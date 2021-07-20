Фотоловушки сняли самку снежного барса с детенышами в парке Алтын-Эмель

АЛМАТЫ. 19 ИЮЛЯ - Ранее фотоловушка национального парка Колсай колдері зафиксировала снежного барса. Теперь краснокнижный хищник снова запечатлен в объективе фотоловушки, в этот раз в национальном парке Алтын-Эмель, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В объектив камеры в этот раз попалась семья - самка и двое детенышей, рассказали в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов.





Ранее в объектив фотоловушки попался один взрослый самец барса. Редкие кадры удалось получить ученым-зоологам Института зоологии и специалистам отдела науки национального парка.

По информации Минэкологии, в настоящее время на территории парка реализуется проект ПРООН по сохранению снежного барса, в рамках которого специалистами были установлены несколько фотоловушек, и во всех оказались снежные барсы.

По мнению ученых и специалистов парка, появлению барса в горах способствовало закрытие с 2017 года в национальном парке любительской и трофейной охоты на горного сибирского козла - основного объекта питания снежных барсов. Для сохранения снежного барса, а также иных краснокнижных животных нацпарка специалисты рекомендуют ускорить создание охранной зоны, а также создать экологический коридор в горах Орикты, Тулькили, Кояндытау, Токсанбай, Атыжок, Дулантау и Ортатау, между национальным парком и Верхне-Коксуским государственным заказником. Это будет способствовать не только беспрепятственной миграции и сохранению популяции снежного барса во всём горном массиве Алтын-Эмель, но и появлению в национальном парке иных редких и исчезающих животных, таких как архар, туркестанская рысь, манул, тянь-шаньский бурый медведь, каменная куница.





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