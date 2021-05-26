ЕС предрекает Каспию судьбу Аральского моря

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НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Каспийское море может ждать повторение экологической катастрофы на Аральском море, если не беречь его водные ресурсы, заявил спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Питер Буриан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прежние практики использования воды привели к очень серьезной катастрофе в Аральском море. Никто сейчас пока об этом не говорит, но уже ученые предсказывают, что, если серьезно этим вопросом не заниматься, похожая катастрофа может произойти в Каспийском море", - цитирует Буриана РИА Новости .

По его словам, в частности, отмечается низкий приток воды из реки Урал в Каспийское море.

Идут прогнозы, что этот процесс настолько может ускориться, что действительно это может привести к другой экологической катастрофе", - отметил спецпредставитель.

Буриан добавил, что очень важно в настоящее время продвигать сотрудничество по рациональному и ответственному использованию водных ресурсов Каспия.

Для этого надо, чтобы страны договорились по справедливому разделению водных ресурсов и о доступе к ним с учетом интересов всех стран", - добавил спецпредставитель ЕС.

Главы стран Каспийской пятерки в августе 2018 года подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - исторический для региона документ, работа над которым велась более 20 лет, с 1996 года.

Напомним, в апреле экологи и общественники требовали запретить дноуглубительные работы на Каспии.

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