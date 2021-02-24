Глава Минэкологии потребовал от "АрселорМиттал Темиртау" на 30% снизить объемы выбросов

Темиртау. 23 февраля. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев поставил условие перед руководством "АрселорМиттал Темиртау" о модернизации производства, передает Kazakhstan Today.

По данным Мирзагалиева, ежегодно с металлургического комплекса АО "АрселорМиттал Темиртау" в атмосферный воздух выбрасывается более 230 тыс. тонн загрязняющих веществ, это примерно 11 тонн загрязняющих веществ на каждого жителя города (включая детей и женщин).

Реализуемые компанией природоохранные мероприятия глава Минэкологии назвал неэффективными.

На предприятии внедрены малоэффективные природоохранные мероприятия, работающие лишь на бумаге, и в "нарисованной отчетности"", - подчеркнул министр.

По информации МЭГПР, за последние 5 лет предприятием было затрачено на природоохранные мероприятия 28 млрд тенге (67 млн долларов), а экологический эффект составил всего лишь, снижение выбросов 190 тонн или на 0,08% от фактических выбросов "АрселорМиттал Темиртау".

В 2019 году компания взяла на себя обязательства в течение 2019-2024 годов снизить объемы выбросов на 60 тыс. тонн.

Однако предприятие до сих пор не принимает меры по выполнению взятых на себя обязательств", - отметил Мирзагалиев.

Учитывая экологическую обстановку Темиртау глава Минэкологии поставил вопрос перед руководством компании о проведении полной реконструкции и модернизации производства с переходом на наилучшие доступные технологии, со снижением объема выбросов минимум на 30% в ближайшие 4 года.

Также министр обозначил необходимость внедрения автоматизированной системы мониторинга эмиссий, с передачей данных в режиме реального времени.

В числе мер по улучшению состояния экологии города, М. Мирзагалиев также напомнил об обязательстве компании по созданию "зеленого пояса" в Темиртау и прилегающей территории (посадка 500 тыс. деревьев). В апреле текущего года компания должна представить стратегический план развития по модернизации и реконструкции производства", - сообщили в пресс-службе министерства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства