно для местной фауны. За один день участники акции убрали больше тонны мусора", - сообщает издание "Отырар".
Экоактивисты обнаружили в воде пластиковые бутылки и браконьерские сети, за установку которых предусмотрен штраф до 200 тысяч тенге.
Специалисты утверждают, что, если люди не перестанут засорять Шардаринское водохранилище, количество рыбы может сократиться в разы, а то и вовсе исчезнуть.
Массовую гибель рыбы на Каспии прокомментировали в Минэкологии РК.
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Экологи предрекают Каспию судьбу Арала
12.09.2022, 13:36 10971
Фото: кадр из видео
АКТАУ. 12 СЕНТЯБРЯ - Если обмеление Каспия продолжится, он может повторить судьбу Аральского моря, заявляют экологи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По официальным данным, обмеление моря продолжается с 2006 года. До сегодняшнего дня его площадь сократилась на 22 тысячи квадратных километров", - сообщает "Хабар 24".
По словам жителей Актау, береговая линия моря кардинально изменилась. В некоторых местах вода отошла на 20 метров.
В видео, снятом в репортаже телеканала, видно, что море ушло и обнажило каменистое дно.
Жители обеспокоены таким состоянием водоема. Грозит экологическая катастрофа, говорят жители Актау. Обмеление Каспия экологи связывают с сокращением притока воды из Волги и Урала. Эти реки дают 80% наполняемости водоема", - сообщает телеканал.
Необходимо создать меры трансграничного взаимодействия государств по рациональному использованию рек", - заявляет эколог Орынбасар Тогжанов.
По его словам, специалисты из Казахстана и России неоднократно обсуждали ситуацию.
За последние 50 лет население, проживающее возле реки Жайык, выросло в 6 раз. Все эти люди используют речную воду.
Как раньше, в советский период, запланировать потребление воды невозможно, поэтому и Казахстан, и Россия должны совместно экономить использование водных ресурсов. К сожалению, в Казахстане нет ни одного научно-исследовательского института, который занимался бы исключительно проблемами Каспийского моря.
По словам эколога Кирилла Осина, на межсезонные колебания уровня воды влияют многие факторы.
Первое - глобальное изменение климата. Становится больше жарких дней, и количество осадков становится меньше. И, соответственно, тот уровень испарения, который происходит, он не компенсируется обратно осадками. Второе - то, что происходит сегодня с реками. Надо отметить, что в Каспийское море впадают более 140 рек, но 2 главные артерии, которые его наполняют, это Волга и Урал, они деградируют сегодня как никогда. Посмотрите на состояние реки Урал, она практически пересохла. Волга тоже", - говорит эксперт.
Между тем до 2025 года в Мангистауской области поэтапно будет реализовано 9 проектов мощностью 286 000 кубометров воды. 6 из них касаются опреснения Каспия.
В апреле этого года очевидцы сняли на видео резкое обмеление Каспия. Также сообщалось, что из-за обмеления моря жители Актау испытывают проблемы с питьевой водой.
Пожар в Костанайской области: 137 животных и 130 птиц погибли
11.09.2022, 16:49 15851
Фото: МЧС РК
КОСТАНАЙ. 11 СЕНТЯБРЯ - В Аулиекольском районе Костанайской области проводится комиссионная работа по уточнению количества павших животных и птиц во время пожара лесных массивов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Обнаружены обгоревшие трупы животных и птиц: КРС - 30 голов, МРС - 2 головы, свиньи - 105 голов, птицы - 130 голов", - цитирует сайт газеты "Костанайские новости" руководителя управления ветеринарии Костанайской области Аката Шектыбаева.
Напомним, в Костанайской области пожарные боролись с возгоранием лесных массивов на протяжении восьми дней. Общая площадь пожара составила 43 тысячи га.
Экологи считают, что на восстановление экосистемы края понадобится от 70 до 150 лет.
Китайские компании хотят открыть питомник по разведению сайгаков в ЗКО
10.09.2022, 18:38 21071
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 10 СЕНТЯБРЯ - Аким ЗКО Гали Искалиев провел совещание с китайскими компаниями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи китайские компании предложили за счет частных средств открыть питомник по разведению сайгаков в ЗКО, сообщает портал "Мой город".
Там же в лаборатории предлагается разместить завод по переработке деривата (рога) сайги. Глава региона подробно изучил вопрос и отметил, что данное предложение будет рассмотрено.
