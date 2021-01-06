Как будет происходить развитие экологической сферы в рамках нового Экокодекса

Нур-Cултан. 5 января. Kazakhstan Today - Для решения проблемы загрязнения атмосферного воздуха, воды и почвы новым Экологическим кодексом предусмотрено внедрение наилучших доступных технологий в промышленности. Об этом в ходе брифинга рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев, передает Kazakhstan Today.

Глава МЭГПР рассказал, что, согласно принятому документу, теперь в случае возникновения экологического ущерба природопользователь обязан восстановить окружающую среду до первоначального состояния. Для решения проблемы загрязнения атмосферного воздуха, воды и почвы предусмотрено внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) в промышленности.

На первом этапе запланирован перевод на НТД 50 крупнейших предприятий промышленности, на которых приходится 80% загрязнения. В Европе, благодаря НДТ, за 15 лет выбросы снижены на 94%. Предприятия, внедрившие НДТ, будут освобождены от платы за эмиссии. Если предприятия не используют НДТ, их ставки платы за эмиссии будут расти в разы. Таким образом, государство разделит затраты с природопользователями", - подчеркнул Мирзагалиев.

Особое внимание в Экокодексе уделено участию общественности в оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Так, внимание будет сконцентрировано на действительно экологически опасных объектах, а общественность теперь вправе участвовать во всех стадиях процедуры оценки", - рассказали в пресс-службе министерства.

Кроме того, принято решение 100% поступлений от платы за эмиссию расходовать только на экологические мероприятия. Что касается управления отходами, на законодательной основе внедрена энергетическая утилизация отходов с применением технологии Waste to energy. Для снижения числа незаконных свалок на мусоровывозящем транспорте должны быть установлены GPS-датчики.

По словам Магзума Мирзагалиева, министерство приступило к разработке концепции низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года. Концепция должна обеспечить выход на траекторию диверсификации экономики, сопровождаемая низким уровнем выбросов парниковых газов.

Завершить работу по утверждению концепции планируем в июне 2021 года", - озвучил министр.

Мирзагалиев также затронул тему развития экологического туризма.

В Казахстане необходимо развивать экологический, организованный туризм. Потенциал для развития экотуризма в Казахстане огромен. Нами по поручению главы государства уже ведется работа по активному развитию культуры экологического туризма внутри страны", - сообщил министр.

Он отметил, что в нацпарках практически отсутствуют оборудованные стоянки для транспорта, кемпинги, современные санитарные кабинки. Для решения этой ситуации, учитывая международный опыт, упор будет сделан на развитии и обустройстве маршрутов и троп, будут созданы современные визит-центры, медицинские пункты, кемпинги, этноаулы и другие.

На сегодня в данном направлении разрабатываются соответствующие мастер-планы. Ведется работа по их обсуждению с общественностью. В целях обеспечения прозрачности принимаемых решений, при нацпарках созданы общественные советы. Отмечу: в Казахстане 13 нацпарков, в 2019 году их посетили 1,5 млн человек", - добавил глава ведомства.

На сегодняшний день разработаны и проведены презентации концепций развития экотуризма в нацпарках Алматинской группы: Иле-Алатауский, Чарынский, "Алтын-Эмель" и "Колсай-колдері". Вместе с тем проведены работы и по корректировке генеральных планов в соответствии с принятыми концепциями. Помимо этого, разрабатываются аналогичные концепции по развитию экотуризма по всем остальным нацпаркам.

Кроме этого, министерством совместно с ПРООН разрабатываются методические рекомендации по определению норм рекреационных нагрузок на туристские маршруты и экологические тропы особо охраняемых природных территорий, а также проводится анализ действующего законодательства на предмет развития экотуризма", - добавил министр.

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