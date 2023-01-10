Государство должно проектировать зоопарки как исследовательские центры - эксперт Эксклюзив КТ
Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Исследователь в университете Джорджа Вашингтона, директор Научно-исследовательского центра биомедицины КазНУ имени аль-Фараби, PhD Ыдырыс Алибек заявил, что государство должно заново проектировать зоопарки как исследовательские центры.
Он подчеркнул, что сегодня наряду с глобальным потеплением уничтожение биоразнообразия является одной из главных экологических проблем.
В нашей стране этой проблемы не избежать. Ежегодно регистрируются факты угроз биоразнообразию. Среди них многие ценные животные и лекарственные растения подвергаются браконьерству и уничтожению местообитаний. Решение таких экологических проблем простое - люди должны быть экологически грамотными. А путь формирования экологической грамотности - это зеленое образование и природоохранная деятельность. Зоопарки являются одним из них", - заявил эксперт.
По его словам, зоопарки должны быть не только местом, куда люди могут прийти и развлечься, но и научно-исследовательским центром, сохраняющим генофонд исчезающих видов, охраняющим, защищающим, воспроизводящим и изучающим их поведение.
Например, в недавней статье в журнале Animal Conservation впервые сообщается, что наземные позвоночные - млекопитающие, птицы, земноводные и рептилии - были классифицированы как "вымершие таксоны". Авторы выявили 562 таких вида из Красной книги Международного союза охраны природы (МСОП) и источников популярной литературы. Среди них 130 млекопитающих, 38 птиц, 137 земноводных и 257 пресмыкающихся", - сообщил Ыдырыс Алибек.
В то же время, отметил он, неофициальные источники описывают, что в мире насчитывается более 2200 видов организмов, исчезнувших на десятилетия.
Поэтому зоопарки должны стать местом пробуждения у людей симпатии к природе, помнящим такие виды, как туранский тигр и красный волк, виды которых исчезли в стране. В связи с этим средства, направляемые на сохранение государственных зоопарков, в будущем многократно окупятся за счет снижения антропогенного воздействия на экологию страны (за счет предотвращения экологического ущерба). Поэтому я считаю, что государство должно заново проектировать зоопарки как исследовательские центры", - добавил директор Научно-исследовательского центра биомедицины.
Ранее сообщалось, что контактных зоопарков в Казахстане, к счастью, становится все меньше, однако пока это позорное явление еще до конца себя не изжило.
К счастью, сокращение происходит именно за счет спада бума на контактные зоопарки: после появления в стране в 2016 году первых трех уже к 2017-му их только официально было 14, однако в 2021 году количество упало до 6. Мы надеемся, что хотя прописанные в законе "Об ответственном обращении с животными" запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году, по факту это отвратительное и опасное явление изживет себя раньше.