Минэкологии проведёт внеплановую проверку "АрселорМиттал Темиртау"

Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК проведёт внеплановую проверку в отношении АО "АрселорМиттал Темиртау", передает Kazakhstan Today.

Проверка будет проводиться в связи с тем, что департамент экологии по Карагандинской области зафиксировал факт превышения допустимых норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

19 февраля, в 16.30, на конвертере №2 во время продувки произошло обрушение налипшей на стенках пресс-скруббера первичной газоочистки пыли. Плавка была немедленно остановлена. Минэкологии разделяет обеспокоенность граждан экологической ситуацией в регионе. В отношении подобных фактов будут приниматься оперативные меры. По итогам проверки, основанной на принципах открытости и непредвзятости, Минэкологии планирует проведение пресс-конференции", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем сообщаем, что Министерством экологии в октябре 2019 года был подписан меморандум с данной компанией о снижении выбросов на 30% до 2023 года. Во время последней встречи с участием общественности региона министр Магзум Мирзагалиев потребовал от руководства АрселорМиттал Темиртау проведение в апреле презентации стратегии по снижению выбросов с конкретным планом и цифрами", - напомнили в пресс-службе.





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