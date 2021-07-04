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КОКШЕТАУ. 3 ИЮЛЯ - Елбасы Нурсултан Назарбаев совершил облёт над "зеленым поясом" столицы, принял участие в традиционном выпуске фазанов в естественную среду обитания и ознакомился с планами развития зоны лесонасаждений вокруг города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на своей странице в Instagram

Первый Президент Казахстана отметил, что созданный за эти годы "зеленый пояс" значительно повлиял на формирование благоприятного климата и улучшение экологии города.

Первые посаженные деревья уже достигли 20 метров, став густым лесом. Обогащается флора и фауна. Благодаря этому лесу формируется благоприятный климат, улучшается экология. Я искренне благодарен всем, кто способствует развитию "зеленого пояса". Их труд достоин награды", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы также рассказал о том, что к работе по озеленению столицы привлекаются ученые и специалисты из Турции, Китая, Венгрии и других стран. Кроме того, была отмечена работа по развитию парковой зоны внутри города.

Работа, проведённая за эти годы, получила широкую поддержку наших граждан. Здесь проложены велодорожки и созданы места для проведения досуга. Жители собирают ягоды и грибы", - сказал Первый Президент Казахстана.

Кроме того, Елбасы предложил придать "зеленому поясу" столицы статус национального парка, а уполномоченным органам провести ревизию земель вокруг города. Также Нурсултан Назарбаев указал на необходимость пересмотра подходов к развитию столицы в пользу точечной застройки пустующего пространства в черте города.

Вместе с тем Первый Президент Казахстана подчеркнул важность бережного отношения к природе и сохранения общего достояния для будущих поколений.

Важно беречь природу, соблюдать чистоту, не допускать пожаров и уничтожения лесонасаждений. Все это сделано во благо наших детей, будущих поколений. Они будут гордиться предками, которые оставили им такой прекрасный подарок. Любовь к родному краю - одна из составляющих казахстанского патриотизма. Также хотел бы выразить поддержку инициативе президента Касым-Жомарта Токаева по высадке двух миллиардов деревьев по всему Казахстану до 2025 года. Это важное и ответственное дело. Таким образом, мы создадим большой зеленый массив по всей стране. Зелёные насаждения способствуют улучшению экологии и созданию благоприятных условий для укрепления здоровья людей", - заключил Елбасы.

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