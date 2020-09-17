Экологи ответили на жалобы актаусцев на неприятный запах в воздухе

Актау. 16 сентября. Kazakhstan Today - Государственные инспекторы, взявшие пробы воздуха в Актау, превышения концентрации каких-либо вредных веществ не обнаружили, передает Kazakhstan Today.

15 сентября от жителей Актау стали массово поступать жалобы на запах гари в городе. Некоторые предполагали, что причиной его появления могли стать выбросы с местных предприятий или пожары в соседних областях, сообщает портал inAktau.kz

По словам заместителя руководителя департамента экологии Мангистауской области Нурлана Садыкова, государственные инспекторы, взявшие пробы воздуха, превышения концентрации каких-либо вредных веществ не обнаружили.

Он также предположил, что неприятный запах мог появиться в городе из-за горящего в Атырауской области камыша.

Возможно, ветром дым принесло в Актау. Потом он рассеялся, и нам не удалось ничего обнаружить. 15 сентября после обращения жителей наши государственные инспекторы выехали по всем точкам города, но какой-либо пожар либо задымление не обнаружили. В этой связи мы позвонили в диспетчерскую ДЧС, чтобы установить, был ли ночью либо утром пожар, но таких фактов зарегистрировано не было. Также мы посмотрели в мобильном приложении "Казгидромета", там тоже все в пределах нормы, поэтому причин для беспокойства нет. В городском воздухе все в пределах нормы", - сказал Садыков.

Между тем люди предполагают, что причиной зловония стала утилизация отходов в районе пятой насосной станции.

Вонь появилась с утра, около девяти часов. В районе станции что-то сжигали, горело целый день. Мы ехали из города в восемь часов вечера, дымило вовсю. Видимо, так утилизируют отходы. Для нашего города, получается, это норма", - рассказывают местные жители.

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