Аким области поручил срочно разработать концепцию по регулированию популяции сайгаков.
Напомним, Министерством экологии, геологии и природных ресурсов рассматривается возможность проведения спортивно-любительской охоты на сайгаков в следующем году.
В июле глава государства объявил выговор главе Минэкологии РК Сериккали Берекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
В заповедной зоне возле Актау резко ушла вода
10.09.2022, 16:33 22061
АКТАУ. 10 СЕНТЯБРЯ - На озере Караколь началось обмеление, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам горожан, напротив базы отдыха "Аквамарин" значительная часть воды отступила от берегов, хотя месяц назад она там была, сообщает "Лада".
Образовалась степь. Большая часть рыбы погибла. Единственный способ - это перекрыть водоканал "Шора", чтобы таким образом вернуть водный баланс", - говорят горожане.
Названы проблемные вопросы в сфере экологии Алматы
09.09.2022, 17:49 26546
Фото: Антикоррупционная служба по городу Алматы
АЛМАТЫ. 9 СЕНТЯБРЯ - Антикоррупционной службой города Алматы начата масштабная работа по выявлению коррупционных рисков в сфере экологии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодня сфера экологии отражена в карте коррупционных рисков мегаполиса и является одной из ключевых отраслей, волнующих горожан", - заявили в Антикоррупционной службе Алматы.
Сообщается, что основными экологическими проблемами города являются загрязнение воздуха, утилизация твердых бытовых отходов, проблемы озеленения и непродуманная застройка.
В целях устранения данных пробелов по инициативе городского антикоррупционного ведомства проведена выездная встреча с участием уполномоченных органов в области экологии и представителей общественных объединений.
На переднем плане Антикоррупционной службы находится решение проблемных вопросов населения, которые приведут к улучшению социального самочувствия граждан", - подчеркнули в ведомстве.
Сообщается, что в целях оперативного решения вопросов по улучшению экологической обстановки города создана рабочая группа, в мессенджере Telegram создан чат Almaty&Ecology для обмена предложениями и жалобами в области экологии.
В ходе встречи участниками дан ряд предложений для дальнейшей реализации и устранения коррупционных рисков.
К сожаления, в городе Алматы вот уже на протяжении многих лет складывается сложная ситуация с экологической обстановкой. Мы считаем, что каждый горожанин имеет право знать, в какой экологической обстановке он живет, ведь от этого зависит его будущее. Нас волнует множество проблем, которые так или иначе затрагивают прежде всего наши права на благоприятную окружающую среду. Очень важно формировать экологическое сознание среди населения. Каждый должен эту работу начинать с воспитания своих детей, с семьи. Для этого сегодня мы собрались, чтобы подумать и обсудить, как сделать город наш лучше и чище во всех смыслах этого замечательного слова", - добавила член Национального курултая при президенте РК Айнур Сабитова.
Ранее сообщалось, что в акимате Алматы назвали ключевые вызовы для развития мегаполиса.
Краснокнижный устюртский уриал вернулся в Казахстан
09.09.2022, 14:33 28091
Фото: acbk.kz
АКТОБЕ. 9 СЕНТЯБРЯ - Редкий краснокнижный устюрсткий уриал был замечен на чинке Донызтау и в пределах Актюбинской области в Байганинском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Устюртский уриал - узкоареальный, эндемичный для Арало-Каспийского водораздела подвид горного барана, обитающий на юго-западе Казахстана и в прилегающих частях Туркменистана и Узбекистана. Основное место обитания уриала в Казахстане - Западный чинк Устюрта. Около 30 лет назад отдельные стада отмечали на Северном чинке и в связанном с ним останцовом массиве Коленкели. Специалисты предполагали, что уриал продолжает заходить на чинки Жельтау в пределах Атырауской области, но подтверждений этому не было. Фактически в последние 30 лет неизвестны достоверные встречи этого вида за пределами Мангистауской области", - сообщает Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия.
По ее данным, устюртский уриал внесен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных Республики Казахстан и в Красную книгу Республики Казахстан. В Красной книге он отнесен к категории III - редкий вид с сокращающимися ареалом и численностью.
