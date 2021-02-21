Минэкологии проведёт внеплановую проверку "АрселорМиттал Темиртау"

Проверка будет проводиться в связи с тем, что департамент экологии по Карагандинской области зафиксировал факт превышения допустимых норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
19 февраля, в 16.30, на конвертере №2 во время продувки произошло обрушение налипшей на стенках пресс-скруббера первичной газоочистки пыли. Плавка была немедленно остановлена. Минэкологии разделяет обеспокоенность граждан экологической ситуацией в регионе. В отношении подобных фактов будут приниматься оперативные меры. По итогам проверки, основанной на принципах открытости и непредвзятости, Минэкологии планирует проведение пресс-конференции", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что, согласно новому Экологическому кодексу, крупные предприятия должны внедрять наилучшие доступные технологии (НДТ), то есть современные фильтры для максимально возможного на сегодня снижения уровня выбросов. Данное требование закреплено законодательно и вступает в силу в текущем году.
Вместе с тем сообщаем, что Министерством экологии в октябре 2019 года был подписан меморандум с данной компанией о снижении выбросов на 30% до 2023 года. Во время последней встречи с участием общественности региона министр Магзум Мирзагалиев потребовал от руководства АрселорМиттал Темиртау проведение в апреле презентации стратегии по снижению выбросов с конкретным планом и цифрами", - напомнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана и глава АМТ обсудили вопросы улучшения экологической ситуации.
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