Но теперь, похоже, ареал уриала в Казахстане перестал сокращаться. Наоборот, эти горные бараны расселяются по чинкам Устюрта на север и восток и снова стали встречаться на самом северном крае Устюрта - на чинке Донызтау и по чинкам останцового плато Жельтау. С 2017 года следы уриала отмечались в нескольких местах Атырауской области. В 2018 году фотоловушками АСБК получены первые фоторегистрации уриала на Жельтау, в 2019 году - и на чинке Донызтау. Наконец в июне 2022 года следы уриала и сами животные были замечены на чинке Донызтау и в пределах Актюбинской области в Байганинском районе", - сообщили в ассоциации.
Ученые предполагают, что уриалы не обитают здесь постоянно и не используют эти места для размножения, а только заходят с давно обжитого ими Западного чинка.
Но даже если так, это существенно расширяет площадь доступных этому виду кормовых угодий, а в будущем на Северном Устюрте, по словам специалиста Ильи Смелянского, возможно формирование собственной размножающейся группировки устюртского уриала", - отметили в ассоциации.
Ранее в Сайрам-Угамском нацпарке в фотоловушку попали краснокнижные архары.
В Казахстане выпустят четырех амурских тигрят для возрождения популяции
09.09.2022, 10:24 29806
Фото: Depositphotos
ВЛАДВИОСТОК. 9 СЕНТЯБРЯ - Российские специалисты в рамках проекта по восстановлению популяции амурского тигра в Казахстане планируют на первом этапе выпустить там четырех разнополых особей из России, вероятно, подросших в реабилитационном центре тигрят, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Россия и Казахстан подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики, часть их могут завезти из Приморья.
Пока мы предполагаем, что, если будет достаточно тигров, которые попадают в реабилитационные центры, - да. Если статистики такой не будет, то тигры будут отловлены в дикой природе", - рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Он отметил, что есть шанс, что амурский тигр приживется в Казахстане. Например, в Амурской области, где сейчас восстанавливается группировка, этот вид не обитал с начала ХХ века.
Идеальным будет выпуск четырех разнополых тигров. Звери индивидуальны в своем поведении. Если, предположим, мы выпускаем пару самец и самка и нам попалась уникальная тигрица - путешественница, пошла в Иран, из Ирана в Турцию, и мы решаем, что тигры не приживаются, они уходят, и ставим крест на проекте. Но это может быть просто индивидуальная особенность этого животного, и вторая, третья, четвертая, пятая выпущенные самки никуда не уйдут, останутся на том же месте. Поэтому оптимальным количеством будет четыре особи, но тут уже все будет зависеть от тех тигров, которые будут на тот момент", - отметил специалист.
Казахстан с помощью российского опыта может вернуть тигров в Центральную Азию в 2025 году, сообщил президент России Владимир Путин.
"КазАзот" за загрязнение окружающей среды отделался штрафом около 6 млн
АКТАУ. 7 СЕНТЯБРЯ - Департаментом экологии по Мангистауской области проведена внеплановая проверка АО "КазАзот", в ходе которой установлено, что норма содержания аммиака превышает предельно допустимую концентрацию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящее время департаментом даны предписания по устранению нарушений, сообщает "Лада".
Отметим, что в социальных сетях и на страницах прессы участились жалобы от жителей на наличие неприятного запаха в выбросах предприятий.
По жалобам жителей села Баскудук выявлен источник загрязнения. Оказалось, что выбросы выходят из трубы завода "КазАзот". В связи с этим для назначения внеплановой проверки специалистами департамента были проведены инструментальные измерения и мониторинг в дневное и ночное время в направлении обнаруженных сточных вод и выброса с дымовых труб в воздух", - сообщил заместитель руководителя ведомства Максат Айсин.
По его словам, на основании представления специализированной природоохранной прокуратуры Мангистауской области департаментом экологии начата внеплановая проверка производственного учреждения АО "КазАзот".
В ходе проверки установлен факт незаконного сброса воды, содержащей аммиак. По этим фактам специалисты департамента отобрали пробы воды и провели замеры атмосферного воздуха. Результаты проведенных анализов показали, что нормы содержания вредных веществ в воде и содержания аммиака в атмосферном воздухе превышают предельно допустимые концентрации", - пояснил Максат Айсин.
По фактам нарушения указанного экологического законодательства АО "КазАзот" привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 331 (в сокращенном порядке 1 225 200 тенге) и части 1 статьи 328 (4 480 764 тенге) КоАП РК на общую сумму 5 705 964 тенге.
Справочно: АО "КазАзот" было образовано в 2005 году в Актау. Компания производит и реализует аммиачную селитру, аммиак, азотную кислоту и природный газ.
Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?